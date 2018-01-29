عبطان يطلع رؤساء لجان البارالمبية العرب على قاعة الـ 7 آلاف متفرّج

الشباب تدعو وزير الداخلية إلى منع دخول مواكب الضباط إلى الملاعب

بغداد – الزمان

دعت وزارة الشباب والرياضة ، وزير الداخلية قاسم الاعرجي الى إصدار توجيه يمنع فيه كبار الضباط من الدخول بمواكبهم وأسلحتهم الى المـــــلاعب الرياضية .

وقال وزير الشباب عبد الحسين عبطان ان الملاعب الرياضية لها خصوصية ويجب المحافظة عليها وابعاد المظاهر المسلحة عنها، وان قرار منع الضباط من الدخول الى الملاعب الرياضية بمواكبهم وأسلحتهم ياتي من اجل الحفاظ على المنشأت الرياضية، مؤكدا ان في حال حدوث دخول الضباط مع اسلحتهم، ستتدخل الوزارة بشكل قوي وتضطر الى اتخاذ اقسى الاجراءات بحــــــق المخالفين .

وناشد عبطان، وزارة الداخلية وجميع مؤسسات الدولة الى التعاون الكبير من اجل ابعاد المظاهر المسلحة عن الملاعب، لان العراق مقبل على مشروع كبير وهو رفع الحظر عن الملاعب الرياضية بشكل كامل.

على صعيد اخر اطلع وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان، رؤساء اللجان البارالمبية العرب على قاعة الـ 7000 بمقر الوزارة من اجل مشاهدة المشاريع الاستراتيجية الرياضية التي تقوم بها الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الشباب والرياضة للوفد الضيف في مقر الوزارة ، حيث قال عبطان ان وجود رؤوساء اللجان البارالمبية العرب في بغداد يعد انجازا للرياضة العراقية في هذا الوقت وهذا الامر يأتي في ظل الانفتاح الخارجي الذي خططت له الوزارة.

واوضح ان وجود رؤساء اللجان العرب في هذا الوقت مهم جداً لنقل صورة حقيقية للعالم عن العراق وأمنه ومنشأته الرياضية الكبيرة، مضيفا ان هذه الزيارة ستكون مثمرة لتفعيل الكثير من الاتفاقيات وإقامة البطولات المشتركة للاتحادات البارالمبية.

واكد عبطان ان الوزارة ستدعم جميع البطولات العربية التي تقام ببغداد والمحافظات الاخرى .

من جانبه قال رئيس البارالمبية العراقية الدكتور عقيل حميد ان زيارة رؤساء لجان البارالمبية العرب جاءت ضمن المشاريع التي تخطط لها الوزارة في تطوير الرياضة العراقية، مضيفاً ان هذه الزيارة ستفتح مشاريع جديدة للعراق في إطار تبادل الخبرات وإقامة البطولات.

وبين رئيس الاتحاد العربي لرفع الأثقال الاردني عزام الزعبي ان العراق بلد امن ويمتلك كل مقومات نجاح البطولات الدولية سواء كانت ودية ام رسمية، مشيراً الى ان مارايناه من منشأت رياضية وتطور رائع يجعل العرب جميعهم يفتخرون بذلك.وفِي الختام تبادل الوزير مع رؤوساء اللجان البارالمبية العرب الهدايا التذكارية.