التخطيط تنفي لـ (الزمان) وضع السعودية شروطاً قبل الإسهام بمؤتمر المانحين

نائب السيسي في بغداد حاملاً رسالة للعبادي تتعلق بدعم الإعمار

بغداد – شيماء عادل

نفت وزارة التخطيط ماتردد عن وضع السعودية شروطا محددة على العراق مقابل مشاركتها في مؤتمر الاعمار المقرر عقده في الكويت الشهر المقبل، فيما بدأ مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب امس زيارة الى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من كبار المسؤولين ورؤساء الشركات المصرية المعنية بالاستثمار فى العراق والمشاركة فى جهود إعادة الإعمار. وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لـ(الزمان) امس ان (وزير التخطيط سلمان الجميلي زار السعودية مؤخراً وكنت معه حيث اجرى لقاءات مع الشركات والمستثمرين السعوديين وايضا مع الجانب الحكومي ممثلا بوزير التجارة والاستثمار وكانت هناك رغبة كبيرة لدى السعوديين بالاستثمار في العراق ولم يجر اي حديث عن شروط معينة تتعلق بمشاركة السعودية في اعمار العراق )، مشيراً الى ان (الزيارة شهدت توقيع مذكرتي تفاهم الاولى بشأن انسيابية منفذ عرعر الحدودي بين البلدين والاخرى في مجال التعاون الكمركي بين البلدين). وتابع ان (النتيجة التي خرجنا بها من الزيارة ان هناك رغبة حقيقية لدى السعوديين بالاستثمار في العراق بعد استماعهم من الجانب العراقي شرحا لاهم الفرص الاستثمارية وفي جميع المجالات الزراعية الصناعية والطرق والطاقة)، مضيفاً ان (جميع المستثمرين السعوديين مستعدون للدخول في الاستثمارات وفق القوانين والضوابط التي تحددها هيئة الاستثمار العراقية والضوابط المتبعة بين البلدين)، مؤكدا ان (الوزارة لم تسمع عن وضع الشركات السعودية شروطا للمشاركة في اعمار العراق ). وكان عضو اللجنة الاستشارية الخاصة بمجلس الوزراء السعودي أنور عشقي قد أكد استعداد الرياض لتخصيص مساعدات مالية لإعادة إعمار العراق لكنها تنتظر ضمانات من بغداد بشأن مصير تلك المساعدات. وقال عشقي في تصريح ان السعودية (أبدت استعدادها للمشاركة في المؤتمر لكن بشروط عدة لم تسمها إلى الآن، لكني أرى أن الحكومة السعودية تريد أن يكون القرار العراقي سياديا)، موضحًا ان الرياض(تريد أن تعرف أين ستستغل أموال المنحة وهي لن تتوانى عن مساعدة العراق). (تفاصيل ص3).

من جهة اخرى بدأ مساعد الرئيس المصري للمشروعات القومية والاستراتيجية إبراهيم محلب امس زيارة الى بغداد من المقرر ان تستغرق اياماً عدة .. وضم الوفد المرافق لمحلب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ياسر القاضى ووزير الصحة أحمد عماد الدين راضى ووزير القوى العاملة محمد سعفان إضافة إلى مسؤولين كبار في عدد من الوزارات ورؤساء إدارة بعض الشركات المصرية ورجال الأعمال.

وتأتى الزيارة قبل انعقاد مؤتمر إعادة الإعمار وبناء على تكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ(تأكيد الدعم المصري لأشقائنا في العراق وتعزيز التعاون بين البلدين والعمل على ترجمة الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين إلى خطوات ملموسة في شتى المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية). وكان فى استقبال محلب بالمطار نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي وعدد من الوزراء بحسب بيان لمكتب علاوي تلقته (الزمان) امس . ويحمل محلب رسالة من السيسي إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتعلق بدعم مصر للعراق واستعدادها للمشاركة في جهود الإعمار.وفي هذا الشأن ابدى العبادى ترحيبه بمشاركة مصر في المؤتمر.

