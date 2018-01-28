برلمانية كردية لـ (الزمان):شهادات أصحاب الدرجات الخاصة بعد 2012 باطلة

أربيل‭- ‬باسل‭ ‬الخطيب

دعت‭ ‬برلمانية‭ ‬كردية‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بقرار‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الدولة‭ ‬القاضي‭ ‬‮«‬عدم‭ ‬الاعتراف‮»‬‭ ‬بالشهادات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬أصحاب‭ ‬الدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬النواب‭ ‬والمحافظات‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬بعد‭ ‬توليهم‭ ‬مناصبهم،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬الشهادات‭ ‬التي‭ ‬منحت‭ ‬لهم‭ ‬بعد‭ ‬2012‭ ‬‮«‬باطلة‭ ‬وغير‭ ‬قانونية‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬التعليم‭ ‬النيابية،‭ ‬بيريوان‭ ‬خيلاني،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬إن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬‮«‬استوضحت‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الدولة‭ ‬بكتابها‭ ‬المرقم‭ ‬بـق‭/‬3‭/‬1‭/‬23991،‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/ ‬أكتوبر‭ ‬2012‭ ‬،‭ ‬بشأن‭ ‬إمكانية‭ ‬قبول‭ ‬ذوي‭ ‬الدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬النواب‭ ‬والمحافظات‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬أو‭ ‬العليا‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬أوضح‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬‮«‬حدد‭ ‬شروط‭ ‬منح‭ ‬الإجازة‭ ‬الدراسية‭ ‬وضوابطها‭ ‬داخل‭ ‬العراق‭ ‬وخارجه‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الشهادة‭ ‬الدراسية،‭ ‬وأن‭ ‬حصول‭ ‬الموظف‭ ‬على‭ ‬الإجازة‭ ‬الدراسية‭ ‬يعد‭ ‬شرطاً‭ ‬رئيساً‭ ‬للقبول‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬أو‭ ‬العليا‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬النائبة‭ ‬عن‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني،‭ ‬أن‭ ‬تعليمات‭ ‬منح‭ ‬الإجازة‭ ‬الدراسية‭ ‬‮«‬تشترط‭ ‬بمن‭ ‬يمنح‭ ‬الإجازة‭ ‬الدراسية‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬شاغلاً‭ ‬لوظيفة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬فما‭ ‬دون‭ ‬ضمن‭ ‬سلم‭ ‬الدرجات‭ ‬والرواتب‭ ‬وأن‭ ‬أصحاب‭ ‬الدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬يشغلون‭ ‬وظائف‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬الدرجة‭ ‬العليا‭ (‬أ‭) ‬و‭(‬ب‭) ‬ضمن‭ ‬سلم‭ ‬الدرجـات‭ ‬والرواتب،‭ ‬وأن‭ ‬تعليمات‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬تشترط‭ ‬بالمتقدم‭ ‬لدراسة‭ ‬الدبلوم‭ ‬والماجستير‭ ‬والدكتوراه‭ ‬التفرغ‭ ‬التام‭ ‬للدراسة،‭ ‬وأن‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬الجامعية‭ ‬يقضي‭ ‬بأن‭ ‬التفرغ‭ ‬الجزئي‭ ‬يمنح‭ ‬لموظف‭ ‬الخدمة‭ ‬الجامعية‭ ‬الحاصل‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الماجستير‭ ‬لغرض‭ ‬اكمال‭ ‬الدراسة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬التفرغ‭ ‬التام‮»‬،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬موظف‭ ‬الخدمة‭ ‬الجامعية‭ ‬بموجب‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬يقوم‭ ‬بممارسة‭ ‬التدريس‭ ‬الجامعي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والاستشارة‭ ‬العلمية‭ ‬والفنية‭ ‬أو‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‭ ‬أو‭ ‬مؤسساتها‭ ‬ممن‭ ‬تتوافر‭ ‬فيه‭ ‬شروط‭ ‬عضو‭ ‬الهيئة‭ ‬التدريسية،‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬أصحاب‭ ‬الدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬منتسبي‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالي‭ ‬والبحث‭ ‬العلمي‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬أعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬النواب‭ ‬المحافظات‭ ‬‮«‬هم‭ ‬منتخبون‭ ‬وغير‭ ‬معينين‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬يعدون‭ ‬موظفين‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬دورتهم‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وأنهم‭ ‬متفرغين‭ ‬لأعمال‭ ‬المجلس‭ ‬طيلة‭ ‬مدة‭ ‬دورتهم‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وأن‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬يسري‭ ‬على‭ ‬الموظفين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‮»‬،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬شورى‭ ‬الدولة‭ ‬‮«‬رأى‭ ‬لذلك‭ ‬كله‭ ‬بموجب‭ ‬قراره‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬آب‭/ ‬أغسطس‭ ‬2013،‭ ‬عدم‭ ‬إمكانية‭ ‬قبول‭ ‬أصحاب‭ ‬الدرجات‭ ‬الخاصة‭ ‬والمديرين‭ ‬العامين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجالس‭ ‬النواب‭ ‬والمحافظات‭ ‬في‭ ‬الدراسات‭ ‬الأولية‭ ‬أو‭ ‬العليا‮»‬‭.‬