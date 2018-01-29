من عرف نفسه عرف ربه – خالد محسن الروضان

ليست هناك سوى حقيقة واحدة وحرية واحدة وعدالة واحدة في التحكم في الذات، فمن سيطر على نفسه قهر العالم، وليس هناك سوى خير واحد هو (حب الاخرين كحب الذات، او بمعنى اخر كما لو كانوا ذاتنا) وكل مايبقى وهم وعدم.ان التحكم في الذات هو مبدأ الحرية وان سيادة كل فرد في وجدانه الباطني وحدها هي الحقيقة، هكذا كانت الروح العظيمه للهاتما غاندي، انه النموذج الفكري والنفسي والسلوكي لامة متعددة المذاهب والاطياف والقوميات، حيث كان يصلي من (براهما وايات من التورات ومن الانجيل ومن القران)، مات بيد متعصب من ابناء ديانته بسبب دفاعه الصادق عن العبادة لاتباع الرسول محمد (ص).فغاندي ينظر الى العقائد والاديان كلها على اختلاف انواعها نظرة احترام وتكريم واخاء، انطلاقاً من مبدأ لتكن ديانتك ماتكون فهذا شأنك وحدك، ولاتتخذ منها ذريعة للتعصب ضد الديانات الاخرى، بل اجعل جميع اتباعها اخوة لك واجعل من كل الديانات نظيراً لديانتك فالتوجه الى الله بعيداً عن الانانية والتعصب وفي حب شامل للبشرية كافة.. لتكن روح كل منا روح غاندي العظيمة التي تجمع محبة كل البشر واحترام جوهر كل الديانات بعيداً عن المثل الشعبي الذي ينطبق على الفاسدين من السياسيين (يأكل ويه الذيب ويلطم ويه الخرفان).. هؤلاء السياسيون الذين سرقوا المال العام واليوم يعدون الشعب بمكافحة الفساد ليكن لنا في سلوك هذا القائد مثال حي خصوصاً ونحن نعيش اثار الغزو الامبريالي الاميركي.

وفي مذكراته (قصة تجاربي مع الحقيقة).. يتسأل غاندي في نفسه هل هؤلاء الشعب الغازي الذي يزعم الحرية؟ انه كان يشعر بقوة ويسأل نفسه، هل هؤلاء الذين يرقصون في الحرب هم الذين افسدوا السلم؟ لقد حطمونا في الحرب وارهقونا في السلم، من قاومهم هلكوا ومن تنازل لهم فقدوا مصيرهم كما فقدوا ارواحهم، بل لم يكتف الغزاة هكذا يقول غاندي، باخضاع الشعوب فحسب بل ابتاعوها ولم يستثمروا الشعوب بل استعبدوها ودفعوها الى العمل لمصلحتهم والقتال تحت قيادتهم. الا انه يراهم اكثر بؤساً وتهالكاً على الغزو والحرب.. فاذا كنا قد علمنا مصير من قاوموا الاحتلال الانكلو اميركي للعراق عام 2003 كان الشهادة، ومن تنازلوا لهم قد فقدوا شرفهم وعن قريب سيفقدون ارواحهم مقابل السلطة والمال الذي اشتراهم به المحتل اننا نقول لهم ان لم يتعظوا فأن موعدهم قريب ات.