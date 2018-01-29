المواد الغذائية تبحث مع إيطاليا مشروع إنتاج زيت الطعام

التجارة تفتتح منظومة السيطرة الألكترونية في مطحنة بابل

بغداد – شيماء عادل

افتتحت الشركة العامة لتصنيع الحبوب التابع لوزارة التجارة منظومة السيطرة والتشغيل الكترونيا بمطحنة بابل الحكومية .

وقال مدير عام الشركة طه ياسين عباس في بيان تلقته ( الزمان ) أمس خلال افتتاح المشروع ان (عمل المنظومة يسهل عملية التشغيل للمطحنة من خلال بورد السيطرة الالكترونية ويختصر منافذ التشغيل بمحطة واحدة وتكمن اهمية هذا الانجاز في اختصار الوقت والجهد واعتماد السيطرة المركزية على اقسام الطحن والانتاج داخل المطحنة).

واضاف ان (جميع مراحل العمل والتنفيذ تمت بايادي مهندسي الشركة وبجهود ذاتية حيث ان التوسع في المشروع ليشمل باقي مطاحن الشركة حيث سيتم الشروع بتطبيق المشروع في مطحنتي الحسين الحكومية في محافظة كربلاء والمتنبي الحكومية في محافظة واسط خلال الشهر المقبل).

واوضح البيان ان (الشركة تمتلك سبعة عشر مطحنة حكومية حديثة عملت على تنصيبها بجهود ذاتية وبايادي الملاكات الهندسية والفنية التي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التنصيب وتركيب معدات المطاحن وهي تعمل باستمرار على تطوير وتحديث تلك المطاحن لمواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال).

مفاهيم اساسية

ونظم قسم التخطيط والمتابعة في الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وبالتعاون مع دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية بالوزارة ورشة عن الدبلوماسية وفن الاتيكيت والملقاة من قبل معاون مدير قسم منظمة التجارة العالمية في الدائرة المشاور القانوني مصعب أسامة وبمشاركة مجموعة من الموظفين من مختلف أقسام الشركة .

ونقل البيان عن مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم القول أن( الورشة تضمنت استعراضا عاما للمفاهيم الأساسية للدبلوماسية والاتيكيت بما يؤهل موظفي الشركة على العمل والتواصل مع البعثات الدبلوماسية في العراق والشركات الأجنبية التي تشارك في الفعاليات التي تنظمها الشركة بما يعكس صورة مشرقة عن العراق).

واضاف ان ( إقامة هذه الورشة تهدف إلى تعزيز دور العلاقات العامة من خلال تطبيق مفهوم الدبلوماسية وفن الاتيكيت , بغية توفير مناخ تنظيمي ينسجم مع واقع أهمية الخدمة المقدمة من قبل الشركة ).

مشيراً الى ان (الشركة ستعمل على تكرار مثل هذه البرامج والورش لتطوير وتأهيل موظفي الشركة) .

واعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب عن مباشرتها بصرف مستحقات الفلاحين والمزارعين في سايلو تلعفر لعام 2014 فضلاعن قيام لجان فنية لتحديد الاضرار في سايلو الموصل.

ونقل البيان عن مدير عام الشركة هيثم جميل الخشالي قوله ان (سايلو تلعفر باشر بصرف المستحقات الخاصة بالفلاحين والمزارعين لعام 2014 بعد تدقيق الاسماء امنيا بالاضافة الى قيام لجنة فنية بزيارة سايلو الموصل للوقوف على حجم الاضرار التي خلفتها العصابات الارهابية خلال احتلالها المدينة واجراء الكشف عن تلك الاضرار ورفعها الى الجهات المختصة من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة).

مشيرا الى ان (سايلو الدورة لازال مستمرا بعملية أستلام الحنطة المحلية المحولة من سايلو مخمورحيث تم استلام 24 شاحنة محملة بالحنطة المحلية ضمن خطة المناقلة حيث تمت المباشرة بعد عملية التفريغ بتجهيز المطاحن بحصتها المقررة بكمية بلغت مايقارب 1294 طنا). وضمن حملات العمل التطوعي التي تنفذها فروع الشركة قام فرع محافظة المثنى بتنظيم حملة للتبرع بالدم دعماً لقواتنا المسلحة والاجهزة الامنية اضافة الى انجاز ملاكات فرع البصرة تصليح احد الخطوط العاطلة الناقلة للحنطة وهو خط 19 والخاص بتجهيز المطاحن وكذلك قيام الملاكات الفنية والهندسية في سايلو خان بني بمد كيبل لنقل الطاقة الكهربـــــــــــائية بطول 250 مترا بين الخطوط الثلاثة وبجهود ذاتية ).

