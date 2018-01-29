سماء العراق تشهد خسوفاً كلياً للقمر يوم غد

الأنواء تتوقّع إنخفاضاً في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت مصادر فلكية ان يشهد سكان العراق ظاهرة فلكية يوم غد الاربعاء بخسوف كلي للقمر يعد الاول في العام الجاري . وقالت المصادر في تصريح امس ان (سماء العراق على موعد مع خسوف كلي للقمر يوم غد الاربعاء كأول خسوف يحدث في العام الميلادي الحالي)، واضافت انه (يمكن رؤية الخسوف في مناطق يظهر فيها القمر عند حدوثه، ومنها شمال وشرق أوروبا وآسيا واستراليا، وشمال وشرق أفريقيا وأمريكا الشمالية، والمحيطات الأطلنطي والهندي والهادي، والقارتين القطبيتين الشمالية والجنوبية)، وكان الفلكي التدريسي في الجامعة المستنصرية، اسماعيل عبدالله خلاطي قد اعلن في تصريح سابق ان (العراق سيشهد ظواهر فلكية هذا العام وطبقا طبقاً للحسابات الفلكية فسيحدث اول كسوف جزئي للشمس يوم الخميس الموافق 15 شباط المقبل، أما الكسوف الجزئي الثاني فسيحدث يوم الجمعة الموافق 13 تموز المقبل، اما الكسوف الجزئي الأخير في العام 2018 فسيحدث يوم السبت الموافق 11 آب المقبل، وسوف لن يتمكن سكان العراق ودول المنطقة العربية من رؤية هذه الكسوفات الجزئية الثلاثة)، وأضاف (أما بالنسبة للخسوف الكلي للقمر في 2018 فسيحدث اول خسوف يوم غد الأربعاء 31 كانون الثاني،الجاري وسوف يتمكن سكان العراق من رؤية مرحلة الخسوف الجزئي فقط، وذلك بعد غروب شمس ذلك اليوم، اما الخسوف الكلي للقمر والذي سيتمكن سكان العراق والمنطقة العربية من رؤية جميع مراحل هذا الخسوف من بدايته إلى نهايته).

طقس غائم

واوضح خلاطي ان (هذا الخسوف الكلي للقمر سوف يحدث بأذن الله تعالى يوم الجمعة الموافق 27 من شهر تموز المقبل).فيما توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، أن يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئياً وانخفاضا في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية مع تشكل الضباب خلال الصباح وخاصة في المنطقة الشمالية،واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء الباردة اليوم الثلاثاء ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 18 مئوية والصغرى 3مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (طقس يوم غد الاربعاء سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوبا بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويكون كثيفا في بعض الاماكن ثم يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الخميس المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق).