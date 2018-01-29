المنافذ الحدودية.. تركة ثقيلة – رعد الدليمي

حقيقة ان اطلالات السيد النائب حاكم الزاملي رئيس اللجنة الامنية في البرلمان العراقي عبر وسائل الاعلام كثيرة فهو عودنا على صراحته ومكاشفاته النابعة من احساسه الوطني وشعوره بالمسؤولية الملقاة على عاتقه التي ستنتهي مدتها وعموم البرلمان بعد ما يقارب الثلاثة اشهر لكني اضع عديد علامات الاستفهام و الشك وافند بعض تلك التصريحات خاصة للمواضيع التي اعرف تفاصيلها كما جاء في تصريحه يوم الخميس 25/1/2018 وضمن نشرة اخبار السومرية والذي يشير الى اعتقاده بان تصريحه هذا انما هــو امـر واقع لا يمكن السكوت عنه .. فهو قال :

ـــ ان المنافذ الحدودية تلك النقاط الخارجة عن سيطرة الحكومة تماماً وما يمارس فيها من اجرام بحق الشعب العراقي شيئ يفوق الخيال .. فلا سيطرة نوعية / ولا استيفاء كمرك مضبوط ..

والاشد الماً ادخال المخدرات بكافة انواعها وهي التجارة التي تمارسها احزاب السلطة لتمويل حملاتها الانتخابية وهي السموم التي حطمت الشباب العاطل عن العمل لضياع فرص التوظيف في الدولة وغياب القطاع الخاص ما يسمى الكبسلة والهيروئين والكرستال والحشيشة وانواع اخرى لم يعرفها الشعب العراقي حيث المعروف عن العراق منطقة عبور لا منطقة استهلاك..

منتوجات تالفة

ادوية فاسدة / منتوجات غذائية تالفة / مناشئ رديئة..

حالة مزرية ومبكية ان يكون هذا البلد العريق بمؤسساته الرصينة السابقة تحت سيطرة الفاسدين الذين اضروا بالشعب العراقي ونهبوا أمواله تحت علم وسماع ودراية أولي الأمر… ســيــادة الــنــائــب : المديرية العامة للمنافذ الحدوديه اصبحت من الماضي ففي العام 2017 تم العمل بـقانون هيئة المنافذ الحدودية رقم 30 والتي اوجبت مواده بأن تشكل هيئة تسمى [هيئة المنافذ الحدودية] ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة ويهدف هذا القانون الى الارتقاء بمستوى العاملين في المنافذ الحدودية من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التي لها دوائر عاملة في المنافذ الحدودية والعمل على تشخيص جميع المخالفات والمظاهر السلبية ومعالجتها” هذا القانون أوجب قيام ممثلي الدوائروزارة المالية – وزارة الداخلية – وزارة الصحة – وزارة النقل – وزارة التجارة – وزارة الزراعة – وزارة التخطيط – وزارة السياحة والاثار – جهاز المخابرات التواجد والعمل بالمنفذ تحت اشراف وتنسيق مع مدير المنفذ المشرف والمراقب على اداء هذه الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي بما يضمن تطبيق القانون وتوفير المرافق الخدمية وتطويرها .. وتم اختيار رئيس لهذا التشكيل هيئة المنافذ الحدودية واحدا من الشخصيات الذي يليق له تسليمه هكذا مهام جسيمة وفق مواصفات تم انتقاؤها وترتكز إلى مرتبته ومقدرته وكفاءته على الفعل والأداء وهو الاستاذ الدكتور كاظم محمد بريسم العقابي .. فتاريخه المهني والوظيفي زاخر جهـــدا وحــرصا وما أضفت عليه شهاداته تجاربه الحياتية والوظيفية وما غرف منها ــ عمليا وعلميا ــ هـــذا الرجل تسنم مهام عمله نهاية شهر تموز عام 2017 وقد اجتهد ووضع الخطط اللازمه لتطوير الاعمال في عموم المنافذ الحدودية وأيضا جرت حملات موسعه بتأهيلها وإعادة تأثيثها واكساء ساحات الكشف فيها وادامـة أجهزة انارتها كما أجهزة فحص السونار للشاحنات وامتعة المسافرين ومن ثم تأجير المنشآت الخدمية ــ مطاعم وصيرفات ومحلات تجارية ــ لحاجة الناس مستخدمي المنافذ لها وأيــضـا جرت عمليات تنقلات ومناقلات بالكوادر العامله بدءا من كافة مدراء المنافذ نزولا وتم توزيعهم على باقي المنافذ وفقا للحاجة واختصاص المنقولين ..

