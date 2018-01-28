أوغلو يطالب الامريكان باخلاء منبج غارات تركية كثيفة وإردوغان:سنسقط جبل برصايا قريباً

الكرد يرفضون المشاركة في مؤتمر سوتشي وتشاويش

انقرة‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

استأنفت‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬الاحد‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المكثفة‭ ‬لمحاولة‭ ‬اختراق‭ ‬خطوط‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬منها‭ ‬انقرة‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭.‬وصرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬في‭ ‬كوروم‭ (‬شمال‭) ‬‮«‬تحدثت‭ ‬للتو‭ ‬الى‭ ‬احد‭ ‬القادة‭ (‬العسكريين‭). ‬قال‭ ‬لي‭ +‬ان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬سنسقط‭ ‬جبل‭ ‬برصايا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭+‬‮»‬‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الاناضول‭ ‬الحكومية‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬قصفت‭ ‬جوا‭ ‬وبالمدفعية‭ ‬التركية‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬جبل‭ ‬برصايا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬مستفيدة‭ ‬من‭ ‬طقس‭ ‬ملائم‭ ‬بعد‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬الامطار‭ ‬والضباب‭. ‬ميدانيا،‭ ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬ان‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬تبدو‭ ‬الاحد‭ ‬اكثر‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬جبل‭ ‬برصايا‭ (…) ‬الاستراتيجي‭ ‬لانه‭ ‬يرصد‭ ‬اعزاز‭ ‬وكيليس‭ ‬و‭ ‬يعطي‭ ‬امكانية‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬واقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‮»‬‭. ‬واكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الاشتباكات‭ ‬توسعت‭ ‬واكثر‭ ‬حدة‮»‬‭ ‬الاحد‭. ‬

وقالت‭ ‬الرئيسة‭ ‬المشتركة‭ ‬للهيئة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لفدرالية‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬فوزة‭ ‬اليوسف‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬الادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬بداية‭ ‬الاسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬بسبب‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬عفرين‭. ‬وقالت‭ ‬اليوسف‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬بيروت‭ ‬‮«‬كنا‭ ‬قلنا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أنه‭ ‬اذا‭ ‬استمر‭ ‬الوضع‭ ‬بالشكل‭ ‬ذاته‭ ‬في‭ ‬عفرين،‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬الحضور‭ ‬الى‭ ‬سوتشي‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬لن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬سوتشي‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬تشن‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أسبوع‭ ‬هجوماً‭ ‬تقول‭ ‬أنه‭ ‬يستهدف‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬الذين‭ ‬تصفهم‭ ‬بـ»الارهابيين‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬اليوسف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الضامنين‭ ‬في‭ ‬سوتشي‭ ‬هما‭ ‬روسيا‭ ‬وتركيا،‭ ‬والاثنتان‭ ‬اتفقتا‭ ‬على‭ ‬عفرين‭ ‬وهذا‭ ‬يتناقض‭ ‬مع‭ ‬مبدأ‭ ‬الحوار‭ ‬السياسي‭ ‬حين‭ ‬تختار‭ ‬الدول‭ ‬الضامنة‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‮»‬‭. ‬و‭ ‬حضت‭ ‬انقرة‭ ‬السبت‭ ‬واشنطن‭ ‬على‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬منبج‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭ ‬الخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬المقاتلين‭ ‬الاكراد،‭ ‬فيما‭ ‬دخل‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬اسبوعه‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬ضربات‭ ‬جوية‭ ‬جديدة‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭.‬و‭ ‬طالب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬التركي‭ ‬مولود‭ ‬تشاوش‭ ‬اوغلو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بسحب‭ ‬قواتها‭ ‬‮«‬فورا‮»‬‭ ‬من‭ ‬منبج‭. ‬

وقال‭ ‬تشاوش‭ ‬أوغلو‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬أنطاليا‭ ‬ان‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الاميركية‭ ‬‮«‬الانسحاب‭ ‬فورا‭ ‬من‭ ‬منبج‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قطع‭ ‬علاقتها‭ ‬تماما‭ ‬مع‭ (‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭) ‬واستعادة‭ ‬الأسلحة‭ ‬التي‭ ‬منحتهم‭ ‬إياها‮»‬‭.‬

