لم يصدأ البريق في عينيك – نغم التميمي

عدت يابغداد لتكوني عاصمة للسلام بعد ان عادت الشمس لتشرق من جديد في عيونك عدت لتكوني نقطة انطلاقة الاعلام العربي ومركز تجمع الكلمة الصادقة باعتراف الجميع وبقرار من مجلس وزراء الاعلام العرب انطلقت فعاليات بغداد عاصمة للإعلام العربي لعام 2018 هذا الاحتفاء لم يأتِ من فراغ فهو اعتراف رسمي ومشاركة فعلية من العالم اجمع بنصر العراق في حربه ضد اعنف واعتى قوة ارهابية في العالم داعش الإرهابي ولَم تكن محاربة داعش عسكريا وعلى الارض فقط، بل كانت المعركة الأهم والاقوى هي حرب الاعلام وها هو العالم يعترف بنجاح بغداد في ادارة دفة المعركة اعلاميا وفكريا وبصورة مهنية وذلك من خلال خلية عملت وما زالت تعمل ليل نهار في تقديم المعلومة والخبر وعلى طبق من ذهب لمن يبحث عنها هذه الخلية هي خلية الاعلام الحربي التي تم تشكيلها بقرار من مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي وحسب الامر الديواني 197 في العاشر من حزيران لعام 2015 تمكنت هذه الخلية وبكافة أعضائها من تحقيق نقلة نوعية في عالم الاعلام العراقي وغيرت الصورة النمطية عن العلاقة بين العسكر والإعلام بل انها نجحت وبأمتياز في تحقيق تفاعل حقيقي بينهما وعلى اثر ذلك تمكن الاعلام العراقي من نقل الحقيقة للعالم ونقل القوة العسكرية للعراق في حربه ضد داعش الإرهابي حتى ان هذه الخلية والتي تشكلت من اجل توحيد الخطاب الإعلامي ونفي الإشاعات استطاعت ان توصل صوتها والى ابعد المديات وأخرست الأصوات النشاز لبعض القنوات الإعلامية التي كانت تسعى لخلط الأوراق وطمس الحقائق نصر العراق لم يكن ليظهر الى العلن لولا هذه الخلية التي تدار من قبل شخصيات كفؤة صاغت وعلى مدى اكثر من عامين حكايات الدفاع عن الانسانية والأصالة وبذلك وبهذه الجهود الجبارة شاهد العالم نصرنا التاريخي وعادت بغداد لتكون كما كانت رائعة العرب ومنها وبها الشواهد الحضارية.

بغداد