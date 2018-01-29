دورتموند يخطف جوهرة النادي الكتالوني

{ برلين – وكالات: كشفت تقارير صحفية إسبانية، مساء اول امس الأحد، عن رحيل أحد نجوم نادي برشلونة الشبان، باتجاه فريق بوروسيا دورتموند الألماني. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو، إن اللاعب الشاب سيرجيو جوميز، الملقب بإنييستا الجديد، في صفوف برشلونة سيغادر الفريق متجهًا إلى بوروسيا دورتموند. وأوضحت أن النادي الألماني سيدفع 3 ملايين يورو، لضم اللاعب وهي قيمة كسر عقده مع النادي الكتالوني والذي يمتد حتى عام 2019، ومن المتوقع أن يسافر اللاعب لألمانيا للخضوع للفحوصات الطبية لأسود الفيستيفال. ولعب جوميز هذا الشهر مع الفريق الثاني لبرشلونة للمرة الأولى، ولعب تحت قيادة المدرب جيرارد لوبيز في مباريات ريال سرقسطة وبلد الوليد، وسيضمن اللاعب الظهور في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند فيما تبقى من الموسم الحالي. وتواجد جوميز مع المنتخب الإسباني تحت 17 عاما في كأس العالم تحت 17 عاما بالهند، وحصل على جائزة الكرة الفضية كثاني أفضل لاعب في البطولة التي فازت بها إنكلترا على حساب إسبانيا.