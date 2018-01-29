التعلّم عبر الإنترنت – عايدة مراد

طلب العلم وفوائد القراءة من الكتب وضرورة تعلم المرأة ، والمهم والمكمل لهذه السلسة الحصول على العلم بالسرعه القصوى والبناءة بالصوت والصورة وانت جالس في بيتك من خلال الانترنت ، تلك النعمة التي لايعرف قيمتها الا من كان همه الحصول على العلم وتنمية قدراته والنهوض بنفسه ورفع شأنه وشأن امته .كنت اقرأ في احدى الكتب الدينية ، ان شابا شغوفا بعلم الحديث اراد ان يتأكد ويتثبت من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عمن سمعه ، فأخبروه ان من سمع الحديث رجل في مكان بعيد والسفر اليه طويل وشاق قرابة الستة اشهر فما توانى طالب العلم هذا وشد الرحال ووصل الى مبتغاه بعد ستة اشهر ، فخطر ببالي كم عظيم هذا الرجل وكم هو عاشق للعلم وذو همة عالية وماهذه الروح الجبارة التي دفعته لان يرحل الى بلاد بعيده ويتحمل المشقة من اجل ان يحصل على دقة الحديث النبوي ، والحرص الشديد والرغبة العارمة لنيل العلم حتى لو من اقصى مشارق الدنيا ومغاربها ، وبالمقابل أدركت كم نحن كسالى ، وتتوفر لنا كل الامكانيات ومتطلبات وسبل الراحة ، من حيث وجود المكتبات والمعاهد والجامعات ويأتينا العلم الى بيوتنا ، ولم نصل لعشر ماوصل اليه هذا الرجل الذي اصبح من كبار علماء الأمة . نعم يأتينا العلم الى البيت ونحن جالسين او حتى مضطجعين على الارائك عبر الانترنت .

اختراع مهم

وهناك ثمة إجماع معاصر على أن الحاسوب هو أهم اختراع عرفته البشرية منذ فجر التاريخ ، ولم يشهد عصر من العصور التقدم التكنولوجي الذي شهده هذا العصر في مجالات متعددة، من أهمها الثورة الهائلة التي حدثت في تكنولوجيا الاتصال والمعلومات ، والتي تمثلت في استخدام الحاسوب ، وتوجت أخيرًا بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت ، لم يقتصر استخدام الحاسوب في قضايا الاتصال فحسب ، بل هناك استخدامات عديدة له في العملية التعليمية ومن أبرزها ، إدارة عملية التعليم بالحاسوب ، والتعليم المعتمد عليه الحاسوب ، والكتاب الإلكتروني والتعلم الشمولي من خلال الإنترنت والبريد الإلكتروني ، والطريقة الأكثر شيوعًا هي الاستخدام الشمولي والتعلم التكاملي بالحاسوب ، وهذا يتم من خلال الإنترنت والبريد الإلكتروني ، والاستخدام الشمولي للحاسوب تعلم مفتوح ومستمر مدى الحياة ، وهو أيضًا تعلم مضمون النجاح . ويذكر أن الطلاب الذين لم يحققوا النجاح في ظل التعليم النظامي وكانوا يكرهون الدراسة ، وحققوا نجاحًا عند استخدامهم الحاسوب والإنترنت من خلال عدة دراسات اثبتت ذلك ، وشبكة الإنترنت أو الكتاب الحي في أبسط تعريف لها تضم مجموعات عالمية من مصادر المعلومات للحكومات والجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي ، ولا نبالغ حين نقول إن مجال التربية والتعليم من أنجح المجالات التي دخلت عالم الإنترنت ، خصوصًا ما يسمى “بالتعليم الذاتي”، عندما بدأت الكثير من المؤسسات التربوية والتعليمية في تقديم خدماتها عبر شبكة الإنترنت.

