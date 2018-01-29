الإتصالات تنفّذ حملات لإزالة التجاوز على شبكة النفاذ الضوئي

بغداد – شيماء عادل

قامت لجنة إزالة التجاوزات المشكلة في الشركة العامة للإتصالات بالتعاون مع قسم شؤون المواطنين في وزارة الاتصالات بحملة متابعة ورصد حالات التجاوز وبرفقة الفرق الهندسية والفنية في مديرية إتصالات الكرخ بإجراء الكشف الميداني على البنى التحتية للإتصالات وشبكة الكابل الضوئي للحد من الأعمال التي تضر بالشبكة وتسبب حدوث انقطاعات وسرقات لسعات الإنترنت.

رقعة جغرافية

ووقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) أمس انه (تم التجوال في مناطق حي العدل والجامعة والغزالية ضمن الرقعة الجغرافية لبدالتي الداودي والغزالية وحسب شكاوى المواطنين الواردة لقسم شؤون المواطنين وأثناء الجولات تم رصد وتوثيق التجاوزات الموجودة في المناطق المذكورة وتمت المباشرة بعمليات رفعها بالإضافة إلى إتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتجاوزين من أصحاب مكاتب وأبراج الإنترنت لإحالتهم للجهات المختصة).

واضاف ان (الملاكات الفنية في مديرية أتصالات محافظة كركوك وبالتنسيق مع لجنة رفع التجاوزات والكشف عن الأعمال التخريبية وفريق العمل المشترك الخاص تمكنت من تثبيت المسارات وتحديد المخالفات وضبط حالات التجاوز على شبكة الكابل الضوئي وبأشراف مباشر من اللجـــــنة التحقيقية المشكلة في الشركة العامة للاتصالات بتنفيذ حملة كبيرة لإزالة التجاوزات على شبكات الكابل الضوئي). واوضح البيان انه (أزيلت عقدة ضوئية في شارع القدس وكذلك تم رفع تجاوزات في منطقة مجسر رحيم آوه والخط السريع الرابط بين مجسر رحيم آوه ومنطق] عرفه وايضا شهد حي نادي 1 حزيران وساحة الله اكبر بأتجاه منطقة الماس وتقاطع شارع ألاطباء إزالة مسارات وكابلات مسلكة بصورة غير قانونية). وتابع ان (الفـــرق الهندسية والفنية في اللجنة قامت بمصادرة كل الكابلات والعقد الضوئية التابعة للشركات المتجاوزة بالمحافظة).

تنفيذ حملات

مؤكدا ان (الوزارة مستمرة ومن خلال الشركة العامة للإتصالات بتنفيذ حملتها ضد المتجاوزين على بناها التحتية وفي جميع المحافظـــــــات وفرض سيادة الوزارة على ممتلكاتها من خلال تطبــــــيق الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين وإحالتهم للقضاء).

وناقشت مديرية إتصالات الرصافة في اجتماع موسع الاجراءات القانونية والفنية التي من شأنها الحد من عمليات التجاوز على مسارات الشبكة الضوئية والبنى التحتية للوزارة والعمل على إزالتها في جانب الرصافة ببغداد).

واضاف انه (جرى خلال الاجتماع إستعراض وشرح أبعاد ومضمون التوجيهات الصادرة من الشركة العامة للإتصالات والداعية بضرورة حماية المسارات الضوئية وجرد وحصر التجاوزات على شبكة الكابل الضوئي وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتوسيع عمل هذة اللجان لتشمل في عضويتها مسؤولي البدالات ومنتسبين من شعب التفتيش والإعلام في المديرية، وكذلك تفعيل إلاجراءات القانونية الرادعة لمنع حدوث اي حالة من حالات استهداف الشبكات الضوئية وإقامة الدعاوى القضائية بحق المتجاوزين لإحالتهم للمحاكم المختصة).

واوضح البيان ان (الملاكات الفنية في بدالة العلوية من إصلاح كابل سعة 1800 مشترك والذي يغذي المحلات 902 – 904 كما يوفر خدماته لوزارة التعليم العالي وعدد من الدوائر في منطقة الكرادة منها المحاكم والمصارف وقاطع النجدة، وإنجز العمل وتم إعادة جميع الخطوط الهاتفية للمواطـنين والمؤسسات الحكومية).