ونقلت وسائل اعلام مصرية عن العبادي قوله ان(العراق يتطلع لمشاركة الشركات المصرية التي تتمتع بخبرات واسعة فى عدد من المجالات التى يحتاجها العراق وهو يرحب بمشاركة الشركات المصرية)، موضحا ، أن (العراق بحاجة للإعمار فى مجالات عدة منها القطاع الصحي والتعليمي لأن المحافظات العراقية كافة بحاجة للتنمية بسبب الإهمال وعدم وجود تنمية). واوضح العبادي أن (العراق كان قد طلب من الجانب الكويتي تضييف المؤتمر الذي يعتمد بشكل أساس على الاستثمار)، وأشار إلى (رغبة بغداد في أن يكون جزءا من المؤتمر مخصصاً للمنح والآخر للاستثمار).

بدوره قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إن (العراق ممتن لتفاعل القاهرة الكبير مع الواقع العراقي لما تمثله مصر من قيمة فى الواقع العربي على الرغم من التحديات التى تواجهها والظروف الصعبة التى مرت بها)، لافتًا الى أن (مصر تعد من الدول الأقرب للعراق فى تطلعاتها وعملها). واوضح أن (الجانب الاقتصادي والتعاون بين القاهرة وبغداد هو الأهم في الوقت الراهن في ظل حرص الدولة العراقية على تعزيز العلاقات بين البلدين وهي تبذل جهودا دبلوماسية ناجحة فى هذا الإطار). وأعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار عن طرحها عدداً من المشاريع المهمة خلال المؤتمر من بينها مشاريع إنشاء وتنفيذ مترو بغداد الأول والثاني ومترو البصرة باستثمارات تبلغ نحو 8 مليارات دولار.

وأوضحت الهيئة في بيان أن (مشروع مترو بغداد يتضمن إنشاء خطين بطول إجمالي يبلغ نحو 43 كيلومتراً، ويشمل 47 محطة مع مأويين للقاطرات على كلا الخطين، وكذلك 3 محطات تحويلية للطاقة الكهربائية للمشروع)، مشيرة الى ان (ومن شأن المشروع توفير خدمة نقل بطاقة 250 ألف راكب بالساعة الواحدة وفي جميع المحطات). وقدّرت شركة ألستوم، التي تعاقدت مع وزارة النقل على إعداد تصاميم ومناقصة المشروع، تكلفة تنفيذ المشروع بنحو ستة مليارات دولار، يضاف إليها انتفاع خاص بالمشروع بنحو ملياري دولار. وعرضت الهيئة مشروع تنفيذ مترو البصرة المتكون من 5 خطوط رئيسة، مع 35 محطة رئيسة وفرعية ، الى جانب مشروعين للقطار المعلق (مونرويل) في بغداد وكربلاء المقدسة، بتكلفة تبلغ نحو 1.95 مليار دولار. وطرح العراق 6 مشروعات للنقل السككي، ضمن الفرص الاستثمارية بقطاع النقل، بتكلفة استثمارية تخطت الـ 29.6 مليار دولار.

الى ذلك، اعلنت الهيئة امس انها بصدد طرح تأهيل وتطوير معامل الزجاج في الرمادي للاستثمار خلال المؤتمر.وقالت في بيان إن العراق سيطرح خلال المؤتمر تطوير وتأهيل معامل الزجاج في الرمادي ضمن المشاريع المتوسطة للإستثمار، واوضحت ان (صناعة الزجاج الخام متعددة الاستخدامات المعروفة مثل زجاج الابنية وزجاج السيارات والمرايا لتصل الى 13 نوعا)، لافتة الى ان (حاجة العراق من مادة الزجاج المسطح تتضاعف سنويا وتعد كمية 1500 طن يوميا كافية حاليا لحاجة البلد). وكشف البيان عن ان (الطاقة الانتاجية المستهدفة للمشروع تبلغ 500 الف طن سنويا على ان تقسم على مرحلتين بحسب طاقة السوق والانواع)، مبينا ان (كلفة الانتاج السنوي بطاقة 100 بالمئة للمشروع لانتاج 700 طن يوميا تبلغ 94 مليار دينار والعائد البسيط هو 16 بالمئة)، مشيراً الى انه (بامكان تنفيذ معامل الزجاج المسطح نفسها في محافظتي كربلاء المقدسة والمثنى).