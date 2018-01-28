دعاة دولة جنوب اليمن يتقاسمون السيطرة مع الحكومة على شوارع عدن

هادي تجاهل المهلة للتغييرات والانفصاليون نفّذوا تهديدهم

عدن‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬سيطر‭ ‬دعاة‭ ‬دولة‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬مع‭ ‬القوات‭ ‬الموالية‭ ‬للسلطة‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬15‭ ‬شخصا،‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬ينذر‭ ‬بفصل‭ ‬دام‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬الغارق‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬مسلح‭ ‬وازمة‭ ‬انسانية‭ ‬متفاقمة‭.‬

واتهم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬دغر‭ ‬الانفصاليين‭ ‬بقيادة‭ ‬انقلاب‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬داعيا‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬العربي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬السعودية‭ ‬والامارات،‭ ‬الى‭ ‬التدخل‭ ‬‮«‬لانقاذ‮»‬‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬المدينة‭.‬

واندلعت‭ ‬المواجهات‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬والقوات‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬والمدربة‭ ‬على‭ ‬ايدي‭ ‬الامارات‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬بعدما‭ ‬حاولت‭ ‬وحدات‭ ‬تابعة‭ ‬للقوات‭ ‬الحكومية‭ ‬منع‭ ‬متظاهرين‭ ‬انفصاليين‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬وسط‭ ‬المدينة‭ ‬للاعتصام‭.‬

ويحتج‭ ‬هؤلاء‭ ‬على‭ ‬الاوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وكانوا‭ ‬منحوا‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي،‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬الانتقالي‭ ‬الجنوبي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يمثلهم‭ ‬سياسيا،‭ ‬مهلة‭ ‬زمنبة‭ ‬للقيام‭ ‬بتغييرات‭ ‬حكومية،‭ ‬متهمين‭ ‬سلطته‭ ‬بالفساد‭. ‬وحذر‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬هادي‭ ‬بتغييرات‭ ‬في‭ ‬حكومته،‭ ‬فان‭ ‬الانفصاليين‭ ‬سيستخدمون‭ ‬الشارع‭ ‬لاسقاط‭ ‬هذه‭ ‬الحكومة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭. ‬وانتهت‭ ‬المهلة‭ ‬الزمنية‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭.‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬من‭ ‬قواته‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬عدن‭ ‬الجنوبية‭ ‬حيث‭ ‬تخوض‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬مع‭ ‬قوات‭ ‬حليفة‭ ‬مؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬الجنوبيين‭.‬

وافاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬هادي‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬بقيادة‭ ‬المملكة‭ ‬السعودية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬الوحدات‭ ‬العسكرية‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا،‭ ‬وان‭ ‬تعود‭ ‬جميع‭ ‬القوات‭ ‬الى‭ ‬ثكناتها،‭ ‬واخلاء‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الاطراف‭ ‬دون‭ ‬قيد‭ ‬او‭ ‬شرط‮»‬‭.‬ويقود‭ ‬محافظ‭ ‬عدن‭ ‬عيدروس‭ ‬الزبيدي‭ ‬الحركة‭ ‬الانفصالية‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬وفي‭ ‬12‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬شكل‭ ‬الانفصاليون‭ ‬سلطة‭ ‬موازية‭ ‬‮«‬لادارة‭ ‬محافظات‭ ‬الجنوب‭ ‬وتمثيلها‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‮»‬‭ ‬برئاسته‭.‬

والحراك‭ ‬الانفصالي‭ ‬يحظى‭ ‬بوجود‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬اليمن‭ ‬وعلاقاته‭ ‬متوترة‭ ‬منذ‭ ‬السنة‭ ‬الماضية‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬تمركزت‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬بعد‭ ‬طردها‭ ‬من‭ ‬صنعاء‭ ‬في‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭.‬

وبحسب‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬فان‭ ‬قوات‭ ‬‮«‬الحزام‭ ‬الامني‮»‬‭ ‬المؤيدة‭ ‬للانفصاليين‭ ‬تمكنت‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬المواجهات‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مقر‭ ‬الحكومة‭ ‬واسر‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الموالية‭ ‬لسلطة‭ ‬هادي‭.‬

وبحسب‭ ‬احصائيات‭ ‬اربع‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬عدن،‭ ‬قتل‭ ‬15‭ ‬ثلاثة‭ ‬شسخصا‭ ‬واصيب‭ ‬33‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬الاشتباكات‭. ‬والقتلى‭ ‬هم‭ ‬ثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬و12‭ ‬مسلحا‭ ‬من‭ ‬الطرفين،‭ ‬فيما‭ ‬ان‭ ‬حصيلة‭ ‬الجرحى‭ ‬تشمل‭ ‬تسعة‭ ‬مدنيين‭ ‬24‭ ‬مسلحا‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬المتحاربين‭ ‬ايضا‭.‬

وقال‭ ‬شهود‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ان‭ ‬المطار‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬والمدارس‭ ‬اغلقت‭ ‬ابوابها،‭ ‬وكذلك‭ ‬المحلات‭ ‬التجارية،‭ ‬وسط‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الشلل‭ ‬التام‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬عدن‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬التحالف‭ ‬العسكري‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬الطرفين،‭ ‬لم‭ ‬تتدخل‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭. ‬وأضافت‭ ‬ان‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬تحلق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تقصف‭ ‬اي‭ ‬هدف‭.‬

وبعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬المعارك،‭ ‬طلب‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادي‭ ‬من‭ ‬قواته‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬فورا‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬ثكانتها‭. ‬وافاد‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬يأتي‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬محادثات‭ ‬أجراها‭ ‬عادي‭ ‬مع‭ ‬قيادة‭ ‬التحالف‭.‬