شهادات دليفري – صباح الخالدي

تناقلت أخبار عن قيام الذين ينوون الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة الاتصال بعدد من الجامعات غير المعترف بها في العالم للحصول على شهادات بكالوريوس…دليفري ..؟؟

لتحقيق شرط الشهادة ..مع أن بامكانهم الحصول على تلك الشهادات من سوق مريدي وبكل تفاصيلها ومصدقة. .؟.؟ كما هو الحال في وضع بعض المسؤولين من الذين يسبق اسماؤهم …د…اي (دكتور ) !! مع أن المرحوم الفنان سليم البصري أكثر دقة من هذا المسؤول عند قراءته رسالة ..نحباني للوو …وانني مشناف ؟

في هذا الجانب تحضرني معلومة وخلال لقائي قبل نحو ثلاثة اعوام مع عدد من الزملاء الصحفيين مع احد الوزراء وقد طلبت منه تعليقا على موجة الشهادات المزورة التي غدت ظاهرة في مؤسسات الدولة وخاصة الكليات والجامعات فكان جواب المسؤول لاتستغرب ففي الوزارة التي تسلمتها اتضح ان هناك نحو 100 شهادة مزورة ..

نعم 100 شهادة !! وقد اوردتها ضمن اللقاء الصحفي في حينها ما يعني ان الحصول على شهادة جامعية من البكالوريوس وصعودا الى الدكتوراه لم تعد مشكلة امام الدفاتر الدولارية التي غدت مرهما لكل السبل لذا حتى الذين لايمتلكون تحصيلا دراسيا ربما فقط تخرج من محو الامية واتقن جملة (راشد يزرع ويحصد ؟) سنجده في الانتخابات المقبلة ببدلته الانيقة وربطة العنق الباريسية الزاهية وشعره (المسمسم) يطل من القنوات الفضائية مجددا ينظر ويقترح ويندد ويشدد وفق مصطلحات (في الحقيقة الا انه اطلاقا وارى وسوف واقترح واتصور).. ومن كلا الجنسين الا اذا كانت الجهات التعليمية تتحقق من تلك الشهادات الدليفري !!

وتقطع الطريق امام المزورين للنفاذ الى البرلمان ومؤسسات الدولة المختلفة خاصة وان الحكومة رفعت شعار مكافحة الفساد بكل اشكاله وخلاف ذلك فأن الاوضاع ستكون وفق المثل الشعبي (تي .. تي .. مثل مارحتي ..اجيتي )!! وعندها يتنظر العراقيون من السواد الاعظم اربع سنوات اخرى من المعاناة وشح فرص العمل والخدمات والتدهور الاقتصادي ..

ومع موجة سوق الشهادات الرائجة هذه الايام قبل الانتخابات في ايار المقبل هناك بعض الجمعيات والمنظمات وتحت مسميات عدة تمنح بشكل متواصل شهادات فخرية في كل الاختصاصات (بدون وجع قلب) وما ان تفتح مواقع التواصل الاجتماعي حتى تتفاجا ان فلان الفلاني حصل على شهادة الدكتوراه من احد البلدان الاسيوية ومع ان ذلك البلد حتى لم يصل فيه التعليم الى الاعدادية!!

وهكذا ربما هي الاخرى من باب الدعاية الانتخابية او غير ذلك ..!! مع ان الاخلاص بالعمل والدقة والامانة في تسلم المسؤولية ليست لها صلة بموضوع (الدكترة) كم من تسلم مسؤوليات ادارية ويمتلك كذا عدد من الشهادات الا انه فشل في ان يحقق شيئا للمجتمع بالعكس كان عبئا ثقيلا عرقل تطور تلك الوزارة والمؤسسة والامثلة لاتعد ولاتحصى والعكس صحيح هناك المسؤول الناجح المخلص المبدع رغم انه يمتلك شهادة جامعية اولية الاانه حقق نجاحات كبيرة في مرحلة تسلم المسؤولية ومن خلال العمل الصحفي نؤشر هذه القامات المشرقة التي تعد ومضات رغم حالة الفساد الاداري والمالي في بعض المؤسسات الاخرى ..

تحية للمبدعين مع قرب الانتخابات ولكن دون ذكر الاسماء لكي لاتعد دعاية انتخابية اما الاخرون لايفيد لادلفيري ولاراشد يزرع لان العراقيين حتما امام كل تلك السنوات العجاف سيكون اختيارهم الاصلح (او..دك ..عيني..دك..)