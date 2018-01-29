ذي قار تشرع بتنفيذ مشاريع خدمية قرب حقل الغراف

الناصري: دعوة المستثمرين إلى إنجاز المدينة الصناعية

ذي قار – باسم الركابي

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري عن قرب احالة مشاريع خدمية للمناطق القريبة من حقل الغراف النفطي وبقيمة 10 مليون دولار من المنافع الاجتماعية لشركة بتروناس الماليزية النفطية العاملة بالحقل مشيرا الى ان المشاريع الخدمية ستمنح بحسب الاولوية وتراعي حاجة المواطنين. وقال الناصري في بيان تلقته (الزمان) امس خلال استقباله وفد الشركة برئاسة المدير التنفيذي لمشروع عمليات الغراف سحيمي بن عبدالله ان (الحكومة المحلية تسعى لتقديم انواع الدعم والتسهيلات كافة للشركات الاستثمارية العاملة بالمحافظة ومنها شركة بتروناس التي تتولى تطوير الحقل).

عمل مشترك

واضاف ان (المحافظة تسعى من اجل العمل المشترك لتذليل الصعاب التي قد تواجه الشركة ورفع نسبة العمالة الوطنية وشمول ابناء المحافظة في الدورات التدريبية والتاهيلية التي تعمل عليها الشركة من اجل تطوير قدراتهم وتاهيلهم للعمل في الصناعة النفطية)، واوضح الناصري انه (تم احالة خمسة مشاريع خدمية بقيمة خمسة ملايين دولار لمناطق مختلفة قريبة من حقل الغراف في وقت سابق والان مقبلون على احالة مشاريع خدمية جديدة باكثر من عشرة ملايين دولار وبالتاكيد هذه المشاريع ستمنح لتلك المناطق بحسب الاولوية وتراعي حاجة المواطنين وستعود بالفائدة على ابناء المحافظة)، واشار البيان ان (شركتي بتروناس الماليزية وجابكس اليابانية وقعتا عام 2010 عقدا مع وزارة النفط لتطوير الحقل ويتضمن حفر 240 بئرا بحلول عام 2022 وهو ما يتيح رفع سقف الانتاج النفطي من حقول الغراف ليبلغ 230 الف برميل يوميا كما ان الاحتياطي النفطي في حقول نفط المحافظة يقدر بأكثر من 20 مليار برميل تتوزع بين حقول الغراف والناصرية وابو عمود وحقل صبه، في حين يبلغ إجمالي الإنتاج الحالي نحو 200 ألف برميل يومياً).

وعلى صعيد متصل حذر الناصري من تعرض منشات المدينة الصناعية للاندثار في ظل عدم وجود مساع حقيقية من قبل وزارة الصناعة لاكمال المشروع وكذلك تعثر اقرار قانون المدن الصناعية من قبل البرلمان.ونقل البيان عن الناصري القول ان (مشروع المدينة الصناعية حقق نسب انجاز متقدمة الا انه تعثر العمل فيه منذ ما يقارب خمس سنوات بسبب الازمة المالية على الرغم من مساعي الحكومة المحلية بالمحافظة لتحريك اجراءات استثمار المشروع ضمن القوانين النافذة)، مشيرا الى ان (اجتماعات عدة تم عقدها في الوزارة بهذا الشان الا انها لم تفض الى نتائج حقيقية لحل هذه المشكلة).

إجراءات سريعة

داعيا (الوزارة الى تبنى اجراءات سريعة لمواجهة تعرض المشروع للاندثار وعدم هدر المال العام).وكان رئيس هيئة استثمار المحافظة لؤي الخير الله، قد كشف في 16 تموز من العام الماضي عن وجود مساع لاستثمار المدينة الصناعية جنوب مدينة الناصرية مركز المحافظة من خلال جذب مستثمرين أجانب، فيما اكد مدير مشروع المدينة رشيد زويد في آيار من العام نفسه ان العمل في المرحلة الثانية من المشروع تسير بوتيرة بطيئة على الرغم من تحقيق نسبة انجاز بلغت 79 بالمائة على اثر الازمة المالية وعدم وجود التخصيصات). من جهة اخرى قالت ادارة معمل غاز الناصرية ان المعمل سيخضع ابتداء من شهر شباط المقبل لاعمال تطوير تستغرق عاما كاملا لتحسين بناه التحتية وتعزيز خطوط الانتاج فيه .ونقل البيان عن مدير المعمل تاميم مهدي القول ان (شركة الفاو العامة التابعة لوزارة الاعمار والاسكان ستباشر من الاول من شهر شباط المقبل بمشروع تطوير معمل الغاز وان اعمال التطوير تشمل نصب خط ميكانيكي متكامل ذاتي التشغيل بدلا عن المعمل اليدوي الموجود حاليا والمشيد منذ سنوات، وتنفيذ اعمال مدنية تتضمن بناء ادارة جديدة واسيجة ومراب لوقوف السيارات والمرافق الاخرى الضرورية) واضاف ان (مشروع التطوير سيستغرق نحو عام كامل بينها ثمانية اشهر للاعمال الانشائية والمدنية).