الحشد لـ (الزمان): القضاء نهائياً على أصحاب الرايات البيض في الطوز

المشتركة تنفي وجود أي تحرك للبيشمركة على أطراف كركوك

بغداد – محمد الصالحي

نفت قيادة العمليات المشتركة وجود اي تقدم عن تقدم لقوات البيشمركة باتجاه مناطق شرق كركوك، فيما أكدت قيادة الحشد الشعبي المحور الشمالي القضاء على نظيم الرايات البيض في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين وقالت قيادة العمليات المشركة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (بعض وسائل الاعلام تناقلت أنباء ملفقة تحدثت عن تقدم قوات البيشمركة باتجاه مناطق شرق كركوك) مبينة انه (لا يوجد تغيير بمسارات الموقف للبيشمركة والقوات الاتحادية).

واعربت القيادة عن استغرابها (من هذه الأخبار الكاذبة التي يسعى مروجوها الى تضليل الرأي العام). محذرة وسائل الاعلام (التي رددت هذه الأخبار من الوقوع بفخ التضليل).واكدت القيادة انها (تحتفظ بحقها باتخاذ الإجراءات القانونية من خلال التنسيق مع هيئة الاعلام والاتصالات). وقال المتحدث باسم قيادة الحشد علي الحسيني لـ(الزمان) امس إن (الحملات الأخيرة لقوات الرد السريع كشفت عن تبعية جماعة الرايات البيض لبعض الجهات المتنفذة تتستر تحت غطاء الدين للتغطية عن هوية الداعم الحقيقي لها).وأضاف أن (الأوضاع الأمنية في غاية الاستقرار بعد القضاء على تلك المجاميع الإرهابية وسيتم إعادة وجبات جديدة من العوائل خلال الأيام المقبلة لإغلاق الملف منتصف الشهر المقبل).واوضح الحسيني، أن (قضاء الطوز أصبح مؤمنا من اي تهديد إرهابي ولاسيما من الإطراف الشمالية فضلا عن تأمين الطريق الدولي الرابط بين بغداد وكركوك).

مجاميع إجرامية

الى ذلك أعلن الحشد الشعبي عن استهداف تجمعات لمجاميع داعش الإجرامية على الحدود العراقية السورية، فيما تمكنت من تحقيق إصابات مباشرة. وقال موقع الحشد في بيان تلقته (الزمان) امس ان (مدفعية قوة إسناد اللواء الأول في الحشد الشعبي استهدفت تجمعات لداعش جنوب تل صفوك في نينوى على الحدود العراقية السورية).وأضاف، أن (عملية الاستهداف للدواعش أسفرت عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوفهم). وفي الانبار تمكنت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، من ضبط 123عبوة ناسفة ومواد شديدة الانفجار في النعيمية والكرمة. وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات شرق الانبار نفذت عملية وفق معلومات استخبارية دقيقة في منطقتي النعيمية والكرمة شرقي الانبار).

تفجير موقع

واضاف أن (العملية أسفرت عن ضبط مخبأين للعبوات الناسفة يضم 123عبوة معبأة في جلكانات ذات سعة 20 لترا من مواد شديدة الانفجار في منطقتي النعيمية والكرمة).واوضح، أن (العبوات كانت معدة لاستهداف المواطنين والقوات الامنية حيث تم تفجيرها موقعياً تحت السيطرة وبإشراف كادر هندسي متخصص من القيادة). وفي ديالى قال قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي في تصريح امس ان (قوات امنية مشتركة من الشرطة والجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة في حوض الندا دمرت خلالها اربع مضافات لتنظيم داعش فضلا عن الى احراق دراجة نارية ومركبة حمل تحوي قاذفات وعبوة ناسفة كانت تستخم من قبل الارهابيين في التنقل ضمن حدود حوض الندا).واضاف ان (العملية والتي جرت بغطاء من طيران الجيش جاءت لانهاء فلول داعش في منطقة حيوية وتعزيز الاستقرار الداخلي). وكانت الاجهزة الامنية نفذت مؤخرا سلسلة عمليات عسكرية واعسة في مناطق عدة من ديالى لانهاء خطر خلايا داعش ومن جانب اخر كشف القيادي في حشد محافظة الانبار قطري العبيدي عن استناد القوات الأميركية على وشاية كاذبة للنبيل من قيادات الحشد التي قاتلت داعش منذ اعوام. وقال العبيدي في تصريح أمس ان (القوات الامريكية لم تعتقل امرأة داعشية تدعى حسينة انما اعتقلت احد قادة الحشد كريم عفات الموجود منذ اعوام داخل ناحية البغدادي غربي مدينة الرمادي، ولم يغادرها ومعروف من قبل القيادات الامنية).واضاف ان (حسينة موجودة داخل الاراضي السورية وبالتحديد في منطقة هزين السورية). مبينا أن (عملية الاقتحام جاءت وفق معلومات تقودها جهات لها صلة بالقوات الامريكية للنيل من قيادات حشد محافظة الانبار).

تشويه سمعة

وأكد العبيدي أن (قوات الحشد تتبع الاطر القانونية في ملاحقة كل من يحاول التشوية عن سمعة قوات الحشد واحالتهم الى القضاء).

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ادانت القصف الجوي للطائرة الأمريكية في البغدادي غربي الرمادي والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، فيما أكدت أنها سترفع مذكرة إلى الأمم المتحدة. فيما نقلت الاناضول عن بيان لرئاسة الأركان التركية قوله ان (المقاتلات التركية دمرت 11 هدفا لحزب العمال الكردستاني، شمالي العراق).واضاف ان (الأهداف المدمرة تقع في منطقتي جبال قنديل وأسوس). مشيرا الى ان (المقاتلات دمرت تحصينات وملاجئ ومواقع أسلحة، إلى جانب استهداف إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجوم على مخافر ومواقع عسكرية تركية على الحدود).