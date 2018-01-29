يا غافلون لكم الله

بعد ان استمعت الى زميلي وصديقي المذيع ومقدم البرامج السياسية الاستاذ مهدي جاسم … عن قانون تشكيل اتحاد البرلمانيين العراقيين اتصلت به هاتفيا واكيد رحب بي وطلبت منه ان يسمح لي بكتابة ما قيل وايضا رحب بالفكرة واشار لي بالضوء الخضر لكتابة هذا الموضوع المهم …

أن قانون الاتحاد البرلماني هو لصناعة قوانين وقرارات جديدة وانشاء اتحاد جديد يشمل اعضاء مجلس الحكم في زمن بريمر وايضا اعضاء المجلس الوطني في زمن الدكتور اياد علاوي كذلك يشمل اعضاء الجمعية الوطنية في زمن ابراهيم الجعفري واعضاء مجلس النواب العراقي في زمن نوري المالكي وايضا مجلس النواب في حقبة حيدر العبادي وايضا يشمل من سيتولى من اعضاء مجلس النواب مستقبلا ..

ان المادة (الرابعة) من القانون الجديد والتي اعطت الحق لكل من شغل عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجلس الحكم والانتماء الى المؤسسة الجديدة والتي شكلها القانون الجديد وهو (اتحاد البرلمانيين العراقيين السابقين).

لذا اطالب بالمواطن العراقي ان ينتبه وان يسمع ويشاهد كيف يتفننون في تشريع القانون او القوانين حتى لا يستطيع احد محاسبتهم مستقبلا وحتى تصبح لديهم الحصانة ممن يريد ان يشتكي عليهم… ان هذا الاتحاد يسعى للحفاظ على حصانة انفسهم ويسعى كذلك للدفاع عن حقوق الاعضاء المادية والمعنوية مما يكشف ان هذا القانون يفتح لهم باب كبير لحماية اي واحد منهم بتهم وبقضايا فساد وبصيغة قانونية احترافية وكذلك حماية حقوق الاعضاء اذا ما تعرضوا للمسائلة القانونية والدفاع عنهم وعن حقوقهم …

ان موارد المجلس او الاتحاد المالية والذي شرع جزءا من هذه الاموال هي من اموال مجلس النواب والتي سوف تخصص من الموازنة السنوية المقبلة لمجلس النواب كذلك سوف يقوم هذا الاتحاد بفتح مقرات له في جميع محافظات العراق …

لذا على المواطن وسبق وان ذكرت ان يكون حذرا لانهم يتفننون بصياغة العيش الكريم ويصنعون لهم فرص العمل لهم ولأبنائهم حتى يؤمنوا العيش الرغيد ..وحتى يعش المواطن العراقي في دوامة ودوار البحر ودائما ما اختم واقول الله اقوى ……

عادل الربيعي