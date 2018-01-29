الحديثي ينفي وجود اتفاق لتجهيز الجيش اللبناني بالوقود المجاني

خبيران لـ (الزمان): المالية تطبق أحكام الموازنة في إستقطاع الرواتب

بغداد – شيماء عادل

اكد خبيران قانونيان ان نسبة الاستقطاع التي حددت ضمن موازنة العام الماضي من رواتب الموظفين والمتقاعدين نافذة مالم يصوت مجلس النواب على المشروع الحالي , لافتين الى ان وزارة المالية تطبق احكام ما ورد في ذلك القانون , فيما دعت اللجنة المالية النيابية الوزارة الى اعادة الاموال المستقطعة من الرواتب . وقال الخبير طارق حرب لـ (الزمان) امس ان (قانون الادارة المالية يطبق ما ورد في قانون الموازنة حتى وان تعارض ذلك), واضاف ان (القانون السابق في موازنة العام المنصرم يستمر طالما لم تقر الموازنة الحالية اي تستمر نسبة الاستقطاع لحين صدور قانون جديد).

من جهته اكد الخبير جبار الشويلي لـ (الزمان) امس ان (رأي اللجنة في موضوع عدم جواز نسبة الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين تعد خاصة لان اجراءات الاستقطاع حددت ضمن الموازنة والزمت الحكومة بذلك نظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها العراق خلال العام الماضي).

لافتا الى ان (مخاطبة اللجنة للوزارة غير مجدية الا بعد تمرير الموازنة الحالية من قبل مجلس النواب او القيام بتعديل النص بما يتلائم مع قانون الادارة المالية). واكدت اللجنة وجود مخالفة قانونية في استقطاع الوزارة نسبة 3.8 بالمئة من الرواتب.

وقال نائب رئيس اللجنة فالح الساري في كتاب موجه الى الوزارة انه (إستناداً الى احكام عامة من قانون الادارة المالية رقم 94 لسنة 2004 التي تنص على ان تقرالموازنة لسنة مالية ويسري مفعولها خلال السنة التي اقرت فيها).

قطاع عام

لافتا الى ان (المادة 33 من قانون الموازنة رقم 44 للعام المنصرم قد نصت على استقطاع نسبة 3,8 بالمئة من مجموع الرواتب والمخصصات لجميع موظفي الدولة والقطاع العام والمتقاعدين كافة لسد احتياجات الدولة من نفقات الحشد الشعبي ودعم النازحين ونفقات اخرى), واوضح الساري انه (تأسيسا على ما تقدم فأن الاستمرار باستقطاع النسبة اعلاه من الرواتب غير قانوني ولا يستند الى شرعية دستورية ويعد مخالفاً لقانوني الادارة المالية و الموازنة).

مؤكدا (عدم جواز الاستقطاع من تلك الشرائح واعادة المبالغ المستقطعة خلال الشــــــــــهر الجاري).

وكان مجلس النواب قد أقر فقرة في موازنة العام المنصرم تخفض نسبة استقطاع رواتب الموظفين والقطاع العام والمتقاعدين التي حددتها الحكومة بنسبة 4.8 بالمئة الى 3.8 بالمئة وتقسم تلك النسبة الى 60بالمئة لدعم الحشد الشعبي و40 بالمئة الى النـــازحين.

على صعيد اخر نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الإنباء التي تحدثت عن موافقة العراق على تأمين مصاريف الوقود لكافة الآليات العسكرية للجيش اللبناني مجانا.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي سعد الحديثي في بيان تلقته (الزمان) امس إن (العراق بلد مصدر للنفط وعادة ما يبرم اتفاقيات لبيع النفط مع الدول التي يرى فيها ان الاتفاقية تكون لصالحه، فضلا عن وجود منظمة اوبك التي هي تحدد أسعار النفط عالميا).

وقود مجاني

وأضاف انه (لا توجد أية اتفاقيات خاصة بالنفط مع لبنان بشأن تزويدهم بالوقود مجانا).

داعيا وسائل الإعلام الى (توخي الدقة في نقل الإحداث والتأكد من مصادرها أولا).

وكانت صحيفة الديار اللبنانية قد كشفت عن إطلاق رئيس الوزراء حيدر العبادي مبادرة لتأمين مصاريف الوقود لكافة الآليات العسكرية للجيش اللبناني.

وقالت الصحيفة في خبر إنه (ضمن قرار مساعدة العراق للبنان قرر العبادي اطلاق مبادرة ستصل قريبا الى بيروت وربما وصلت بأن العراق سيقدم الى الجيش اللبناني كامل مصاريف مادة البنزين ومادة زيت الغاز وكل مصادر الطاقة لكافة الاليات العسكرية للجيش اللبناني من دبابات وشاحنات وناقلات جند، اضافة الى كمية البنزين التي يتم صرفها لعناصر الجيش اللبناني من ضباط وغيرهم).

وأضافت أن (ناقلة نفط عراقية ستأتي كل شهرين وتفرغ في مصافي طرابلس وفي خزاناتها كمية البنزين وزيت الغاز والطاقة لصالح الجـــــــيش اللبناني كي يحصل بعض الوفر في موازنة وزارة الدفاع ومصروف الجيش اللبناني).

واوضحت أنه (ليس لدى الجيش اللبناني اي دعم مالي في مصاريفه رغم انه يقوم بمهمات كبيرة وكثيرة على كامل الاراضي اللبنانية ويحافظ على سيادة لبنان والاستقرار الامني والعســـــــكري فيه).

فيما اجرى رئيس الوزراء حيدر العبادي اتصالا هاتفيا بممثل المرجعية الدينية عبد المهدي الكربلائي للاطمئنان على صحته بعد محاولة الاعــــــتداء الأخيرة عليه.

الى ذلك ذكر بيان لمكتب العبادي تلقته (الزمان) امس ان (رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي اجرى اتصالا هاتفيا بممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي بعد محاولة الاعتداء المؤسفة خلال خطبة وصلاة يوم الجمعة الماضية)

.وأضاف أن (العبادي اطمأن على صحة الكربلائي، متمنيا له دوام العافية والسلامة).