تحذيرات حول غسل العدسات اللاصقة ونصائح لاختيار النظّارات المناسبة

برلين‭ – ‬الزمان‭ ‬

حذرت‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬أبوتيكن‭ ‬أومشاو‮»‬‭ ‬الالمانية‭ ‬من‭ ‬تنظيف‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬بماء‭ ‬الحنفية‭ ‬العادي‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬الماء‭ ‬قد‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬جراثيم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنتقل‭ ‬البكتيريا‭ ‬أو‭ ‬الفطريات‭ ‬إلى‭ ‬العدسات‭ ‬مسببة‭ ‬التهابات‭ ‬بالعين‭ ‬عند‭ ‬ارتدائها‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬نسبة‭ ‬الاملاح‭ ‬العالية‭ ‬فيه‭ .‬

ولتجنب‭ ‬ذلك‭ ‬تنصح‭ ‬المجلة‭ ‬الألمانية‭ ‬بتنظيف‭ ‬العدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬يومياً‭ ‬بواسطة‭ ‬مادة‭ ‬كحولية،‭ ‬ثم‭ ‬شطفها‭ ‬بواسطة‭ ‬محلول‭ ‬ملحي‭ ‬معقم‭. ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بالعدسات‭ ‬اللاصقة‭ ‬في‭ ‬وعاء‭ ‬خاص‭ ‬ذي‭ ‬محلول‭. ‬ويجب‭ ‬تغيير‭ ‬هذا‭ ‬المحلول‭ ‬يومياً،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يجب‭ ‬تغيير‭ ‬الوعاء‭ ‬كل‭ ‬أربع‭ ‬أسابيع‭. ‬ومن‭ ‬الأفضل‭ ‬ألا‭ ‬يتعرض‭ ‬الوعاء‭ ‬لأشعة‭ ‬الشمس‭ ‬المباشرة‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬البكتيريا‭ ‬تتكاثر‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬في‭ ‬البيئات‭ ‬الدافئة‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬أصبحت‭ ‬النظارة‭ ‬الطبية‭ ‬قطعة‭ ‬إكسسوار‭ ‬تضفي‭ ‬لمسة‭ ‬أناقة‭ ‬وجاذبية‭ ‬على‭ ‬المظهر،‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬لتصحيح‭ ‬البصر‭. ‬ولتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬التأثير‭ ‬ينبغي‭ ‬اختيار‭ ‬النظارة‭ ‬تبعاً‭ ‬لشكل‭ ‬الوجه‭ ‬ولون‭ ‬البشرة‭ ‬والشعر‭ ‬وسمات‭ ‬الشخصية‭.‬

وقالت‭ ‬كيرستين‭ ‬كروشينسكي،‭ ‬عضو‭ ‬جمعية‭ ‬‮«‬الرؤية‭ ‬الجيدة‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬إن‭ ‬شكل‭ ‬الوجه‭ ‬يحدد‭ ‬الموديل‭ ‬المناسب،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الوجه‭ ‬الطويل‭ ‬يناسبه‭ ‬موديل‭ ‬ذو‭ ‬إطار‭ ‬غني‭ ‬بالتباين،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تقسيم‭ ‬الوجه‭ ‬بصرياً،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يجعله‭ ‬يبدو‭ ‬أقصر‭.‬

وبالنسبة‭ ‬للوجه‭ ‬القصير،‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬اختيار‭ ‬موديل‭ ‬ذي‭ ‬إطار‭ ‬فاتح‭ ‬اللون‭ ‬وبتصميم‭ ‬لا‭ ‬يُقسّم‭ ‬الوجه‭ ‬بصرياً‭. ‬أما‭ ‬الوجه‭ ‬البيضاوي،‭ ‬فيناسبه‭ ‬أي‭ ‬موديل،‭ ‬نظراً‭ ‬لأن‭ ‬هذا‭ ‬الشكل‭ ‬يعد‭ ‬رمزاً‭ ‬للجمال‭.‬

وأضافت‭ ‬كروشينسكي‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬إخفاء‭ ‬بعض‭ ‬العيوب‭ ‬الجمالية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظارة‭ ‬المناسبة،‭ ‬فالمرأة،‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬حواجبها‭ ‬نحيلة‭ ‬أو‭ ‬مائلة،‭ ‬يناسبها‭ ‬موديل‭ ‬ذو‭ ‬إطار‭ ‬فاتح‭ ‬اللون‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬وداكن‭ ‬من‭ ‬أسفل‭.‬

