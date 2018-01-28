السلفيون يصطفون مع السيسي وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات

رواية جديدة حول حادث الاعتداء على جنينه

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

‭ ‬أعلن‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬السلفي‭ ‬المصري‭ ‬الأحد‭ ‬تأييده‭ ‬ترشح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬يونس‭ ‬مخيون‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بمقر‭ ‬الحزب‭ ‬بالقاهرة‭ ‬‮«‬يعلن‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬تأييده‭ ‬للرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬لفترة‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬مخيون‭ ‬أن‭ ‬السيسي‭ ‬هو‭ ‬‮«‬اقدر‭ ‬من‭ ‬يقوم‭ ‬بهذه‭ ‬المهام‭ ‬الجسيمة‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاربع‭ ‬المقبلة،‭ ‬مشيرا‭ ‬خصوصا‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ومكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬و»ترسيخ‭ ‬المرجعية‭ ‬العليا‭ ‬للشريعة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬نواحي‭ ‬الحياة‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬تأييد‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬للسيسي‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬عدم‭ ‬خوض‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬وتأييده‭ ‬للسيسي‭.‬

فيما‭ ‬ساد‭ ‬الغموض‭ ‬حادث‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬المحاسبات‭ ‬السابق‭ ‬ونائب‭ ‬حملة‭ ‬دعم‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬والذى‭ ‬تم‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قرار‭ ‬عسكري‭ ‬،فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬كشف‭ ‬فيه‭ ‬مصدر‭ ‬مسؤول‭ ‬بمديرية‭ ‬امن‭ ‬القاهرة‭ ‬ان‭ ‬هشام‭ ‬جنينه‭ ‬صدم‭ ‬بسيارته‭ ‬احد‭ ‬الشباب‭ ‬بمنطقة‭ ‬التجمع‭ ‬الاول‭ ‬،فاصيب‭ ‬بكسر‭ ‬فى‭ ‬ساقه‭ ‬وعندما‭ ‬همّ‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬للاطمئنان‭ ‬عليه،‭ ‬فوجئ‭ ‬بشابين‭ ‬آخرين‭ ‬كانا‭ ‬مع‭ ‬الشاب‭ ‬يعتديان‭ ‬عليه‭ ‬،بعد‭ ‬حدوث‭ ‬مشادة‭ ‬كلامية‭ ‬بينهم‭ ‬،‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬اصابته‭ ‬بجرح‭ ‬قطعي‭ ‬اسفل‭ ‬الاذن‭ ‬وشرخ‭ ‬بالساق‭ .‬

وقامت‭ ‬سيارة‭ ‬النجدة‭ ‬بتعيين‭ ‬حراسة‭ ‬على‭ ‬سيارة‭ ‬جنينه‭ ‬واصطحبتهم‭ ‬الى‭ ‬قسم‭ ‬الشرطة‭ ‬لعمل‭ ‬محضر‭ ‬بالواقعة‭ ‬لعرض‭ ‬الطرفين‭ ‬على‭ ‬النيابة،‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬تقدم‭ ‬فريق‭ ‬الدفاع‭ ‬عنه‭ ‬ببلاغ‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬اتهموا‭ ‬فيه‭ ‬5‭ ‬اشخاص‭ ‬بمحاولة‭ ‬اختطافه‭ ‬والشروع‭ ‬فى‭ ‬قتله‭ ‬والتعدي‭ ‬عليه‭ ‬لولا‭ ‬تدخل‭ ‬المارة‭ ‬لمنع‭ ‬اختطافه‭. ‬وقالت‭ ‬نهى‭ ‬ابنة‭ ‬جنينه‭ ‬ان‭ ‬والدها‭ ‬اخبرها‭ ‬ان‭ ‬عدة‭ ‬اشخاص‭ ‬نزلوا‭ ‬من‭ ‬سيارتين‭ ‬ملاكى‭ ‬وحاولوا‭ ‬انزاله‭ ‬بالقوة‭ ‬لكنهم‭ ‬فشلوا‭ ‬لانه‭ ‬كان‭ ‬مربوطا‭ ‬بحزام‭ ‬الامان‭ ‬داخل‭ ‬السياره‭ ‬فقاموا‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬باللكمات‭ ‬والة‭ ‬حادة‭ ‬مما‭ ‬ادى‭ ‬لاصابته‭ ‬فى‭ ‬عينيه‭ ‬وساقه‭ . ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬محمود‭ ‬رفعت‭ ‬المتحدث‭ ‬السابق‭ ‬باسم‭ ‬حملة‭ ‬الفريق‭ ‬سامي‭ ‬عنان‭ ‬ان‭ ‬القيادات‭ ‬الحاكمة‭ ‬مسؤولة‭ ‬عن‭ ‬حادث‭ ‬الاعتداء‭ ‬لارهاب‭ ‬كل‭ ‬مَن‭ ‬تسول‭ ‬له‭ ‬نفسه‭ ‬مواجهة‭ ‬النظام‭ ‬بسلبياته‭ .‬

واضاف‭ ‬بهي‭ ‬الدين‭ ‬حسين‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬القاهرة‭ ‬لدراسات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬الحادث‭ ‬محاولة‭ ‬لاغتيال‭ ‬رمز‭ ‬سياسي‭ ‬،‭ ‬وكشف‭ ‬المحامي‭ ‬زياد‭ ‬العليمى‭ ‬ان‭ ‬جنينه‭ ‬اصيب‭ ‬فى‭ ‬وجهه‭ ‬بسلاح‭ ‬ابيض‭ ‬وان‭ ‬رجال‭ ‬الامن‭ ‬تركوه‭ ‬ينزف‭. ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬دعا‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬اصبحت‭ ‬اشبه‭ ‬بمسرحية‭ ‬اساءت‭ ‬الى‭ ‬صورة‭ ‬مصر‭ ‬امام‭ ‬العالم‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬قولهم‭ .‬واعلن‭ ‬الناشط‭ ‬السياسى‭ ‬د‭/ ‬حازم‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬مقاطعته‭ ‬لتلك‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتى‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬استفتاء‭ ‬ولايمكن‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬اتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمرشحين‭ ‬الاخرين‭ ‬فى‭ ‬ممارسة‭ ‬حقهم‭ ‬الدستوري‭ ‬واكد‭ ‬محمد‭ ‬عصمت‭ ‬سيف‭ ‬الدوله‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اجماع‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬والتيارات‭ ‬الوطنية‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬توجهاته‭ ‬ان‭ ‬مايحدث‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬انتهاك‭ ‬فاضح‭ ‬للدستور‭ ‬واجهاض‭ ‬للتجربة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬والعودة‭ ‬بمصر‭ ‬الى‭ ‬مناخ‭ ‬اسوء‭ ‬من‭ ‬ماكانت‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬ثورة‭ ‬يناير‭. ‬ودعا‭ ‬سيف‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬مقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬شخص‭ ‬وطني‭ .‬

‭ ‬وقال‭ ‬مجدى‭ ‬حمدان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الجبهة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬شبه‭ ‬اجماع‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬لمقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ ‬القادمة‭ ‬وان‭ ‬ظهور‭ ‬اللجان‭ ‬خاوية‭ ‬هو‭ ‬صفعة‭ ‬للنظام‭ . .‬