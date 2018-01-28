وفدان عراقيان في دافوس .. وتصريحات متناقضة حول أزمة النفط

اربيل – دافوس – الزمان
بات واضحاً ان الهوة لاتزال كبيرة بين بغداد واربيل حيث شاركت حكومتا كل منهما بوفد مستقل وتحت علمين منفصلين في اجتماعات دافوس ولقاءاته . فيما نفى قباد طالباني نائب رئيس وزراء اقليم كردستان ما صدر عن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي بشأن موافقة أربيل على تسليم النفط الى بغداد مقابل صرف رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم. وقال طالباني في تصريحات تناقلته وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني الاحد ان وفد الاقليم لم يبحث تفاصيل ملف النفطي بأي شكل من الاشكال مع العبادي في منتدى دافوس. وكان العبادي قد اعلن يوم الخميس في كلمة له بمنتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا عن أن “ إقليم كردستان وافق على تسليم كل النفط للحكومة الاتحادية”.
وأضاف طالباني ان بيانا صدر عن مكتب العبادي في بغداد والذي لا علم له بتفاصيل اجتماع حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية في دافوس.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قد قال يوم امس في حديث للصحفيين من مدينة “دافوس” انه “تفاجأنا من بيان مكتب العبادي حول اللقاء الذي جرى بيننا في دافوس”، مبينا ان “بيان مكتب العبادي تطرق لأمور لم نبحثها أصلاً، وقد عاتبناهم على ذلك”.
وكان المكتب الاعلامي للعبادي أصدر بياناً يوم الأربعاء قال فيه إن “العبادي التقى على هامش منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث شهد الاجتماع التأكيد على ما تم التوصل اليه في اللقاء الاخير الذي جرى في بغداد من الحفاظ على وحدة وسيادة العراق، وان مواطني الاقليم جزء من الشعب العراقي، واهمية اعادة وتفعيل جميع السلطات الاتحادية في الاقليم بضمنها المنافذ الحدودية والمطارات، واستمرار عمل اللجان المختصة بفتح المطارات بعد استكمال كل الاجراءات بعودة كامل السلطات الاتحادية اليها، وان الحدود الدولية يجب ان تكون تحت السيطرة الاتحادية باعتبارها من الصلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية”.