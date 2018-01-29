كلام * كلام

الله اكبر – فيصل جاسم العايش

كلمتان مترادفتان تتبع إحداهما الاخرى ،نعم،الله.. اكبر .. وكبير جداً وهو جل إسمه كل شيء . كلمتان نسمعهما من خلال المآذن مرات كثيرة في اليوم الواحد ، وحين يؤدي المصلون صلواتهم الخمس يرددونها بإستمرار ، وحين نذبح البقر والخراف والدجاج نلفظها قبل أن تدخل السكاكين في رقاب الحيوانات طمعاً في لحومها ، ونكتبها على الجدران والواجهات فضلاً عن الاعلام والرايات المرفوعة في فضاءات العلو والشموخ! وحين يولد لنا مولود جديد نصيح في إذنيه بالكلمتين ذاتهما .. الله اكبر .

وحين نحاول الوقوف بعد جلوس نردد العبارة ذاتها ، ولما تشتد بنا الدهشة من رؤية منظر ما ، حزين او جميل ، لا نقول سوى : الله اكبر .

وحين تصيبنا مصيبة ما ، نعزز قناعاتنا بإنها ذاهبة الى الحل ، من خلال هاتين اللفظتين دون سواهما من مئات الالفاظ الاخرى ، وحين يهجم الجار على جاره مع ابناء عشيرته لأن طفليهما دخلا في عراك من اجل لعبة تافهة ، يركض حاملاً هراوته وربما بندقيته وهو يصرخ الله اكبر عليهم ، ويقوم الجلاد وهو يضرب بسوطه رجلاً سرق دجاجة او رغيف خبز ثمانين جلدة بترديد .. الله اكبر التي يرددها الضحية معه ، فما بالك برجل يذبح رجلاً آخر من رقبته لمجرد إختلاف دينهما او مذهبهما وهما يرددان معاً ، الذابح والمذبوح ، الله اكبر..الله اكبر .

وحين يفيض النهر وتتزلزل الارض وينفجر بركان ، ونطلب الاستسقاء من اجل غيمة ماطرة ، ونشيع موتانا الى مقابرهم ونسير في الطرقات على غير هدى نصيح ونصيح الله اكبر، الله اكبر وفي الختام اقول واتمنى ان تقولوا معي .. الله اكبر علينا من أمة لا تفقه ما تقول .