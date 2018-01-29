إعلام التجهيزات الزراعية – نوزاد حسن

ساكتب هذه المرة ايضا بصفاء نية لانني معني كشخص يخوض في عالم الكتابة,واجد من المنطقي ان اقول بضع كلمات تخص عمل شعبة اعلام التجهيزات الزراعية..ساكرر مثلا فكرة واحدة وهي ان الاعلام يمثل في اية مؤسسة حالة نموذجية اذا عمل في اطار المهنية..

الاعلام الحكومي في اغلب الاحوال اعلام تقليدي لا يتطور نحو صياغة وجهة نظر تعكس اداء الدائرة او المؤسسة.وعلى هذا الاساس سيكون الاعلام مرآة صافية عاكسة لنشاط الوزارة,وبخلاف هذا سيتحول كادر اية شعبة اعلامية او قسم الى عبء اضافي,ولن يقدم ما يجب ان يقدمه.

ومن هنا سانطلق لشرح وضعية اعلام التجهيزات الزراعية الذي سجن في قفص الترجمة وكان حرا طليقا في اول ايام تشكيله الاولى كشعبة مستقلة.لكن زمن الحرية انتهى.وصار الاعلام شعبة ضائعة في فضاء قسم لا علاقة له بابجديات العمل الاعلامي.لذا استطيع ان اقول بصراحة كبيرة ان تقييد الاعلام سيضر بالشركة وصورتها الذاتية,وسيكون عامل ضعف لان قسم الترجمة ومن خلال عملي المباشر في ادارة الشعبة لا علاقة له بالعمل الاعلامي لا من قريب ولا من بعيد.

لقد كان احد مقالاتي السابقة يناقش فكرة فصل او تحطيم القفص الذهبي الذي وجدت شعبة الاعلام نفسها فيه.وكنت اعني ما قلته من ضرورة ان تتخذ خطوة جادة لاعادة الوضع الى سابق عهده اي ان يكون المدير العام هو من يوجه اعلام الشركة مباشرة لا ان يكون هناك وسيط كقسم الترجمة وهذا ما ادعوه بعزل الشعبة,ومعاملتها كما لو كانت شعبة زائدة عن الحاجة.

اذن بانتظار الخطوة القادمة التي تعيد لاعلام شركة عريقة كالتجهيزات الزراعية مكانته السابقة.وعلى الوزارة ان تبادر الى اصلاح هذا الخطأ الذي ليس من الصعوبة اصلاحه.ان الامر ابسط مما نتصور لان مصلحة الشركة تضطرنا لاعادة الوضع عما كان عليه في السابق.