انتاج زيت

وعلى صعيد اخر بحث مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية قاسم حمود مع المديرالمفوض لشركة (مليت) الايطالية والوفد المرافق له الجهة المنفذة لمشروع مصنع خور الزبير لانتاج مادة زيت الطعام على قطعة الارض التابعة لفرع الشركة في محافظة البصرة وبالمديرالمفوض لشركة حول الخليج العراقية وهي الشركة المستثمرة في المشروع .

واضاف حمود ان (المشروع يعد ستراتيجيا يضمن للعراق العودة للانتاج المحلي بقوة وجودة عالية تنافس المواصفات العالمية لما يتميز به الجانب الايطالي من عراقة وخبرة بهذا المجال مع مراعاة اتباع احدث التقنيات المتطورة في تشغيل المشروع الذي سيكون بصمة جديدة للانتاج في العراق والمنطقة).

واضاف ان (المشروع سيقدم خدمات كبيرة لمحافظة البصرة متمثلة بعودة النشاط الصناعي لها).

ونفت الوزارة اي علاقة لشركتي تصنيع الحبوب وتجارة الحبوب بزيادة او تخفيض حصص المطاحن,ةتابع البيان ان (الشركتين مكلفتان منذ عام 1990 بتنفيذ برنامج البطاقة التموينية فيما يخص تجهيز مادة الطحين ، وان ما يرصد من أموال من قبل وزارة المالية وما تم استلامه من حبوب من الموسم التسويقي انما يتم وفق آلية وخطة توزيع مدروسة لغرض تجهيز الطحين الى المواطنين.

واضاف البيان ان (الوزارة تؤكد ان لا علاقة للشركتين بعملية تخفيض او زيادة الحصص الموزعة بين المطاحن، بل تلفت الى سعي الشركتين الى عقد لقاءات عديدة مع أصحاب المطاحن الاهلية من أجل وضع آلية لاستيراد الحبوب من قبل أصحاب المطاحن بهدف انتاج الطحين – درجة صفر التجاري- بدلا من استيراده من دول الجوار وبكميات كبيرة تتجاوز ثلاثة ملايين طن سنويا).

واضاف ان (الوزارة تؤكد ان ذلك يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال استغلال طاقات المطاحن وعدم خروج العملة الصعبة وتشغيل الايدي العاملة بوصفها ثروة وطنية). واوضح البيان انه (فيما يتصل بعقد تشغيل المطاحن فان الوزارة تود ان تبين بان هذا العقد تم تنظيمه بين أصحاب المطاحن والشركة والتي تقوم بموجبه بتجهيز الحبوب مجانا إلى المطاحن الاهلية، على ان تقوم بإعطاء مبلغ 10 دولارات لكل طن من الحبـوب و 87 بالمئة من مادة النخالة المنتجة والنمو المائي المتحقق بينما تستقطع الشركة ما نسبته 13بالمئة والتي تمثل أجور الخدمات التي تقدمها الشركة في اشرافها على البرنامج).

رفض التدخل

وتابع ان (الوزارة تجدد رفضها التدخل في هيكلية مؤسساتها وان المطالبة بإلغاء الشركة العامة لتصنيع الحبوب انما هو مطلب غير واقعي اذ ان الشركة موجودة منذ الستينات من القرن الماضي وكانت تسمى المنشاة العامة للمطاحن وتحولت فيما بعد الى شركة تصنيع الحبوب بعد عام 1990 حال تكليفها ببرنامج البطاقه التموينية، وهي من الشركات المشهود لها بكفاءتها وتشرف على عمل المطاحن وتمتلك مختبرات متطورة لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل إنتاج طحين مطابق للمواصفات الفنية العالمية لتقديمه للمواطن، وهي في عملها تطابق مثيلاتها في معظم دول العالم).