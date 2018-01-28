السلفيون يصطفون مع السيسي وسط دعوات لمقاطعة الانتخابات

رواية جديدة حول حادث الاعتداء على جنينه
القاهرة- مصطفى عمارة
أعلن حزب النور السلفي المصري الأحد تأييده ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في اذار/مارس المقبل.
وقال رئيس الحزب يونس مخيون في مؤتمر صحافي بمقر الحزب بالقاهرة «يعلن حزب النور تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية».
واعتبر مخيون أن السيسي هو «اقدر من يقوم بهذه المهام الجسيمة» خلال السنوات الاربع المقبلة، مشيرا خصوصا الى تحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الارهاب و»ترسيخ المرجعية العليا للشريعة الاسلامية في جميع نواحي الحياة».
ويأتي تأييد حزب النور للسيسي غداة اعلان حزب الوفد عدم خوض انتخابات الرئاسة وتأييده للسيسي.
فيما ساد الغموض حادث الاعتداء على هشام جنينه رئيس جهاز المحاسبات السابق ونائب حملة دعم سامي عنان والذى تم استبعاده من خلال قرار عسكري ،فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مسؤول بمديرية امن القاهرة ان هشام جنينه صدم بسيارته احد الشباب بمنطقة التجمع الاول ،فاصيب بكسر فى ساقه وعندما همّ بالنزول من سيارته للاطمئنان عليه، فوجئ بشابين آخرين كانا مع الشاب يعتديان عليه ،بعد حدوث مشادة كلامية بينهم ، مما ادى الى اصابته بجرح قطعي اسفل الاذن وشرخ بالساق .
وقامت سيارة النجدة بتعيين حراسة على سيارة جنينه واصطحبتهم الى قسم الشرطة لعمل محضر بالواقعة لعرض الطرفين على النيابة، في المقابل تقدم فريق الدفاع عنه ببلاغ للنائب العام اتهموا فيه 5 اشخاص بمحاولة اختطافه والشروع فى قتله والتعدي عليه لولا تدخل المارة لمنع اختطافه. وقالت نهى ابنة جنينه ان والدها اخبرها ان عدة اشخاص نزلوا من سيارتين ملاكى وحاولوا انزاله بالقوة لكنهم فشلوا لانه كان مربوطا بحزام الامان داخل السياره فقاموا بالاعتداء عليه باللكمات والة حادة مما ادى لاصابته فى عينيه وساقه . من جانبه قال محمود رفعت المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامي عنان ان القيادات الحاكمة مسؤولة عن حادث الاعتداء لارهاب كل مَن تسول له نفسه مواجهة النظام بسلبياته .
واضاف بهي الدين حسين رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان الحادث محاولة لاغتيال رمز سياسي ، وكشف المحامي زياد العليمى ان جنينه اصيب فى وجهه بسلاح ابيض وان رجال الامن تركوه ينزف. فى السياق ذاته دعا عدد من رموز المعارضة الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية بعد ان اصبحت اشبه بمسرحية اساءت الى صورة مصر امام العالم ، بحسب قولهم .واعلن الناشط السياسى د/ حازم عبد العظيم مقاطعته لتلك الانتخابات والتى تحولت الى استفتاء ولايمكن الاعتداء عليها فى ظل عدم اتاحة الفرصة للمرشحين الاخرين فى ممارسة حقهم الدستوري واكد محمد عصمت سيف الدوله ان هناك اجماع بين القوى والتيارات الوطنية على اختلاف توجهاته ان مايحدث حاليا هو انتهاك فاضح للدستور واجهاض للتجربة الديمقراطية والعودة بمصر الى مناخ اسوء من ماكانت عليه قبل ثورة يناير. ودعا سيف الدولة الى مقاطعة الانتخابات الرئاسية من جانب كل شخص وطني .
وقال مجدى حمدان نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان هناك شبه اجماع بين القوى السياسية لمقاطعة الانتخابات القادمة وان ظهور اللجان خاوية هو صفعة للنظام . .