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دبلوماسية المساعدات والإصلاح المنشود – مازن صاحب

بعد النجاحات السياسية في مؤتمر دافوس لرئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي، تتنظر العراق فرضيات نصف الكأس الملآن لتحويل هذه النجاحات الى أموال استثمارية يتوقع ان تصل الى 100 مليار دولار، والسؤال الأبرز: كيف توظف دبلوماسية المساعدات في الإصلاح الاقتصادي المنشود ؟؟

تعصف بالعراق اليوم حالة مزدوجة، الأولى تعزيز قيم الانتصار من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المرتقبة، والثانية، معالجة الازمة الاقتصادية المتـــــفاقمة والتي وصلت الى حدود غير محمودة فهناك اكثر من 130 مليار دولار ديونا على الدولة بفائدة سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار، وهناك مستحقات للشركات النفطية بســــــبب العقود الاستخراجية بحدود 12 مليار دولار، وأيضا قروض لمداورة العجز في الموازنة ربما تصل الى عشرين مليار دولار او اقل، مع أسعار واعدة للنفط خلال النصف الأول من العام الجاري .

هذه الحالة المزدوجة، جعلت مجلس النواب، بمختلف كتله، يوقف موازنة 2018 عند افتراضات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مرة بسبب ما يعرف بميول الناخبين ومزاجهم خلال الحملات الانتخابية، فيتصاعد حديث المطالب الشعبية، ويجد المرشحون انفسهم في سوق المزايدات مما يجبر النواب على اخذ الحد الأقصى من هذه المزايدات ليس كنواب لتحقيق مصلحة العقد الاجتماعي المفترض، بل كمرشح حتمي امام صندوق الاقتراع، وهكذا توقفت موازنة 2018 عند مختلف الكتل لاسباب انتخابية، في مقابل انتظار المجتمع الدولي في مؤتمر الكويت المترقب أواسط الشهر المقبل بروز الرغبة الإصلاحية للقطاع الاقتصادي والإداري في الدولة وفقا لمواصفة صندوق النقد الدولي وارشادات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتكون المساعدات الاستثمارية المنتظر تقديمها للعراق مثمرة لاعادة اعمار المدن المحررة، وكذلك البنى التحتية للاقتصاد العراقي، ومسعى دولي لمساعدة العراق في الانتقال الى ما يعرف بالسوق الرأسمالي الاجتماعي، وهو النموذج المطبق في اقتصاديات دول معروفة في الاتحاد الأوربي، وبعض الدول العربية، لتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية مقبل نقل القطاع العام من حالة الركود الاقتصادي الى سوق مساهمة دوليا ومحليا، وحلحلة ازمة المديونية الدولية للعراق، بإعادة تدوير خدمة الدين على سنوات اكبر للسداد، مما يمنح سوق العمل فرضيات توفير فرص عمل مطلوبة بشدة لجيوش من العاطلين عن العمل .

هل يفهم الناخب العراقي الحقيقة الكلية الشاملة لازمة بلده الاقتصادية، الجواب الافتراضي،كلا، والسبب ان أعضاء مجلس النواب – المرشحين للانتخابات المقبلة، يقدمون هذه الصورة الشاملة بما يشابه مقولة (لا تقربوا الصلاة) ويصمتون عن بقية الآية الكريمة، وهي معضلة حقيقة لإغراق الناخب بما يعرف بـ(الجهل الانتخابي) فيقدمون ما يوصف بحقوق المناطق المنكوبة، وحقوق البترودولار، وغيرها من الأمور، دون ان تتوسع دائرة المعرفة في البرامج الانتخابية المفترضة للحديث عن مستقبل الأجيال المقبلة، والحلول المطلوبة واي جولة مبتدئة على مواقع التواصل الاجتماعي تلاحظ الفروقات الكبرى بين ما يطرح في الندوات الاكاديمية التخصصية عن مستقبل الاقتصاد العراقي وبين ما يطرح من ما نشيتات حمراء في مواقع التواصل الاجتماعي عن مفاسد السلطة وعدم قدرة حكومة العبادي عن الاتيان بخطوات حقيقية توظف مؤتمر المانحين في الكويت لحل معضلة البلد الاقتصادية، وان جل ما يرغبه العبادي ان يكون مؤتمر المانحين ورقة رابحة في صندوق الاقتراع !! ربما يصح هذا القول، لكن المسؤولية الدستورية لمجلس النواب تحتم الانطلاق من رؤية شاملة للمصلحة العامة في إقرار موازنة 2018 ودون ذلك تصبح فرصة توظيف دبلوماسية المساعدات في مؤتمر الكويت للمانحين في مهب رياح التنابز الانتخابي …

ولله في خلقه شؤون !!