لله المشتكى – عبد المحسن عباس الوائلي

نحن مغلوب على امرنا لان كل من الذين حكمونا ظلمونا ولانرى غير الفقر والجهل طوال حكمهم وان رأينا خيرا من جانب نجد الشر في جوانب كثيرة وهذا ما يعرفه كل ابناء شعبي واليوم اتحدث عن الذين اكملوا دراستهم بشق الانفس ليحققوا حلمهم في الحصول على وظيفة لبناء حياة جديدة ولكن حظهم العاثر حال دون ذلك.

فكثيرون اولئك الذين ينهون دراستهم التخصصية على كافة مستوياتها. وينخرطون في سلك العمل تحدوهم الرغبة في الانجاز وتحقيق الذات وخدمة المجتمع، ويندفعون بحماس شديد.

املين ان يمنحوا الفرصة الحقيقية لكي يشعروا انهم انتقلوا فعلا من وضع الى وضع، ومن مرحلة تلقي العلم الى مرحلة تطبيقه والاستفادة منه.

ولكن شيئا فشيئا يصدمون بالواقع، ويجدون انفسهم اما لايعلمون شيئا يحققون به ذواتهم، واما انهم يطالبون باعمال لاتقع في مجال اختصاص ومن ثم تكون قدرتهم على النجاح فيها ضعيفة او معدومة، او انهم يوضعون تحت سيطرة ادارة تحارب الدماء الجديدة ولا تمنحها فرصة للنمو واكتساب الخبرة او انهم يصابون بالاحباط نتيجة سوء الادارة وسوء التنظيم. او الوقوع في براثن الشللية او استجداء رضا رئيس العمل والا فالغضب الذي يتحول الى وضع العراقيل والنبذ.. او التعرض الى الاحباط حينما يقفز المتسلقون او ذوو الوسائط حيث تتغيب الكفاءة او يلقي عليها بظلال سوداء قائمة، بل قد تحارب خاصة اذا شعر من يترأس العمل انه وصل الى موقعه دون ان تسنده الكفاءة ودون ان ينال الخبرة اللازمة، فيبدأ بمحاربة من يستطيع نجاحه في الانجاز ان يكشف فشل المدير او من يحيط به من المنافقين.

ولذا يكثر اولئك الذين لايجدون السعادة في العمل، اما لانهم لايمنحون الفرصة الحقيقية التي تتناسب مع كفاءاتهم وقدراتهم، واما لانهم محاربون.

وبذا يفقد الوطن طاقة جبارة من طاقات الشباب الواعد الذي يمثل الدماء الحارة التي تتدفق وعودا وامالا كبارا ولكنها تبقى مغلولة الايدي.

ومن عجيب ان قلة من اولئك الشباب الواعد تستطيع ان توصل صوتها للمسؤولين، ولكن آراءها احيانا لا تقدر- فقد تجد من يسمع الرئيس او المسؤول بالا يهتم بما يسمع من الشباب، لانهم بطبيعتهم مندفعون لا يوزنون الامور، او لان فلانا يحب اثارة المشكلات او لان فلانة طموح اكثر من اللازم.

ومثل هذه التهم التي تلقى جزافا على الشباب، تجد وللاسف اذانا صاغية من كثيرة من المســــــــؤولين، فيبدأون في تكوين وجهة النظر دون ترو، لانهم سمحوا لانفسهم بان يستمعوا لطرف واحد.

هذا الطرف هو الاقدر على توصيل رأيه لقدمه او لمركزه، وقد يكون هو الطرف صاحب المصلحة في ان يبقى الشباب ذوو الدماء الجديدة في دائرة الظل.

ويستمر حرمان الوطن من طاقة الشباب بنين وبنات، ويستمر الوضع مؤلما غاية الالم، ويستمر كثير من رؤساء العمل يتشدقون بالبحث عن مصلحة الوطن ولكنهم يعملون لمصلحتهم الذاتية وتثبيت مراكزهم وما يصل اليهم منها من فوائد وامتيازات.

ويبقى الشباب محبطا يريد لصوته ان يسمع.. فهل يعي رؤساء العمل والمسؤولين ذلك.. وهــــــــــذه عشناها كل السنين التي مرت بنا فكل الحكام لم يكونوا يملكون البداهة التي ترضي الله والمواطن فنحن من سيء الى اسوأ وصدق الشاعر حيث قال:

لم ابكي من زمن ذممت ظروفه

حتى بكيت عليه حين يزول

وها نحن نردد القول ونذكر الزمن الجميل والله ماهو بجميل لكن زمننا الان اسوأ.