‭ ‬ومَن‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬هالات‭ ‬سوداء‭ ‬تحت‭ ‬عينيها،‭ ‬يمكنها‭ ‬إخفاء‭ ‬هذه‭ ‬الهالات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نظارة‭ ‬ذات‭ ‬إطار‭ ‬داكن‭ ‬اللون‭. ‬أما‭ ‬المرأة‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬فيمكنها‭ ‬اختيار‭ ‬موديل‭ ‬عين‭ ‬القطة‭ ‬‮«‬Cat Eye»،‭ ‬حيث‭ ‬يتمتع‭ ‬هذا‭ ‬الموديل‭ ‬بفضل‭ ‬تصميمه‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عيون‭ ‬القطة‭ ‬بتأثير‭ ‬شد‭ ‬للعين،‭ ‬والتي‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬مترهلة‭ ‬في‭ ‬الكِبر‭. ‬وفي‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬تتسبب‭ ‬النظارة‭ ‬في‭ ‬تأثيرات‭ ‬سلبية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬مواجهتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حيل‭ ‬المكياج؛‭ ‬فعلى‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬تبدو‭ ‬العين‭ ‬أصغر‭ ‬حجماً‭ ‬مع‭ ‬العدسات‭ ‬السالبة،‭ ‬التي‭ ‬ترتديها‭ ‬المرأة‭ ‬المصابة‭ ‬بقِصر‭ ‬النظر‭.‬

‭ ‬وللتغلب‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬تنصح‭ ‬كروشينسكي‭ ‬بتطبيق‭ ‬ظلال‭ ‬جفون‭ ‬فاتحة‭ ‬اللون‭ ‬على‭ ‬الجفن‭ ‬المتحرك‭ ‬وكذلك‭ ‬كحل‭ ‬فاتح‭ ‬اللون‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الماء،‭ ‬فبذلك‭ ‬تبدو‭ ‬العين‭ ‬أكبر‭ ‬حجماً‭. ‬أما‭ ‬العدسات‭ ‬الموجبة‭ ‬فتجعل‭ ‬العين‭ ‬تبدو‭ ‬أكبر‭ ‬حجماً‭. ‬وهنا‭ ‬تنصح‭ ‬كروشينسكي‭ ‬بتطبيق‭ ‬ظلال‭ ‬جفون‭ ‬داكنة‭ ‬ومطفأة،‭ ‬كي‭ ‬تبدو‭ ‬العين‭ ‬أصغر‭ ‬حجماً‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬أشارت‭ ‬مستشارة‭ ‬المظهر‭ ‬وخبيرة‭ ‬الألوان‭ ‬آنيتا‭ ‬بوتنر‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬اختيار‭ ‬لون‭ ‬النظارة‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬لون‭ ‬البشرة‭ ‬والشعر‭ ‬والعين،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬لديها‭ ‬شعر‭ ‬أشقر‭ ‬أو‭ ‬أبيض‭ ‬أو‭ ‬رمادي‭ ‬فاتح‭ ‬وعيون‭ ‬زرقاء‭ ‬وشعر‭ ‬فاتح‭ ‬لا‭ ‬تناسبها‭ ‬نظارة‭ ‬ضخمة‭ ‬وسوداء‭ ‬مثلاً،‭ ‬حيث‭ ‬ستبدو‭ ‬النظارة‭ ‬حينئذ‭ ‬‮«‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬ترافق‭ ‬صاحبتها‮»‬‭. ‬وبشكل‭ ‬عام،‭ ‬أكدت‭ ‬بوتنر‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬اختيار‭ ‬النظارة‭ ‬الطبية‭ ‬تبعاً‭ ‬لسمات‭ ‬الشخصية،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬الشخصية‭ ‬المنطلقة‭ ‬والمتحررة‭ ‬يمكنها‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬وتر‭ ‬التباين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬الشخصية‭ ‬الهادئة‭ ‬والرصينة‭ ‬تناسبها‭ ‬الموديلات،‭ ‬التي‭ ‬تتحلى‭ ‬بالبساطة‭ ‬والرقة‭.‬