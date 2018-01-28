وفدان عراقيان في دافوس .. وتصريحات متناقضة حول أزمة النفط

اربيل‭ – ‬دافوس‭ – ‬الزمان‭ ‬

بات‭ ‬واضحاً‭ ‬ان‭ ‬الهوة‭ ‬لاتزال‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬واربيل‭ ‬حيث‭ ‬شاركت‭ ‬حكومتا‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بوفد‭ ‬مستقل‭ ‬وتحت‭ ‬علمين‭ ‬منفصلين‭ ‬في‭ ‬اجتماعات‭ ‬دافوس‭ ‬ولقاءاته‭ . ‬فيما‭ ‬نفى‭ ‬قباد‭ ‬طالباني‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ما‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بشأن‭ ‬موافقة‭ ‬أربيل‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬النفط‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬مقابل‭ ‬صرف‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭. ‬وقال‭ ‬طالباني‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تناقلته‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكوردستاني‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬وفد‭ ‬الاقليم‭ ‬لم‭ ‬يبحث‭ ‬تفاصيل‭ ‬ملف‭ ‬النفطي‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الاشكال‭ ‬مع‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬منتدى‭ ‬دافوس‭. ‬وكان‭ ‬العبادي‭ ‬قد‭ ‬اعلن‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬له‭ ‬بمنتدى‭ ‬دافوس‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬“‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬تسليم‭ ‬كل‭ ‬النفط‭ ‬للحكومة‭ ‬الاتحادية”‭.‬

وأضاف‭ ‬طالباني‭ ‬ان‭ ‬بيانا‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬علم‭ ‬له‭ ‬بتفاصيل‭ ‬اجتماع‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬والحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬دافوس‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬قد‭ ‬قال‭ ‬يوم‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬للصحفيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬“دافوس”‭ ‬انه‭ ‬“تفاجأنا‭ ‬من‭ ‬بيان‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬حول‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬بيننا‭ ‬في‭ ‬دافوس”،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬“بيان‭ ‬مكتب‭ ‬العبادي‭ ‬تطرق‭ ‬لأمور‭ ‬لم‭ ‬نبحثها‭ ‬أصلاً،‭ ‬وقد‭ ‬عاتبناهم‭ ‬على‭ ‬ذلك”‭.‬

وكان‭ ‬المكتب‭ ‬الاعلامي‭ ‬للعبادي‭ ‬أصدر‭ ‬بياناً‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬قال‭ ‬فيه‭ ‬إن‭ ‬“العبادي‭ ‬التقى‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬منتدى‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬دافوس‭ ‬رئيس‭ ‬وزراء‭ ‬اقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬نيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬ونائبه‭ ‬قوباد‭ ‬طالباني،‭ ‬حيث‭ ‬شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬من‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬وحدة‭ ‬وسيادة‭ ‬العراق،‭ ‬وان‭ ‬مواطني‭ ‬الاقليم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الشعب‭ ‬العراقي،‭ ‬واهمية‭ ‬اعادة‭ ‬وتفعيل‭ ‬جميع‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬في‭ ‬الاقليم‭ ‬بضمنها‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬والمطارات،‭ ‬واستمرار‭ ‬عمل‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭ ‬بفتح‭ ‬المطارات‭ ‬بعد‭ ‬استكمال‭ ‬كل‭ ‬الاجراءات‭ ‬بعودة‭ ‬كامل‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬اليها،‭ ‬وان‭ ‬الحدود‭ ‬الدولية‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬تحت‭ ‬السيطرة‭ ‬الاتحادية‭ ‬باعتبارها‭ ‬من‭ ‬الصلاحيات‭ ‬الحصرية‭ ‬للسلطة‭ ‬الاتحادية”‭.‬