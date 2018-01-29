التعادل يحسم قمة موناكو ومارسيليا وفولفسبورغ يعود لطريق الإنتصارات

برشلونة تنجو من مصيدة ألافيس وسامبدوريا يسقط روما

{ مدن – وكالات: قلب فريق برشلونة الطاولة على ضيفه ديبورتيفو ألافيس وحول تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة (2-1) في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب كامب نو، مساء اول امس الأحد، في الجولة الحادية والعشرين للدوري الإسباني. تقدم ألافيس في الدقيقة 23 عن طريق المهاجم جون جيديتي وتعادل برشلونة في الدقيقة 72 بهدف لويس سواريز ثم أحرز ليونيل ميسي هدف الفوز في الدقيقة 84 . ورفع برشلونة رصيده بهذا الفوز إلى 57 نقطة في صدارة الترتيب بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي وتجمد رصيد ألافيس عند 19 نقطة في المركز السابع عشر مع مديره الفني أبيلاردو فيرنانديز. جاءت المباراة مثيرة في مجملها، وسيطر برشلونة على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى بتمريرات متبادلة وبدأت المحاولات عن طريق لويس سواريز ولجأ فريق ألافيس إلى الدفاع المحكم ليتجاوز حمى البداية. وبدأ ألافيس تنظيم الهجمات المرتدة السريعة وكاد أن يخطف هدفًا في الدقيقة 11 لولا تألق الحارس الألماني تير شتيجن الذي أنقذ الموقف بعدما انفرد جيديتي بالمرمى ولكنه سدد في جسم الحارس. جاءت كرة أخرى في الدقيقة 15 ولكنها ضاعت على الضيوف، وأنقذ باتشيكو حارس ألافيس هدفًا من كرة عرضية خطيرة ثم تسديدة من جانب فيليب كوتينيو مرت بجوار القائم. حصل مبارك واكاسو على الإنذار للخشونة في الدقيقة 22، ونجح ألافيس في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق جون جيديتي الذي استغل تمريرة في عمق الدفاع مسددًا في مرمى تير شتيجن. كاد ألافيس أن يسجل مرة أخرى لولا تألق الحارس الألماني قبل أن تتحول دفة المباراة تمامًا لصالح برشلونة. وأهدر ليونيل ميسي فرصة قريبة بتسديدة مرت بجوار القائم ببضع سنتميترات، وفرصة أخرى من كوتينيو وأضاع سواريز محاولة فوق العارضة لينتهي الشوط الأول بتقدم ألافيس. الشوط الثاني سار في اتجاه واحد، في ظل أداء هجومي ضاغط من برشلونة منذ الدقائق الأولى، وتدخل فالفيردي في تشكيل برشلونة بنزول ظهيري جنب وهما سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا على حساب نيلسون سيميدو ولوكاس ديني في الدقيقة 52 . وفرض لاعبو ألافيس السيطرة التامة على منطقة الجزاء وسط رقابة مشددة على مفاتيح لعب برشلونة. ودفع ألافيس باللاعب ألفونسو بيدرازا على حساب هيرنان بيريز في الدقيقة 63، واختتم برشلونة تغييراته بنزول باكو ألكاسير على حساب البرازيلي فيليب كوتينيو بعد مرور 66 دقيقة. فرض برشلونة أداءً هجوميًا مكثفًا وأبعد باتشيكو حارس ألافيس فرصة محققة عن طريق ميسي ثم كرة أبعدها الدفاع من خط المرمى وكرة عرضية أخرى أنقذها دفاع ألافيس وتسديدة قوية من جانب باولينيو. وأضاع جوديتي فرصة تعزيز التقدم لصالح الضيوف بتباطئه في تسديد الانفراد بمرمى شتيجن. نجح لويس سواريز بالدقيقة 72 في تسجيل هدف التعادل عن طريق كرة عرضية حولها المهاجم الأوروجوياني بتسديدة في المرمى بعد عناء من جانب هجوم برشلونة. وأشرك ألافيس ثاني تغييراته بنزول منير الحدادي بدلاً من جون جيديتي في الدقيقة 75 . واستمرت محاولات برشلونة مع تراجع وإحباط للاعبي ألافيس، وتسلم باكو ألكاسير ألكاسير الكرة وسقط على حدود منطقة الجزاء ليسدد ميسي الركلة الحرة، في المرمى ويتقدم لصالح برشلونة في الدقيقة 84 . حاول ألافيس التخلي عن الدفاع في الدقائق الأخيرة، وطالب لاعبوه بضربة جزاء بعد لمسة يد ضد أومتيتي. وأجرى الضيوف تغييرًا بنزول ديميروفيتش على حساب دوراتي سانشيز في الدقيقة 89، وتصدى باتشيكو لتسديدة من جانب ميسي لينتهي اللقاء بفوز برشلونة.

قمة موناكو ومارسيليا

وسقط مارسيليا في فخ التعادل، 2/2، أمام ضيفه موناكو، اول امس الأحد، في المرحلة الـ23 من الدوري الفرنسي. وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز ليل على ستراسبورج، 2/1، وبوردو على ليون، 3/1 . وتقدم موناكو بهدف سجله كيتا بالدي، في الدقيقة الرابعة، وتعادل عادل رامي لمارسيليا، في الدقيقة السابعة، ثم تقدم فالير جيرمان لأصحاب الأرض، في الدقيقة 47، قبل أن يتعادل الضيوف بهدف لفابينيو، في الدقيقة 51 . ورفع مارسيليا بذلك رصيده إلى 48 نقطة، في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف ليون، الوصيف، كما رفع موناكو رصيده إلى 47 نقطة، في المركز الرابع. يذكر أن هذا التعادل هو الخامس لموناكو، هذا الموسم، مقابل الفوز في 14 مباراة، والخسارة في أربع، فيما يعد السادس لمارسيليا، مقابل الانتصار في 14 مباراة، والخسارة في ثلاث.

سقوط روما

وانتزع سامبدوريا، فوزا ثمينا من مضيفه روما بهدف نظيف على ملعب الأولمبيكو، في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي لكرة القدم. جاء هدف المباراة الوحيد قبل 10 دقائق على نهاية المباراة، وحمل توقيع اللاعب دوفان زاباتا. بهذا الفوز، الذي عاد به سامبدوريا إلى درب الانتصارات عقب التعادل في الجولة الماضية، ارتفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز السادس. من ناحيته تجمد رصيد الفريق العاصمي عند 41 نقطة في المركز الخامس.

فوز صعب فولفسبورج

وعاد فولفسبورج لطريق الانتصارات في البوندسليجا بعدما حقق فوزا صعبا خارج الديار أمام مضيفه هانوفر بهدف نظيف خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب إتش دي آي أرينا اول امس الأحد في ختام الجولة الـ20 من الدوري الألماني لكرة القدم. يدين فولفسبورج بالفضل في هذا الانتصار للاعبه التركي الدولي يونس مالي صاحب هدف الفوز قبل 17 من نهاية اللقاء. وبهذا يعود الفريق لتذوق طعم الفوز بعد خمس جولات، شهدت 3 تعادلات وخسارتين، ليرتفع رصيده لـ23 نقطة في المركز الـ13 . بينما تجمد رصيد هانوفر عند 27 نقطة في المركز الـ10 وبفارق الأهداف خلف هوفنهايم.