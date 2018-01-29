الجبوري يوكد أهمية التنسيق مع واشنطن

واشنطن تبحث في بغداد إتفاقية الإطار الستراتيجي وجذب الإستثمارات

بغداد -قصي منذر

بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سليفان خلال لقائهما امس في بغداد نتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية لتفعيل اتفاقية الاطار الستراتيجي المشتركة بين البلدين وشددا على اهمية العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل. وبحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء فقد استقبل العبادي سليفان والوفد المرافق له وبحثا( تطوير العلاقات بين البلدين ونتائج اجتماعات اللجنة التنسيقية العليا لتفعيل اتفاقية اطار العمل الستراتيجي المشتركة بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية).

وشدد الجانبان على (اهمية العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل).وأكد سيلفان خلال اللقاء(دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، وبالاخص مع الانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات العراقية على عصابات داعش الارهابية ودعم جهود الإعمار وتحفيز الاقتصاد). وتأتي زيارة سوليفان الى بغداد للمشاركة في اجتماع لجنة التنسيق العليا بين البلدين، بحسب بيان للسفارة الامريكية لدى بغداد كان قد اكد ان (نائب الوزير يعتزم التركيز على توسيع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والعراق وزيادة الاستثمارات الاجنبية لتسهيل إعادة إعمار العراق بعد اربعة عشر عاما من الحرب ومكافحة الارهاب).وبحسب البيان فإن برنامج الزيارة يتضمن اجراء لقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين لـ(بحث الجهود الرامية إلى ضمان هزيمة داعش الابدية والأولويات الاستراتيجية الإقليمية والتقدم الحاصل بإقليم كردستان ).

تنسيق مشترك

الى ذلك التقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بسليفان وأكد له اهمية استمرار التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب. وبحسب بيان لمكتب الجبوري تلقته(الزمان) امس فقد بحث الجانبان (سبل استمرار التنسيق بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي ومستجدات الشأن العراقي وضرورة تسوية الخلافات الداخلية عبر الحوار الجاد والمثمر وبمشاركة جميع الاطراف، وكذلك تهيئة البيئة الملائمة لتحقيق المصالحة وتقوية اواصر البناء المجتمعي العراقي ومراعاة حقوق المواطنين والتركيز على منظومة الخدمات من اجل ترسيخ عوامل الاستقرار الدائم).

مضيفاً ان(البحث تناول ايضا ملفات عودة النازحين، والانتخابات البرلمانية المقبلة، واعمار المناطق المحررة ودور العراق في صياغة خارطة الاستقرار في المنطقة). وتتزامن زيارة سليفان الى بغداد مع استعدادات العراق لمؤتمر اعادة اعمار المدن المحررة المؤمل عقده منتصف الشهر المقبل في الكويت .

الى ذلك، التقى وزير الخارجية ابراهيم الجعفري بسليفان امس واستعرضا سير العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطـــــــن، وســـــــــبل تعزيزها .

ونقل بيان للوزارة عن الجعفري قوله خلال اللقاء إنه(ليس سهلا على البلدان التي تتعرض للحروب إعادة إعمار مدنها مهما كانت غنية من دون مساعدة الدول الصديقة، بسبب الدمار الكبير الذي تخلفه الحروب خصوصا ما حصل في الحرب ضد إرهابيي داعش)، مشددا على أن (العراق حريص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول المتقدمة، ويتطلع لتفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي، وتشكيل لجان بين وزارات البلدين، لتعزيز التعاون بين بغداد وواشنطن في مختلف المجالات).

كما اعرب الجعفري عن (تطلع بغداد لحضور أمريكا الفاعل في مؤتمر المانحين المزمع عقده في الكويت الشهر المقبل عبر حث الشركات الأمريكية، والدول الصديقة على الحضور، والمساهمة في دعم العراق، وإعادة بناء البنى التحتية للمدن العراقية).

بدوره، اكد سليفان أن (اجتماع اللجنة التنسيقية العليا برئاسة وزارتي الخارجية الأمريكية والعراقية كان مثمرا جدا في إطار المضي قدما في تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي بين البلدين، ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية)، مضيفًا أن بلاده ستحضر مؤتمر المانحين (عبر مشاركة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وتشجيع وحضور أكثر من 100 شركة أمريكية استثمارية تسعى للعمل والمساهمة في إعادة إعمار العراق).

وأوضح سوليفان أن (وزارة الخارجية الأميركية ستكون لها جهود مكثفة في تشجيع المزيد من الشركات الأمريكية للعمل في العراق مع توافر البيئة الخصبة للاستثمار، والتعاون في مجال التنسيق الأمني، وتوسيع العلاقات بين البلدين).