وينتشر‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأميركيين‭ ‬في‭ ‬منبج،‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬التي‭ ‬تعتبرها‭ ‬انقرة‭ ‬امتدادا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬مسلحا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬منذ‭ ‬1984‭ .‬

وزادت‭ ‬العملية‭ ‬التركية‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬التي‭ ‬دعت‭ ‬القادة‭ ‬الأتراك‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ضبط‭ ‬النفس‮»‬،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬تحركات‭ ‬الجيش‭ ‬التركي‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬بل‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬خطابهم‭ ‬حيال‭ ‬واشنطن‭.‬

‭ ‬والسبت‭ ‬استؤنفت‭ ‬المعارك‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ووحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬مستمرة‭ ‬لكن‭ ‬بوتيرة‭ ‬اقل‭ ‬كثافة‭ ‬بسبب‭ ‬رداءة‭ ‬الطقس‮»‬‭.‬

في‭ ‬اعزاز،‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬20‭ ‬كلم‭ ‬شرق‭ ‬عفرين‭ ‬والخاضعة‭ ‬لسيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬انقرة،‭ ‬افادت‭ ‬مراسلةالانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬انه‭ ‬يسمع‭ ‬دوي‭ ‬قصف‭ ‬مدفعي‭ ‬تركي‭ ‬متقطع‭ ‬في‭ ‬المكان‭. ‬كما‭ ‬شوهد‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬وهم‭ ‬يقومون‭ ‬باعمال‭ ‬الدورية‭ ‬بكامل‭ ‬سلاحهم‭.‬

وبعد‭ ‬اسبوع‭ ‬على‭ ‬انطلاق‭ ‬الهجوم،‭ ‬تظاهر‭ ‬حوالى‭ ‬15‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬كولونيا‭ ‬بغرب‭ ‬المانيا‭ ‬ضد‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التركية‭. ‬وقامت‭ ‬الشرطة‭ ‬بتفريق‭ ‬المتظاهرين‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬شعارات‭ ‬محظورة‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬

واعلنت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬السبت‭ ‬ان‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬‮«‬اكدت‮»‬‭ ‬لتركيا‭ ‬انها‭ ‬لن‭ ‬تسلم‭ ‬اسلحة‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬الى‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬تقاتلها‭ ‬انقرة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال‭.‬

وقالت‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية‭ ‬ان‭ ‬هربرت‭ ‬ريموند‭ ‬ماكماستر‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬لشؤون‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬وابراهيم‭ ‬كالين‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬تحادثا‭ ‬مساء‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬على‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬بين‭ ‬الرئيسين‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬ورجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭.‬

وخلال‭ ‬الاتصال‭ ‬وحسب‭ ‬تصريحات‭ ‬الرئاسة‭ ‬التركية،‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬‮«‬التأكيد‭ ‬بانه‭ ‬لن‭ ‬تسلم‭ ‬بعد‭ ‬اليوم‭ ‬اسلحة‮»‬‭ ‬الى‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬التي‭ ‬يستهدفها‭ ‬الهجوم‭ ‬التركي‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى،‭ ‬قالت‭ ‬انقرة‭ ‬ان‭ ‬المسؤول‭ ‬التركي‭ ‬‮«‬أكد‭ ‬ضرورة‭ ‬أخذ‭ ‬مخاوف‭ ‬تركيا‭ ‬الامنية‭ ‬المشروعة‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬القاه‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭ ‬‮«‬أيا‭ ‬كان‭ ‬اسم‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬تركيا،‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬داعش‭ ‬او‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬او‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬فإن‭ ‬قواتنا‭ ‬ستسحقهم‭ ‬جميعا‭ ‬بإذن‭ ‬الله‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلديريم‭ ‬‮«‬سنواصل‭ ‬عمليتنا‭ ‬هناك‭ (‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭) ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يتم‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الارهاب‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يهم‭ ‬ما‭ ‬سيقوله‭ ‬هذا‭ ‬الطرف‭ ‬او‭ ‬ذاك‮»‬‭.‬