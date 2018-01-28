عاصمة للإعلام .. ما أجمل الهدف وما أخطره

فاتح عبدالسلام

سمعنا‭ ‬كلاماً‭ ‬عجباً‭ ‬عن‭ ‬اختيار‭ ‬بغداد‭ ‬عاصمة‭ ‬للإعلام‭ ‬العربي‭. ‬مبرر‭ ‬الكلام‭ ‬في‭ ‬ظنّنا،‭ ‬إنّ‭ ‬معظم‭ ‬عواصم‭ ‬العرب‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تملك‭ ‬ما‭ ‬يميزها‭ ‬عن‭ ‬بغداد‭ ‬إعلامياً،‭ ‬لكن‭ ‬المسائل‭ ‬لا‭ ‬تقاس‭ ‬بشيوع‭ ‬التقنيات‭ ‬وكثرة‭ ‬القنوات‭ ‬والصحف‭ .‬

المسؤول‭ ‬الأول‭ ‬خطب‭ ‬وقال‭ ‬تحدّثوا‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬من‭ ‬المشهد‭ ‬واكشفوا‭ ‬الفاسدين‭ ‬والمزورين‭ ‬وسواهم،‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يخبرنا‭ ‬مَن‭ ‬سيحمي‭ ‬أضعف‭ ‬الحلقات‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬العراقي‭ ‬المعقد‭ ‬وهو‭ ‬الصحفي‭. ‬كما‭ ‬لم‭ ‬يخبرنا‭ ‬لماذا‭ ‬جرى‭ ‬تقييد‭ ‬تصفية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثمائمة‭ ‬صحفي‭ ‬عراقي‭ ‬ضد‭ ‬مجهول‭ .‬

في‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬الثالث‭ ‬عندما‭ ‬نقول‭ ‬للصحفيين‭ ‬قفوا‭ ‬مع‭ ‬المسار‭ ‬الفلاني‭ ‬ولا‭ ‬تقفوا‭ ‬مع‭ ‬غيره‭ ‬،‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نبرر‭ ‬صحة‭ ‬المسار‭ ‬عملياً‭ ‬ليكون‭ ‬الوقوف‭ ‬التضامني‭ ‬نابعا‭ ‬من‭ ‬الذات‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬علينا‭ ‬ان‭ ‬نكون‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬ضمانات‭ ‬للاعلام‭ ‬للتمتع‭ ‬باستقلالية‭ ‬وحالة‭ ‬سيادية‭ ‬ضمن‭ ‬السياق‭ ‬العام‭ ‬لوضع‭ ‬البلد‭ .‬

متى‭ ‬يتخلص‭ ‬العرب‭ ‬من‭ ‬عقدة‭ ‬الاستعراض‭ ‬المهرجاناتي،‭ ‬فيطلقون‭ ‬عاصمة‭ ‬للثقافة‭ ‬العربية‭ ‬وحال‭ ‬المثقفين‭ ‬في‭ ‬ترد‭ ‬مستمر‭ ‬يكاد‭ ‬بعض‭ ‬المؤلفين‭ ‬يشحذون‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬طبع‭ ‬كتاب‭ ‬واحد‭ ‬لايقوون‭ ‬على‭ ‬تسديد‭ ‬تكاليف‭ ‬نشره‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬ترنح‭ ‬الكتب‭ ‬أمام‭ ‬سطوة‭ ‬البرمجيات‭ ‬المرئية‭. ‬

ونراهم‭ ‬ينادون‭ ‬بهذه‭ ‬عاصمة‭ ‬للسياحة‭ ‬والحروب‭ ‬الواقعة‭ ‬والحروب‭ ‬الموعودة‭ ‬نسفت‭ ‬نصف‭ ‬السياحة‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬جذورها‭ ‬،كما‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ومحيطها‭ ‬وكما‭ ‬هو‭ ‬حال‭ ‬التهديد‭ ‬المستمر‭ ‬للسياحة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬ومصر‭ ‬والمغرب‭ ‬لأسباب‭ ‬شتى‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬سمعنا‭ ‬عن‭ ‬تآخي‭ ‬مدينين‭ ‬أو‭ ‬عاصمتين‭ ‬عربيتين‭ ‬،‭ ‬وحال‭ ‬الأخوة‭ ‬في‭ ‬أسوأ‭ ‬حالاته‭ ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ . ‬

واليوم‭ ‬جاء‭ ‬دور‭ ‬عواصم‭ ‬الإعلام‭ ‬العربي،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يلتفت‭ ‬في‭ ‬الحكومات‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬يحصل‭ ‬من‭ ‬افراغ‭ ‬الاعلام‭ ‬من‭ ‬محتواه‭ ‬،حين‭ ‬لايكون‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬قانون‭ ‬لانسيابية‭ ‬المعلومات‭ ‬وحق‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬احوال‭ ‬البلاد‭ ‬سلماً‭ ‬وحرباً‭ ‬ليبقى‭ ‬القضاء‭ ‬حكماً‭ ‬وفق‭ ‬شروط‭ ‬وقوانين‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬ايقاف‭ ‬المسيئين‭ . ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬حق‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬التمتع‭ ‬بالحماية‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬ممارسة‭ ‬عمله‭ ‬،‭ ‬ليس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬موكب‭ ‬مسلح‭ ‬يرافقه‭ ‬كما‭ ‬يفعل‭ ‬نواب‭ ‬الشعب‭ ‬الخائفين‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعلاء‭ ‬شأن‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تردع‭ ‬أي‭ ‬سياسي‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬أن‭ ‬ينال‭ ‬من‭ ‬الاعلاميين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مليشياته‭ ‬أو‭ ‬اجهزته‭ ‬السرية‭ ‬أو‭ ‬لي‭ ‬القوانين‭ ‬لصالحه‭ ‬عبر‭ ‬افتراءات‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية

fatihabdulsalam@hotmail.com