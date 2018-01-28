برلمانية كردية لـ (الزمان):شهادات أصحاب الدرجات الخاصة بعد 2012 باطلة

أربيل- باسل الخطيب
دعت برلمانية كردية إلى الالتزام بقرار مجلس شورى الدولة القاضي «عدم الاعتراف» بالشهادات التي حصل عليها أصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء مجالس النواب والمحافظات والمديرين العامين بعد توليهم مناصبهم، مبينة أن القرار يعني أن الشهادات التي منحت لهم بعد 2012 «باطلة وغير قانونية».
وقالت عضو لجنة التعليم النيابية، بيريوان خيلاني، في تصريح ل (الزمان) إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي «استوضحت من مجلس شورى الدولة بكتابها المرقم بـق/3/1/23991، في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 ، بشأن إمكانية قبول ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين وأعضاء مجالس النواب والمحافظات في الدراسات الأولية أو العليا»، مشيرة إلى أن المجلس أوضح أن قانون الخدمة المدنية «حدد شروط منح الإجازة الدراسية وضوابطها داخل العراق وخارجه للحصول على الشهادة الدراسية، وأن حصول الموظف على الإجازة الدراسية يعد شرطاً رئيساً للقبول في الدراسات الأولية أو العليا».
وأضافت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني، أن تعليمات منح الإجازة الدراسية «تشترط بمن يمنح الإجازة الدراسية أن يكون شاغلاً لوظيفة تقع في الدرجة الأولى فما دون ضمن سلم الدرجات والرواتب وأن أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين يشغلون وظائف تقع في الدرجة العليا (أ) و(ب) ضمن سلم الدرجـات والرواتب، وأن تعليمات الدراسات العليا تشترط بالمتقدم لدراسة الدبلوم والماجستير والدكتوراه التفرغ التام للدراسة، وأن قانون الخدمة الجامعية يقضي بأن التفرغ الجزئي يمنح لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير لغرض اكمال الدراسة للحصول على شهادة الدكتوراه التفرغ التام»، مبينة أن موظف الخدمة الجامعية بموجب القانون هو كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوافر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية، وأن ذلك لا ينطبق على أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين من غير منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي».
وأوضحت أن أعضاء مجالس النواب المحافظات «هم منتخبون وغير معينين ومن ثم لا يعدون موظفين خلال مدة دورتهم الانتخابية، وأنهم متفرغين لأعمال المجلس طيلة مدة دورتهم الانتخابية، وأن قانون الخدمة المدنية يسري على الموظفين العاملين في دوائر الدولة»، مؤكدة أن مجلس شورى الدولة «رأى لذلك كله بموجب قراره في السابع من آب/ أغسطس 2013، عدم إمكانية قبول أصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين وأعضاء مجالس النواب والمحافظات في الدراسات الأولية أو العليا».