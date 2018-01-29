الديمقراطي الكردستاني يحذّر الكرد من دخول الإنتخابات بقوائم متعدّدة

المكوّن الفيلي: الكوتا ليست عصا موسى

بغداد – الزمان

أكد قيادي فيلي إن الجدل الحاصل بشأن عدد مقاعد الأقليات (الكوتا) وآليات حسمها لا يمثل حلاً لسلسلة المشاكل والمعوقات التي يعانيها أبناء المكون الفيلي. ونقل بيان تلقته(الزمان) امس عن عباس داود قوله إن (الكوتا ليست عصا موسى )، مشدداً على إن (إيصال صوت الشارع الفيلي وإنصاف أبنائه يتطلب وجوداً فاعلاً وحقيقياً داخل مجلس النواب يتعدى محدودية الكوتا).متسائلاً( ما التأثير المتوقع من نائب أو إثنين من أصل 328 نائباً). وتابع (لا بد للصوت الفيلي أن يتجسد في قوة فعالة داخل مجلس النواب ، يمكن لمقاعد الكوتا أن تكون سانداً لها).لافتًا الى ان هذا الامر(يتطلب العمل على دعم شخصية فيلية تجسد هموم وتطلعات أبناء القومية وتجنبهم التشتت، والتي ينظر لها العراقيون في الوقت ذاته على إنها شخصيات وطنية جاذبة وجامعة).

واقع التجربة

وأكد داود ان (شخصيات كهذه تستطيع – ومن واقع التجربة – تحقيق التوافق السياسي الذي يمكن أن ينصف أبناءنا ، الأمر الذي عجزت عنه كتل بأكملها). وفي كردستان، حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من ان تعدد القوائم الكردية في الإنتخابات النيابية الاتحادية سيؤدي الى خفض مقاعد الكرد في البرلمان. وقال مستشار المكتب السياسي للحزب عارف رشدي في تصريح إن (الحزب الديمقراطي الكردستاني طرح على الاحزاب الكردية المشاركة بقائمة موحدة في الانتخابات النيابية العراقية للحفاظ على وحدة الصف الكردستاني في بغداد، لكن الاحزاب الكردية لم تقبل بهذا الطرح)، متهمًا بعض الأطراف الكردية بأنها (لم تستطع تجاوز مصالحها الضيقة واهملت المصالح الوطنية)، محملا اياها المسؤولية عن (التسبب في إضعاف مكانة اقليم كردستان في بغداد). وأوضح أن (تعدد القوائم الكردية سيفقد الكثير من الاصوات وسيؤثر سلبا في عدد مقاعد الكرد في البرلمان العراقي)، مستدركا أنه (في حال تمكن الاطراف الكردية تشكيل تحالف سياسي بعد الانتخابات، فبإمكانهم أداء دور فعال). من جهته، أبدى النائب عن المكون الشبكي حنين القدو خشيته من حصول توافقات سياسية على حساب مكونه وباقي الأقليات. وقال القدو في تصريح امس إن (الأقليات في العراق كانت وخلال الأعوام السابقة ضحية للاتفاقات والصفقات التي حصلت بين بعض الأحزاب الكردية وأحزاب أخرى فاعلة في العراق ومنها عدم ذكر المكون الشبكي في الدستور بوصفه مكوناً عراقياً) ولفت إلى (ستغلال أصوات الأقليات كالايزيديين والشبك والمسيح من جانب بعض الأحزاب الكردية وخاصة الديمقراطي الكردستاني الذي كان يحاول استغلال تلك الأصوات لتكريد المنطقة وبسط نفوذه عليها).

بدوره حذر الحزب الديمقراطي الكردستاني من ان تعدد القوائم الكردية في الإنتخابات النيابية الاتحادية سيؤثر سلبا في عدد مقاعد الكرد في البرلمان . واضاف مستشار المكتب السياسي للحزب عارف رشدي في تصريح أن (حزبه طرح على الاطراف السياسية الكردية خوض الانتخابات بقائمة موحدة وقد ابقت الأحداث الأخيرة لدينا بعض المخاوف من حصول اتفاقات يكون ضحيتها الاقليات)، مستدركاً (لكن لدينا أمل بأن تفي الحكومة بوعودها لنا وأن تحافظ على هويات تلك الأقليات. ولا توجد ضمانات واقعية حتى الان)، مطالباً الحكومة المركزية بـ(عدم السماح لقوات البيشمركة بالدخول إلى المناطق الخاصة بالأقليات العراقية في سهل نينوى).

حاجة العراق

من جهة اخرى، أكد رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم حاجة العراق الى (رجال دولة) وليس إلى مقاولي سياسة. ونقل بيان لمكتب الحكيم عنه قوله لدى لقائه شيوخِ ووجهاء عشائر الكدس – عبادة خلال زيارته الى محافظة بابل أن (العراق يحتاج إلى رجال دولة يمتلكون الخطة والإرادة والفريق الكفوء ولا يحتاج إلى مقاولي سياسة من الذين همهم بناء مشاريعهم الخاصة)، معرباً عن (ثقته بأن العراق ماض إلى الأمام). واشار الى ان(حسن اختيار الفريق الكفوء القادر على تحمل المسؤولية يعد عاملاً أساسياً في تلبية طموحات أبناء الشعب العراقي في تحقيق نصر خدمي وتنموي كبير لنستكمل انتصاراتنا العسكرية والسياسية والمجتمعية). من جهته ، اكد المرجع الديني محمد مهدي الخالصي ضرورة إعادة النظر جذرياً في المسار الدستوري في العملية السياسية. ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته (الزمان) امس قوله خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة ان (العالم في وضعه الراهن يواجه خطراً لم يعهد نظيره على مدى تاريخه المدوي وغير المدّون، خطراً يكاد يستشعره كل كائن على وجه الارض، خطر كائن يلبس لبوس الادميين ويتصرف تصرف الشياطين، ويمتلك ازرار ترسانة نووية كافية لتدمير العالم في لحظة غضب أو يأس أو نشوة فرح، انه رئيس أكبر دولة، مزود على ما يظن بكل وسائل القهر والتدمير)، على حد تعبيره.وأضاف انه (منذ ان ظهر على المسرح السياسي يهدد العالم كله بحرب لا هوادة فيها، وبحماقة وعنصرية لا تخفى ولا نظير لها، هذا على الاجمال، وإذا اردت التفصيل فلا تجد جهةً لم تشملها هذه السياسية الهوجاء والعنصرية).

تجارب سابقة

على حد قوله. وفي الشأن العراقي، قال (إنّا نقول ان تجارب الاعوام السابقة والسياسات التي أدت إلى النتائج المأساوية القائمة كافية لإعادة النظر جدياً في ما يعاني منه العباد والبلاد).وأضاف (لا نحمّل جميع الوجوه التي مرت على المسرح السياسي تبعة كل ذلك، ولا نتهم بالفساد المتعمد جميعهم، فإن فيهم المخلص، ولكنه لا يستطيع الاصلاح وإن أراد، ما دامت العملية السياسية مكبلة، بل نقول ان الكيل قد طفح، والشعب لم يعد يطيق المزيد من تكرار الوجوه نفسها والسياسة نفسها)، مضيفاً ان (الشعب يتوق إلى تغيير جذري ينقذه مما هو فيه، والتغيير لا يمكن على الوتيرة نفسها وبواسطة الوجوه والتكتلات نفسها ، ولأن العلة في العملية السياسية التي أفرزها الاحتلال لمصلحته، وهي التي افرزت المفاسد والمآسي القائمة، وبعبارة مختصرة نقول ان التجارب حتى الآن اثبتت ما قلناه).