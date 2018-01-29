مشاتل الموصل تستعد للربيع بأزهار لارائحة لداعش فيها

إقبال على شتلات الأشجار الموسمية يبعد أجواء الدمار

الموصل -سامر الياس سعيد

عاودت مشاتل مدينة الموصل استقبالها للمواطنين من اجل استعدادهم لزراعة الاشجار الموسمية واعادة الوجه الاخضر للمدينة بعد ما افتقدته اثر الخراب والتدمير الذي طالها بعد انتهاء العمليات العسكرية التي تكللت بطرد عناصر تنظيم داعش من المدينة وشهد شارع المشاتل في الجانب الايسر من المدينة اقبالا كبيرا خصوصا من المواطنين ومن ممثلي الدوائر الذين اسهموا بتزيين مداخل دوائرهم ومؤسساتهم من اجل ابعاد مشاهد الدمار والخراب التي اصبحت مشهدا موحدا لاكثر مناطق المدينة وقال علي عبد الرحمن ان الكثير من المبادرات التي تقودها مجاميع من شباب المدينة بدات بالظهور الا ان المظهر الغائب منها هو عدم الاهتمام بالزراعة واعادة الاشجار التي كانت تشكل مشهدا مهما من مدينة الموصل.

منطمات شبابية

واضاف عبد الرحمن نامل من القائمين على المنظمات الشبابية في الشروع سواء باستئناف الحملات الخاصة بزراعة الاشجار في مناطق الغابات لتعويض الاشجار التي طالها القطع غير الممنهج او الحرق فضلا عن الاهتمام بالجزرات الوسطية وكل تلك المبادرات يتوجب فيها التنسيق مع الدائرة المختصة ومساهمة اصحاب المشاتل لتزيين المدينة واعادة جماليتها التي فقدتها طيلة الاعوام السابقة بينما قال راسم مؤمن نامل ان تكون مبادرات القائمين على النشاط الزراعي مهمة في هذا الجانب فكما هو معروف ان مدينة الموصل تتمتع باجواء مثالية تنتعش فيها الزراعة لذلك ندعو القائمين لرعاية انشطة وفعاليات ومبادرات كان تكون تدعو لتشجيع اهالي المدينة على زراعة اشجار سواء امام منازلهم او في مناطق مختارة لاعادة اللون الاخضر الذي طالما افتقدته مدينة الموصل وغلب عليها اجواء الاتربة ورائحة البارود نتيجة ما شهدته من اعمال عسكرية سابقة .

قيادات عسكرية

وقال فؤاد حامد ان الكثير من القيادات العسكرية باتت تظهر بمدينة الموصل فهنالك قوات الجيش وارى من الشرطة الاتحادية فضلا عن قوات منوعة من الحشد العشائري فالذي نتمناه ان ترعى تلك الفصائل العسكرية مبادرات للاسهام بوجه اخر للمدينة مثلما هو عملها الرئيسي بفرض الامن والقانون بمدينة الموصل لتكون اعمالها الخاصة بزراعة الاشجار والزهور مبادرات مهمة تسهم بصنع وجه اخر للموصل مثلما كانت تسمى هذه المدينة وتعرف لدى محافظات العراق الاخرى بكونها مدينة ام الربيعين ويتعنى الكثير من اخوتنا في محافظات الجنوب والوسط من اجل قضاء اوقات استرخاء واستجمام في مناطق المدينة مثل الغابات والشلالات كونها تنعم باجواء مناخية مستقرة خصوصا بوقت الربيع). اما ناظم ذنون فقال ان (موسم زراعة اشجار الحمضيات بات على الابواب فلذلك ندعو من المدارس والمؤسسات الاخرى في المدينة ان تبادر لتـــــــزيين واجهاتها وحدائقها بهذه الاشجار كونــــــــــها اضافة لما تعزز به المنظر الجمالي فانها تمنع الاتربة والغبار من الانتشار وتسهخم بصنع وجه جميل للمدينة التي علينا واجب حمايتها والاهتمام بها وطي صفحة سيطرة داعش عليها حيث نعدها فترة سوداء قاتمة مرت بها هذه المدينة العريقة).