تركة ثقيلة

وفي جميع لقاءاته يشير رئيس الهيئة إلى أنه تسلم تركه ثقيلة من المنافذ الحدودية وان عملية الاصلاح ليست بالمهمة السهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة لكن?ا ليست بالمستحيلة من خلال مكافحة الفساد وتبسيط الاجراءات وحل جميع المعوقات .. فلا بد من الاشارة الى ان الجهود المستمرة منذ شهر اب 2017 ولا زالت ليست بالمعجزة كي تنهي جميع المخالفات والتجاوزات التي تحدث” لكنها ــ أي هذه الجهود أتت بنتائج مميزة ومفرحه حيث بلغت نشاطات ال?يئة لعام 2017 مقارنة بالعام 2016 للمنافذ البرية ومطاري النجف والبصرة فقد بلغت واردات عام2017 والمحدده من بداية 1/8 لغاية 31/12/2017 ــ972,450,976,101 ــ مليار دينار عراقي وبعدد دخول بضائع بارساليات كانت ــ253,309ــ إرسالية ، بينما كانت ايرادات المنافذ لعام 2016 تقدر ــ320,438,762,211ــ مليار دينار عراقي وبارساليات لشاحنات البضائع ــ771,331ــ إرسالية حيث تم تحقيق زيادة في الايرادات عن عام 2016 عازياً هذا الارتفاع لهذا العام بسبب الاجراءات الناجحة التي اتخذت?ا ?يأة المنافذ لتشكل فرق عن العام السابق بما قيمته ــ883,871,812,142 ــ دينار عراقي و تم ضبط مخدرات عدد 52 حالة واتم احالت?ا للقضاء .. أمــا المعاملات الكمركية التي تم احالت?ا هي 58 معاملة و المعملات الكمركية المحالة تمت إعادتها الى المنفذ المقابل بلغت 79 معاملة والمعاملات الكمركية المحالة الى الشرطة والقضاء بلغت 93 معاملة أمــا حالات الاتلاف وصلت 291 مادة مختلفة .. جهود رئيس الهيئة تعدت النشاطات المحلية فقبل اقل من شهر تم توقيع محضر اتفاق دولي مشترك للتعاون مع المملكه العربية السعودية بتطوير منفذين هما عــرعــر وجميجيمه احدهما يطل على محافظتي الانبار وكربلاء والآخر على السماوة .. مع اعترافي بأن الجهود الكبيرة التي بذلت ولا زالت فلا يزال هنالك من يتحين الفرص من ذوي النفوس الضعيفة لمخالفة القانون سواء كان من منتسبي المنافذ او المخلصين او التجار والمتابعات المشددة مستمرة لتعقيبهم … لا ولا يــا سيادة النائب لقد حفرت في تفكير المتلقي صورة سوداوية قاتمة تحدث في منافذنا العراقية وبالتالي جعلت كل من يعمل فيها مقصرا اوحتى مطلوب للعدالة ؟!!

لذا لابد لي من ايقاد شمعه تنير لافكارك بهذا الصدد وتصحح معلوماتك التي من المؤكد انها وصلتك من بعض المصادر غير الدقيقة بتاتا واستندت عليها انا اجزم لكل ما ورد ايضاحه ان جميع المنافذ التابعه لهيئة المنافذ الحدودية ليست بخارجة عن سيطرة الحكومة ولا يمارس فيها اجرام بحق الشعب العراقي ولا توجد جهة تؤثر داخل المنافذ الحدودية !! مؤكدا أيـضـا اي شئ يحدث خارج اسوارهـــا وحتى الطرق التي تسلكها الارساليات الخارجة منها وصولا لمبتغاها ليست من مسؤوليتها مطلقا .. فعلى مدار كل الايام وضمن الخطط والبرامج المعدة والتي تنفذ بدقــه تتجلى فيها مواقف رجالٍ أوفياء من أبناء العراق ، قدموا المثل في الشجاعة، ورفضهم المغريات والصمود باداء الواجبات بشرفٍ وكبرياء، واضعين نُصب أعينهم كرامةَ وصحة وسلامة الانسان العراقي الذي تهون من أجله كل التضحيات إن الرجال العاملين في المنافذ الحدودية اليوم هم جزء لا يتجزأ من هذا الشعب الأصيل، فهم كانوا دوماً على مستوى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم، يبذلون أقصى الجهد ساهرين على أمن واستقرار هذا الوطن وسلامة أبنائه..