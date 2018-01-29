المحكمة الإتحادية وتعويض الطلاق التعسفي – طارق حرب

هذا مايمكن قوله على قرار حكم المحكمة الاتحادية الذي اصدرته يوم 2018/1/28 بشأن تعويض المرأة عن طلاقها التعسفي اذ اعتبرت المحكمة ان تعويض الزوجة عن طلاق زوجها التعسفي لا يخالف احكام الدستور الخاصة بدور الدين الدستوري كما رسمه الدستور العراقي ذلك ان هذا الدستور أخذ بالدين الاسلامي وثوابته ولم يأخذ بمصطلح الشريعة الاسلامة كما اخذت به بعض الدساتير للدول الاسلامية او مصطلح الفقه الاسلامي في بعض الدول الاسلامية الاخرى كمصر والامارات وسوريا وغيرها من الدول الاسلامية وهذا مانصت عليه الفقرة أ من المادة الثانية من الدستور والتي قررت بانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ومعنى ذلك ان هذه المحكمة اعتبرت الحكم الوارد في قانون الاحوال الشخصية الذي يعطي الزوجة بالمطالبة لزوجها بدفع تعويض عن طلاقها التعسفي يوافق احكام الدستور رلا يخالفها وبذلك فان قرار المحكمة اخذ بثوابت الاسلام التي تقرر ان الحقوق غير مطلقة ولا يجوز التوسع فيها اذ ان الحقوق مقيدة بعدم الاضرار بالغير ماضرار الزوج بزوجته صحيح ان الدين الاسلامي يقرر الحقوق ولكن يجب ان لا يترتب على استعمال هذه الحقوق الاضرار بالاخرين بالتعسف باستعمال الحقوق خلافا للبعض الذي يرى ان الحق في الطلاق مطلق وهو كذلك شريطة عدم الاضرار بالغير كطلاق الزوج لزوجته فله الحق بالطلاق ولكن يترتب عليه التعويض اي لا يمنع الزوج من الطلاق ولكن يجب ان لا يكون متعسفا بالطلاق ونجد لذلك اسا اخر في الفقرة رابعا من المادة 29 من الدستور التي منعت التعسف في الاسرة ونجد اساسه في النظرية العامة للحق والتعسف في استعماله الواردة في المادة السابة من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 الذي يعتبر الشريعة القانونية العامة والذي يحكم جميع القوانين والذي يعتبر دستور القوانين والذي وضع القاعدة العامة والاساس في استعمال الحقوق حيث قررت المادة السادسة من هذا القانون ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر والمادة السابعة التي اعتبرت استعمال الحق غير جائز اي يعتبر الاستعمال تعسفا يوجب التعويض في ثلاثة حالات هي اذا كان القصد من استعمال الحق الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهميه او ان المصالح المقصوده من استعمال الحق غير مشروعه وطبيعي ان طلاق الزوج زوجته متعسفا في طلاقه اي الطلاق بدون سبب وبقصد الاضرار بها او ان المصلحه التي يقصدها الزوج من طلاق زوجته قليلة الاهميه بحيث لا تتناسب مع الاضرار التي تصيب الزوجه بهذا الطلاق وبذلك فلا بد من تعويض الزوجه ولنا في القاعده العامه التي تقول ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق وهذا لا يعني انه منع الطلاق ولكنه يعني ان للزوج طلاق زوجته فأن كان متعسفا يصح الطلاق ويقع شرعا وقانونا ولكن الزوج يلزم بالتعويض عن طلاقه التعسفي

ونجد اساسه في النظرية العامه للحق والتعسف في استعماله الوازده في الماده السابعه من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 الذي يعتبر الشريعه القانونيه العامه والذي يحكم جميع القوانين والذي يعتبر دستور القوانين والذي وضع القاعده العامه والاساس في استعمال الحقوق حيث قررت الماده السادسه من هذا القانون ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعل حقه استعمالا جائزا لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر والماده السابعه التي اعتبرت استعمال الحق غير جائز اي بعتبر الاستعمال تعسفا يوجب التعويض في ثلاثة حالات هي اذا كان القصد من استعمال الحق الاضرار بالغير او ان المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الاهميه او ان المصالح المقصوده من استعمال الحق غير مشروعه وطبيعي ان طلاق الزوج زوجته متعسفا في طلاقه اي الطلاق بدون سبب وبقصد الاضرار بها او ان المصلحه التي يقصدها الزوج من طلاق زوجته قليلة الاهميه بحيث لا تتناسب مع الاضرار التي تصيب الزوجه بهذا الطلاق وبذلك فلا بد من تعويض الزوجه ولنا في القاعدة العامة التي تقول ان ابغض الحلال عند الله هو الطلاق وهذا لا يعني انه منع الطلاق ولكنه يعني ان للزوج طلاق زوجته فأن كان متعسفا يصح الطلاق ويقع شرعا وقانونا ولكن الزوج يلزم بالتعويض عن طلاقه التعسفي.

بغداد