محتوى علمي

وتتميز هذه المؤسسات بتنوع المحتوى العلمي الذي تطرحه ، مع مراعاة مستويات المتعلمين واختلاف أسلوب عرضها لمحتواها العلمي ، وعدد منها تقدم خدماتها مجانًا ، وهذا بحد ذاته يظهر الدور الذي تؤديه شبكة الإنترنت في الدول التي تهتم بنشر التعليم على كافة المستويات. ، فالشبكة العنكبوتية جعلت كل شيء من العلوم والفنون في متناول أيدي الأطفال والمراهقين ، الذكور والإناث ، الكبار والصغار ، والمتعلمين والجهلة ، وقضت على حاجز اللغة أو الثقافة أو الجغرافيا، فأوجدت محتوى عالمياً يشاهَد ويسمَع في بغداد ونيويورك والقاهرة وطوكيو وباريس في وقت واحد . نحن أمام وسائل قائمة متاحة ، وفيها قدر من الحياد ، يسمح بتوظيفها والانتفاع بها لأهل كل ثقافة ومبدأ ، شريطة أن يحسنوا الاستخدام. فالطالب المجتهد يعقد العزم على نيل مبتغاه من العلم عبر الانترنت فيقوم بتصفح المواقع الالكترونية العلمية التي ينشد النيل مما توفره من علم يقصده ، ويسجل اسمه في الموقع ويقرأ المادة العلمية او يسمعها ويشارك في الحوارات ويستفهم ان كان هناك من المبهمات في المادة ، وله ان يسأل عالما ما كان ليتوقع ان يتكلم معه ولكن من خلال الانترنت هاهو يكلم العالم الذي ينوي التعلم منه ويحاوره كما لو كان جالسا معه في البيت وكذلك يدخل في الاختبارات، التي يقيمها مؤسس الموقع الالكتروني العلمي للتأكد من استفادة الطلبة من المادة العلمية ، ويتم منح شهادات تقديرية قد تكون معترفا بها في بعض البلدان التي تأخذ بنظام التعلم عن بعد . ولعل أهم ما يميز شبكة الإنترنت قدرتها على التعامل مع الملفات بجميع أنواعها سواء المقروءة «Text» أم المسموع منها «Audio» أم المرئي بقسميه الثابت «Image» والمتحرك «Video» وهو ما يعرف بتقنيات الوسائط المتعددة «Multimedia» ويستطيع عضو هيئة التدريس الاستفادة من المواقع التربوية التعليمية المنتشرة على شبكة الإنترنت في الإعداد لمحاضراته اليومية ، كما يستطيع أن يحقق النمو المهني من خلال تبادل الأفكار والخبرات عن طريق شبكة الإنترنت مع الآخرين في مختلف بقاع الأرض ، وأصبح التعليم المستمر (مدى الحياة) مطلبًا ضروريًا ، ويحاول التعليم استثمار التقدم الذي حدث في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ، إلا أن الأمر الأكثر إثارة هو تأسيس تعليم متكامل وهو ما يسمى «بالتعليم الإلكتروني أو الافتراضي Virtual Learning» من أجل تطوير أساليب التعلم ورفع إنتاجية المعلم والطالب ، وخصوصًا أنه أصبح مطلبًا للتعلم والتعليم المستقبلي ، وهكذا توفر شبكة الإنترنت جوًا تعليميًا غير تقليدي وتجعل آفاق التعليم مفتوحة ، وغير محددة بمكان أو زمان أو منهج، مما يعطي المتعلمين جوًا من التحفيز والتحدي والإثارة ،

وهنا نطلب من الجهات المسؤولة والحكومات و المؤسسات العلمية ان تنفق على منهج التعليم عبر الانترنت وبسخاء ، وتسكب فيها خلاصة الجهود التربوية والنفسية والتجارب إلانسانية ، هدفها خلق البيئة الملائمة للمتعلم لكي ينجذب لهكذا نوع حديث من التعليم سريع ومكثف ويقصر سنوات الدراسة .

مهمة جبارة

إنها مهمة جبارة ، أزعم أنّ لو أنفق فيها بعض الأثرياء كل ماله لكان عملاً “مخلوفاً” بإذن الله ، فضلاً عن المردود المادي الضخم، فالاستثمار في المعرفة اليوم من أرقى أنواع الاستثمار عائداً، وهو من العمل الصالح، وله أن يجعل منه في الصدقة الجارية ، وهو العلم الذي ينتفع به، لا ينفع به الخاصة فحسب ، أو من يأخذ عنهم، بل تتوسع دوائر الانتفاع للقريب والبعيد ، ويصبح كالماء الذي يصل إلى كل بيت دون حاجة إلى حمله، وطرق الأبواب ، وإجراء عملية طويلة للسقي. يظل دور العالم والفقيه الواعي البصير فعّالاً إذا واكب هذه التحولات وتفاعل معها ، وأطلّ على ثقافة العصر ومتغيرات الوقت ومستجدات الزمان، وضرب بسهمٍ في هذه العملية ، مشاركة وإشرافاً وتسديداً ، بل وتطويراً لذاته ، فليس أضّر على المعرفة ولا على المجتمع من متعلم أو قارئ يظن أنه انتهى وحصّل ما يريد ، وفي نيته أن ينفق بقية عمره في تعليم الآخرين ، وقديماً قال ابن المبارك “لا يزال المرء متعلما ما طلب العلم ، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل” ، فتسهيل المعرفة وإتاحتها للناس ، وليس تعقيدها وتصعيبها ووضع الأسوار حولها أمر في غاية الاهمية ، حتى لا يملّ الطالب وتفتر عزيمته وتخور .

{ حقوقية وباحثة