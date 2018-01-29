واشنطن تؤكد الرغبة بحل المشاكل بين بغداد وأربيل على أساس الدستور

نيجيرفان لمسؤول أمريكي: نأمل الإستفادة من مؤتمر إعمار العراق

اربيل – فريد حسن

أكد نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان امس خلال زيارته الى اربيل دعوة بلاده لحل المشاكل بين اقليم كردستان وبغداد على أساس الدستور العراقي ومن خلال الحوار الجاد، مشيراً الى ضرورة اشراك الاقليم بمؤتمر اعمار العراق. واستقبل رئيس وزراء الإقليم نيجيرفان البارزاني قبل ظهر امس سوليفان والوفد المرافق له الذي ضم السفير الأمريكي لدى بغداد دوغلاس سيليمان ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط آندرو بيك ونائب مساعد وزير الخزانة الأمريكي إيريك ماير ووفداً من القنصلية الأمريكية في الإقليم. وبحسب بيان لحكومة الإقليم فقد أكد سوليفان (إلتزام بلاده باستمرار العلاقات مع الإقليم ودعم بلاده لشعب وحكومة كردستان). ونقل البيان عن سوليفان قوله أن (الولايات المتحدة تأمل في حل المشاكل بين أربيل وبغداد على أساس الدستور العراقي ومن خلال الحوار الجاد). وفي ما يتعلق بمؤتمر إعمار العراق المقرر قال أن (من الضروري أن يكون كردستان مستفيداً من المشاريع التي ستطرح في المؤتمر). من جانبه، أشاد البارزاني بـ(جهود الولايات المتحدة والدول الحليفة في التمهيد لتدشين الحوار والمباحثات الجادة بين أربيل وبغداد)، وأكد (إلتزام حكومة الإقليم بمواصلة الحوار والمباحثات وبحل جميع المشاكل على أساس الدستور ). وأعرب عن الأمل في إشراك وفد من الإقليم في مؤتمر الكويت لإعمار العراق لكي يفيد الإقليم من المؤتمر ويضمن تلبية احتياجاته في مجال الإعمار. (تفاصيل ص 5) في غضون ذلك، قال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر ان حكومة الإقليم وافقت على تسليم الملف النفطي الى بغداد على ان تدفع الأخيرة ما بذمتها من ديون لأربيل. واوضح كوجر في مقابلة متلفزة ان (على رئيس الوزراء حيدر العبادي ان يكون واضحاً في اتفاقاته مع الإقليم، واذا كانت بغداد راغبة في تسلم الملف النفطي من الإقليم فعليها تحمل الديون والقروض التي بذمة كردستان وهي بكل الاحوال مضطرة الى دفعها)، مشيرا الى ان ( الاستيلاء على جميع منافذ النفط في كردستان اجحاف لأبناء الإقليم) بحسب رأيه .وأضاف ان (العبادي غير جاد في إنهاء الازمة بين الإقليم والمركز، وهو ينتظر دعاية انتخابية وتنازلات لكي يتم تطبيق جميع مايطلبه وهذا مناف للدستور وحقوق المواطن) على حد قوله .وأشار كوجر الى (وجود اتفاق مبدئي وتوجه بين الحكومتين وضغط دولي للتوصل الى اتفاقات تحت سقف الدستور العراقي).وتابع ان (الاختلاف في التصريحات يعود للوضع الذي نمر به في ظل وجود قيادات مختلفة، وبالتالي فإن العبادي لا يستطيع بهذه الأجواء المشحونة ان يبين كل ما يتفق عليه). في المقابل، قال النائب عن التحالف الوطني ناظم الساعدي ان شرط الحكومة الاتحادية واضح تجاه الملف النفطي في الاقليم .واوضح في تصريح ان (ملف نفط الاقليم قضية شائكة فهو يصدر من دون معرفة كمياته وأين تذهب أمواله)، مضيفا ان (شرط الحكومة الاتحادية واضح تجاه القضية وهو تسليم جميع المحطات النفطية في كردستان الى شركة النفط الوطنية).وأضاف الساعدي ان (الإقليم يرفض تسليم النفط الإ بتسديد بغداد لأربيل ما بذمتها من أموال وقروض).وأشار الى ان (الحكومة كانت واضحة جداً بضرورة تطبيق القانون الاتحادي على جميع البلاد ومنها الأراضي المتنازع عليها).

ووصلت لجنة الحكومة الاتحادية المكلفة تدقيق رواتب الموظفين الى السليمانية امس لتدقيق رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية.وقال مدير تربية السليمانية دلشاد عمر خلال مؤتمر صحفي ان (اللجنة عقدت معها اجتماعا، فيما يقوم ثلاثة من اعضائها بتدقيق رواتب منتسبي الصحة)، موضحاً ان(اللجنة لديها معلومات واحصائيات عن عدد الموظفين، وهي تحتاج الى ترجمة بعض العناوين الوظيفية من اللغة الكردية الى العربية). على صعيد آخر شهدت السليمانية امس تظاهرة واسعة تندد بالهجوم التركية على منطقة عفرين السورية. وطالب المتظاهرون حكومة الإقليم والمجتمع الدولي بإتخاذ موقف ازاء الهجوم التركي. ولم تشارك قوى سياسية في التظاهرة، التي رفع المتظاهرون خلالها شعارات تدعو حكومة الاقليم الى إتخاذ موقف ازاء الهجوم ، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفه. من جهة اخرى، أعلن الجيش التركي قيام مقاتلاته بتدمير 11 هدفاً لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وقالت رئاسة الأركان في بيان أن (الأهداف المدمرة تقع في منطقتي جبال قنديل وأسوس).وأشارت إلى أن (المقاتلات دمرت تحصينات وملاجئ ومواقع أسلحة، إلى جانب استهداف مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر ومواقع عسكرية تركية على الحدود).