مواطنو كربلاء يرون الكهرباء مشكلة دون حلول:

عقود الخدمة لا تلتزم بالمعايير والجباية غير منصفة

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

تباينت آراء مواطنين بمحافظة كربلاء بشأن مشروع الخدمة والجباية للطاقة الكهربائية بين الرفض والقبول .

فالبعض عد هذا المشروع بأنه يشكل ضرراً بالمواطن الفقير وقد لا تبقى الاسعار على حالها وربما تكون زيادة في سعر التعرفة , والآخر أكد ان مشروع الخدمة والجباية يقلل الضائعات ويوفر الطاقة بشكل مستمر وبنفس الأجور القديمة .

وقال المواطن ابوفراس لـ (الزمان) أمس , أن ( نرفض تجربة المشروع ونعده تجربة غير صحيحة في ظروف استثنائية يعيشها الشعب وخاصة أن الازمة الاقتصادية ادت دوراً كبيراً في ركود السوق مما ادى الى توقف العديد من ( الاعمال). مستدركاً( ولكن في حال تطبيقه يجب مراعاة المواطن ذي الدخل المحدود ).

وقفة جادة

مؤكداً أن (مشكلة الكهرباء تعد من المشاكل التي لم تحل في البلاد وهي بحاجة الى وقفة جادة من الحكومة والمواطن بالوقت نفسه لضمان توفرها واستمرارها لكي نتخلص من جشع بعض أصحاب المولدات والظواهر غير الحضارية التي تنجم من تدني وتشابك الاسلاك في الشوارع والنظر الى حاجة المواطن من خدمات).

فيما أوضح المواطن عقيل الزيرجاوي أن ( عقود الخدمة والجباية في حال تسلمها الى شركة متخصصة بمجال الطاقة قد لا تلتزم بالمعايير التي تضعها وزارة الكهرباء وقد تصبح جباية الاموال من المواطـنين غير منصفة). مبيناً انه ( اغلب دور الفقراء تتوفر فيها ثلاجة ومجمدة ومبردة وهذا يعني وجود صرف بالطاقة الكهربائية وبالتالي ستكون القائمة الشهرية للجباية عالية وهذا يعد ضرراً بالفقراء)، في حين اشار المواطن المشهداني بالقول:

اجهزة تبريد

ان ( هذا المشروع ليس فيه اجحاف بحق المواطن الفقير لكونه لا يمتلك عدداً كبيراً من أجهزة التبريد في بيته وبالتالي فأن الغني الذي يمتلك هذه الاجهزة هو الذي يدفع مبالغ هذا الصرف الكبير من الكاقة الكهربائية ). موضحاً انه ( في هذه الحالة ولكي نضمن اسعار قليلة لقائمة الجباية الشهرية يجب ان يكون هناك تقنين في الصرف لكي يستقر التيار الكهربائي وتتوفر الطاقة لتسود العدالة في التوزيع ).

واما المواطن ابو زمن فقد اوضح ان (مشروع الجباية والخدمة في حال تطبيقه بشكل دقيق سيساهم بإنزال الضائعات وبالتالي سيوفر الكهرباء للمواطن بنسبة 80 الى 55 بالمئة في حال تكفل الشركة المتخصصة المستلمة لتلك المشروع من اعمال جباية للشبكات وبإسرع وقت عند حدوث خلل معين).

عقود خدمة

ومن جانبه اكد مدير توزيـع كهرباء المحافظة محمد الحسناوي لـ (الزمان) ان ( عقود الخدمة والجباية مع شركة متخصصة بمجال الطاقة تتعهد من خلاله بجباية الاموال حسب فواتير الدائرة دون اي زيادة بالاضافة الى صيانة الشبكات وتسليم الاموال الى المديريات التابعة للوزارة وبالتالي لها نسبة قليلة جداً من هذه الاموال التي يتم جبايتها ).

وعن مشكلة التجاوزات على الطاقة الكهربائية اوضح الحسناوي

(سوف تربط الشركة المتخصصة مقاييس لجميع البيوت وحتى العشوائيات لكونها ملزمة بإنزال الضائعات وفي هذه الحالة سوف يستغني المواطن عن مولدة الشارع من خلال تشغيل اجهزة التبريد والتدفئة وبسعر اقل من مولدة الشارع وستكون الاجور قليلة بالمقارنة مع اجور الاشتراك بالمولدات الاهلية ).