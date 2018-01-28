عاصمة للإعلام .. ما أجمل الهدف وما أخطره

فاتح عبدالسلام
سمعنا كلاماً عجباً عن اختيار بغداد عاصمة للإعلام العربي. مبرر الكلام في ظنّنا، إنّ معظم عواصم العرب لم تعد تملك ما يميزها عن بغداد إعلامياً، لكن المسائل لا تقاس بشيوع التقنيات وكثرة القنوات والصحف .
المسؤول الأول خطب وقال تحدّثوا عن الجانب الآخر من المشهد واكشفوا الفاسدين والمزورين وسواهم، لكنه لم يخبرنا مَن سيحمي أضعف الحلقات في المشهد السياسي العراقي المعقد وهو الصحفي. كما لم يخبرنا لماذا جرى تقييد تصفية أكثر من ثلاثمائمة صحفي عراقي ضد مجهول .
في بلدان العالم الثالث عندما نقول للصحفيين قفوا مع المسار الفلاني ولا تقفوا مع غيره ، علينا أن نبرر صحة المسار عملياً ليكون الوقوف التضامني نابعا من الذات ، كما علينا ان نكون قادرين على تقديم ضمانات للاعلام للتمتع باستقلالية وحالة سيادية ضمن السياق العام لوضع البلد .
متى يتخلص العرب من عقدة الاستعراض المهرجاناتي، فيطلقون عاصمة للثقافة العربية وحال المثقفين في ترد مستمر يكاد بعض المؤلفين يشحذون من اجل طبع كتاب واحد لايقوون على تسديد تكاليف نشره في زمن ترنح الكتب أمام سطوة البرمجيات المرئية.
ونراهم ينادون بهذه عاصمة للسياحة والحروب الواقعة والحروب الموعودة نسفت نصف السياحة العربية من جذورها ،كما في سوريا ومحيطها وكما هو حال التهديد المستمر للسياحة في تونس ومصر والمغرب لأسباب شتى. وقبل ذلك سمعنا عن تآخي مدينين أو عاصمتين عربيتين ، وحال الأخوة في أسوأ حالاته يوماً بعد يوم .
واليوم جاء دور عواصم الإعلام العربي، ولا أحد يلتفت في الحكومات الى ما يحصل من افراغ الاعلام من محتواه ،حين لايكون في البلد قانون لانسيابية المعلومات وحق الصحفي في الوصول اليها في كل احوال البلاد سلماً وحرباً ليبقى القضاء حكماً وفق شروط وقوانين واضحة في ايقاف المسيئين . فضلاً عن حق الصحفي في التمتع بالحماية في خلال ممارسة عمله ، ليس من خلال توفير موكب مسلح يرافقه كما يفعل نواب الشعب الخائفين من الشعب ، لكن من خلال اعلاء شأن القوانين التي تردع أي سياسي تسول له نفسه أن ينال من الاعلاميين من خلال مليشياته أو اجهزته السرية أو لي القوانين لصالحه عبر افتراءات.
رئيس التحرير – الطبعة الدولية
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