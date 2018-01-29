بعد وكت – سامي الزبيدي

أبشروا أيها العراقيون فان هيئة النزاهة ستقضي على الفساد ! فقد أعلنت الهيئة أنها وضعت خارطة طريق لمكافحة الفساد تتضمن العديد من الإجراءات التي يجب على الحكومة ومجلس النواب ووزارات الدولة العمل بها وفيما يخص مجلس النواب دعته الهيئة لإصدار قوانين لتطوير منظومة مكافحة الفساد كقانون الكسب غير المشروع وإعادة النظر بقانون الأحزاب وقانون العفو العام وفيما يخص الحكومة دعتها الهيئة لتقويم القيادات الإدارية وإبعاد من تحوم حولهم شبهات فساد ومن والتنسيق مع مجلس القضاء للاكتفاء بالتحقيق الذي تجريه الهيئة بخصوص قضايا الفساد وعدم إعادة التحقيق من قبلهم وطالبت الهيئة بعدم منح الثقة مستقبلا لأي شخص متورط بقضايا فساد كما تضمنت الخارطة تشكيل لجان لإعادة النظر بمنظومة مكافحة الفساد وأخرى لتلقي الشكاوى حول قضايا الفساد المزعومة كما طالبت اللجنة بإنشاء محكمة لمحاكمة المسؤولين رفيعي المستوى المتورطين بقضايا فساد هذه أبرز خطوط خارطة الطريق التي أعدتها هيئة النزاهة ونقول لهيئة النزاهة ( بعد وكت ليش مستعجلين ) بعد خراب البصرة أعدتهم خارطة طريق ؟ وهل بقي شئ من أموال العراق وموازنات الحكومات السابقة المليارية والانفجارية لم تسرق ؟ وهل بقي شئ من عقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق لم تسرق ومن حقنا ومن حق المواطنين أن يتساءلوا أين كانت هيئة النزاهة كل السنين الماضية التي تم فيها نهب أموال العراق وموازنات الدولة وأموال المشاريع الوهمية وأموال الاستثمار وأموال الصفقات الكبرى لشراء الأسلحة وأجهزة السونار والطائرات الكندية والطائرات السمتية البولندية القديمة وناقلات الأشخاص المدرعة القديمة والأسلحة القديمة التي تم طلاؤها وبيعها للعراق على أنها جديدة وكلفت الدولة مليارات الدولارات نصفها ذهبت للسياسيين والمسؤولين للفاسدين؟ وأين الأموال المخصصة للبطاقة التموينية وهي مليارات أخرى من الدولارات سرقت ؟ وأين الأموال التي سرقت من صفقات تدريب وإعاشة الجيش والقوات الأمنية وهي مليارات من الدولارات ؟ وأين الأموال التي خصصت لمشاريع الكهرباء ؟ وأين المليارات التي خصصت لبناء المستشفيات والمدن الترفيهية والسكنية كمدينة النخيل في البصرة التي نفذت على الورق فقط ؟ وأين الأموال التي نهبت من مشروع النجف عاصمة الثقافة العربية الذي لم تنجز مشاريعه الى يومنا هذا ومشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية ؟ وأين الأموال التي نهبت من صفقات ما سمي بجداول التراخيص للحقول النفطية التي بيعت لشركات أجنبية ؟ وماذا فعلت الهيئة لأراضي المحيط في الكاظمية وعقارات الدولة وعقارات أركان النظام السابق التي وزعت على السياسيين والمسؤولين وعوائلهم ؟ والقائمة تطول على عمليات فساد وسرقات كبرى أبطالها سياسيون كبار طويت ملفاتها فلا تم إعادة هذه الأموال والعقارات المسروقة ولا تم محاسبة السراق والفاسدين الذين نهبوها ,ثم ماذا حصلنا من خرائط الطرق العديدة السابقة كخارطة المصالحة الوطنية التي نهبت الأموال الكبيرة المخصصة لها ولم تتصالح حتى أحزاب السلطة بينها وليس الأحزاب والتنظيمات المعارضة للعملية السياسية وخارطة حل الخلافات بين الحكومات المركزية وإقليم كردستان وخارطة الإصلاحات وغيرها من الخرائط التي سيقدمها العراق (لأطلس الخرائط الجغرافية للعالم للاستفادة منها على أنها خرائط عراقية قيمة ) ثم ما دور هيئة النزاهة في هذه الخارطة لم تبين الهيئة ذلك وحتى في هذه الخارطة هناك تمييز بين الفاسدين فالفاسد الصغير يحال للمحاكم العادية والفاسد رفيع المستوى يجب أن تخصص له محكمة خاصة أليس العراقيون سواسية أمام القانون وأليس القانون يطبق على الجميع دون تمييز أو تفضيل . يا هيئة النزاهة نحن لا نحتاج الى خرائط نحتاج الى عمل جاد وحقيقي ونزيه وفعال لمحاربة الفساد من خلال القوانين النافذة التي لم تترك جريمة ولا جنحة ولا جناية إلا وحددت لها العقوبة المناسبة وقانون العقوبات العراقي وتعديلاته لم يترك شاردة أو واردة إلا ولها نص قانوني فما جدوى الخرائط إذا تم تفعيل الادعاء العام والقضاء وإبعادهما عن التسييس إذن نحن نحتاج الى ادعاء عام فعال والى قضاء عادل ونزيه والى هيئة نزاهة غير مسيسة تخرج الينا ملفات الفساد العديدة والكبيرة الموجودة في أدراج الهيئة والمحاكم والتي تتعلق بعمليات فساد كبرى وسرقات كبرى وعمليات غسيل وتهريب أموال كبرى وعمليات مشاريع وهمية عديدة وصفقات كبرى أبطالها سياسيون ومسؤولون حكوميون كبار ومتنفذون في الحكومات السابقة والحالية ويعرفهم الشعب العراقي جيداً ويعرف فسادهم وسرقاتهم لا أن تطلع علينا الهيئة بين فترة وأخرى بإحالة موظف صغير هنا ومدير تسجيل عقاري هناك استلم رشوة أو باع عقارا خارج الضوابط أو معاقبة وزير أو مسؤول هارب خارج العراق وما أكثر الفاسدين والسراق داخل العراق المحميين بمناصبهم وأحزابهم وكتلهم فيكفي ما سمعناه وقراناه عن خرائط وخطط ولجان أعدت وشكلت لتضييع الوقت والجهد ولصرف أموال كبيرة العراق في أمس الحاجة لها فاعملوا بجد وتجرد ونزاهة وعدالة وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز فترضون الله أولاً وضمائركم ثانياً وشعبكم ثالثاً وتخدمون وطنكم خدمة حقيقية و تحققون ما تعجز عنه كل الخرائط واللجان والخطط (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ) صدق الله العظيم