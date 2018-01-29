هل من نهاية لمعضلة الكهرباء؟ – حسن السراي

في كل بلدان العالم تدفع الأموال مقابل الحصول على الكهرباء . ألمانيا كسرت القاعدة ، في ألمانيا تدفع الحكومة المال للمواطنين من أجل إستخدام المزيد من الكهرباء في بعض الأحيان ، كيف ذلك؟؟ أنفقت المانيا 200مليار دولار خلال العقدين الماضيين لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة ، هذا الإنتاج نتج عنه أثر غير متوقع حيث فاض إنتاج الكهرباء عن الحاجة بل ذهب الأمر أبعد من ذلك حيث اصبحت الحكومة تدفع المال لمنتجي الطاقة في بعض الأحيان . والمفاجئة كانت ان أسعار الطاقة إنخفضت الى ما دون الصفر نتيجة إنخفاض الطلب ، وتعود اسباب فائض الطاقة الكهربائية الى الأيام المشمسة على غير العادة ، والى الرياح القوية. ويعود الفضل أيضا الى تشجيع الإستثمار في أشكال جديدة لتوليد الطاقة . وفي يوم الأحد 24/12/2017 تم الدفع لأصحاب المصانع الكبيرة ولكبار المستهلكين لكي يستهلكوا الكهرباء ، دفعت لهم الدولة أكثر من 50 يورو أي 62 دولاراً تقريبا لكل ميغاواط/ساعة وهو مقياس كبير جدا يستخدم لبيع الطاقة بالجملة . بعد هذه المعلومات التي تعتبر مفاجأة لأي عراقي ، وأكيد يتألم ويتحسر على ما يمر به البلد من شح في الطاقة الكهربائية . المعاناة التي يمر بها العراق بسبب الكهرباء فاقت التصور ، حيث يتحمل المواطن حر الصيف اللاهب معتمدا على المولدات الكهربائية التي لا تسد الحاجة ويصعب على طبقات كثيرة دفع تكاليف أجور المولدات بسبب العوز والفقر ، فيلجأ الى الإكتفاء بالقليل ويحرم نفسه وعائلته من إبسط الخدمات والتي يجب أن توفرها له الدولة . كل المعالجات التي قامت بها الدولة ومنذ 15 عاما ليست مجدية ، وهدرت أموال طائلة دون نتائج . المعالجات الراهنة كلها سلبية ولا جدوى منها ، فالإعتماد على المولدات الأهلية له أضرار وسلبيات كثيرة ، منها إستغلال المواطن من قبل أصحاب المولدات الأهلية وزيادة معاناته بين الرفع الكيفي لسعر الأمبير والأطفاءات المتكررة بحجة العطلات والتلاعب بأوقات التشغيل والأطفاء وسرقة ساعات تشغيل ، وكذلك حجة شح الوقود وغير ذلك . أضف لذلك معضلة التلوث التي تسببها تلك المولدات البدائية وأضرارها للبشر ، وتشويه صورة المدن حيث تشاهد الشبكة العنكبوتية من الأسلاك تملأ كل شارع وزقاق وتشمئز منها النفوس لتشابكها وتدلي بعضها للأرض ومنظرها اللاحضاري . الكثير من أصحاب المولدات لا يلتزمون بالتسعيرة ولا بتوقيتات التشغيل والتجهيز وذلك لغياب الرقابة والتساهل مع البعض بسبب الرشا . صرفت مبالغ هائلة لتحسين الكهرباء ، وهدرت أموال طائلة وسرق ضعاف النفوس والفاسدون معظمها ، ولازال الإستنزاف مستمرا والهدر مستمرا والسرقات مستمرة دون رادع ، فلا الكهرباء تحسنت ولا تمت السيطرة على عمل المولدات الأهلية ، وقد قالها صراحة وزير الكهرباء ان هناك مافيات وشخصيات متنفذة منتفعة من بقاء هذا الوضع المزري لأنهم لا يريدون للكهرباء أن تتحسن لحصول البعض على رشا من أصحاب المولدات الأهلية لا بل ولوجود شراكات لهذه الشخصيات المتنفذة مع أصحاب المولدات ، ومنهم من لديهم عدة مولدات عائدة لهم ، وكذلك سرقة الوقود المخصص لتلك المولدات . فلا العقول والحلول متوفرة ولا الإرادة والمعالجة موجودة والحال باق من سيء الى أسوأ . كل الحلول باتت عقيمة ومشكوكاً فيها والمواطن هو الضحية ، الدول تتقدم ويبدع العلماء والمهندسون والخبراء ويتسابقون على خدمة الشعب ونحن لا كفاءات علمية لها دور بالمعالجة والحلول ، ولا الأيادي المسؤولة عن الملف أمينة ، أضف لذلك بالمقابل تزايد السرقات وتفشي الرشا وإستغلال المال العام وإستنزاف المواطن ، وبالتالي إستفحال وإستحالة المجيء بأي حلول للمشكلة . مع كل ذلك الخلل ليس جله بالدولة بل يتحمل المواطن مسؤولية مهمة حيث لا يوجد لديه الحرص على الطاقة الكهربائية ويقوم بهدرها دون وعي ، ويمتنع أحيانا عن دفع الأجور للدولة ، حيث تتراكم الديون على المواطنين وتصل الى ملايين الدولارات ، هذه الملايين التي لو أستثمرت لإنشاء محطات توليد جديدة ولإصلاح القديمة لسدت بعض الحاجة . إختلف الناس على عملية الخصخصة وإنقسم الناس بين مؤيد لها ورافض ، فلا القائمون على العملية أقنعوا الناس بجدواها ولا الناس مقتنعين بالمعالجة ، وبقي الجميع في دوامة ويدورون في حلقة مفرغة ، الناس تتظاهر ضد الخصخصة ، والمسؤولون يتراشقون الإتهامات فيما بينهم وكذلك يلقون بالتقصير على المواطن .

إنعكس هذا النقص الحاد بالكهرباء على الحياة العامة للبلد ، حيث لا يحصل المواطن على هذه الخدمة وإن حصل عليها فأنها تثقل كاهله ، وتعطل العمل وعرقلته بسبب نقص الطاقة في الكثير من مصالح الدولة العامة كالمستشفيات والمنشآت الحكومية والمعامل والجامعات والمدارس وحتى مشاريع ماء الشرب وغيرها ، وكذلك تعطل وعرقلة المصالح الخاصة للناس حيث تتعطل معاملهم ومصانعهم ، وأصحاب الحرف والمهن هم الأكثر تضررا ، وبشكل عام تتضرر الدولة والمواطنين بسبب شح الكهرباء .

دعوة لكل مسؤول بملف الكهرباء أن يفكر بالحلول المثمرة وأن يكون الحرص والأمانة وتقديم الخدمات للمواطنين هدفه الأول وان يخجل ويتسامى عن الصغائر وإمتداد يده للمال العام لأن ذلك عمل خسيس معيب وجريمة وعار على فاعله ، وعلى أصحاب المولدات (ليس الكل) مراعاة أهليهم وأخوانهم وإعلموا أن ما تكسبونه بالحرام يأخذ من صحتكم وصحة عوائلكم ويحط من قيمتكم وأخلاقكم ، فيا أيها المسؤولون عن ملف الكهرباء (السراق والفاسدون) ويا أصحاب المولدات الأهلية (السراق والجشعون) أصحوا ومتى تتعلمون من تجارب الآخرين؟؟ وإعلموا أيضا أن الله بالمرصاد ، وأن الله يمهل ولا يهمل.