تحذيرات حول غسل العدسات اللاصقة ونصائح لاختيار النظّارات المناسبة

برلين – الزمان
حذرت مجلة «أبوتيكن أومشاو» الالمانية من تنظيف العدسات اللاصقة بماء الحنفية العادي نظراً لأن الماء قد يحتوي على جراثيم، وبالتالي يمكن أن تنتقل البكتيريا أو الفطريات إلى العدسات مسببة التهابات بالعين عند ارتدائها فضلا عن نسبة الاملاح العالية فيه .
ولتجنب ذلك تنصح المجلة الألمانية بتنظيف العدسات اللاصقة يومياً بواسطة مادة كحولية، ثم شطفها بواسطة محلول ملحي معقم. ومن المهم أيضاً الاحتفاظ بالعدسات اللاصقة في وعاء خاص ذي محلول. ويجب تغيير هذا المحلول يومياً، في حين يجب تغيير الوعاء كل أربع أسابيع. ومن الأفضل ألا يتعرض الوعاء لأشعة الشمس المباشرة نظراً لأن البكتيريا تتكاثر بشكل أسرع في البيئات الدافئة.
فيما أصبحت النظارة الطبية قطعة إكسسوار تضفي لمسة أناقة وجاذبية على المظهر، وليس فقط لتصحيح البصر. ولتحقيق هذا التأثير ينبغي اختيار النظارة تبعاً لشكل الوجه ولون البشرة والشعر وسمات الشخصية.
وقالت كيرستين كروشينسكي، عضو جمعية «الرؤية الجيدة» الألمانية، إن شكل الوجه يحدد الموديل المناسب، موضحة أن الوجه الطويل يناسبه موديل ذو إطار غني بالتباين، والذي يعمل على تقسيم الوجه بصرياً، وبالتالي يجعله يبدو أقصر.
وبالنسبة للوجه القصير، فمن الأفضل اختيار موديل ذي إطار فاتح اللون وبتصميم لا يُقسّم الوجه بصرياً. أما الوجه البيضاوي، فيناسبه أي موديل، نظراً لأن هذا الشكل يعد رمزاً للجمال.
وأضافت كروشينسكي أنه يمكن أيضا إخفاء بعض العيوب الجمالية من خلال النظارة المناسبة، فالمرأة، التي تكون حواجبها نحيلة أو مائلة، يناسبها موديل ذو إطار فاتح اللون من أعلى وداكن من أسفل.
ومَن تعاني من هالات سوداء تحت عينيها، يمكنها إخفاء هذه الهالات من خلال نظارة ذات إطار داكن اللون. أما المرأة المتقدمة في العمر، فيمكنها اختيار موديل عين القطة «Cat Eye»، حيث يتمتع هذا الموديل بفضل تصميمه على غرار عيون القطة بتأثير شد للعين، والتي عادة ما تكون مترهلة في الكِبر. وفي بعض الأحيان تتسبب النظارة في تأثيرات سلبية، والتي يمكن مواجهتها من خلال حيل المكياج؛ فعلى سبيل المثال تبدو العين أصغر حجماً مع العدسات السالبة، التي ترتديها المرأة المصابة بقِصر النظر.
وللتغلب على هذه المشكلة تنصح كروشينسكي بتطبيق ظلال جفون فاتحة اللون على الجفن المتحرك وكذلك كحل فاتح اللون على خط الماء، فبذلك تبدو العين أكبر حجماً. أما العدسات الموجبة فتجعل العين تبدو أكبر حجماً. وهنا تنصح كروشينسكي بتطبيق ظلال جفون داكنة ومطفأة، كي تبدو العين أصغر حجماً.
ومن ناحية أخرى، أشارت مستشارة المظهر وخبيرة الألوان آنيتا بوتنر إلى أهمية اختيار لون النظارة بما يتماشى مع لون البشرة والشعر والعين، موضحة أن من لديها شعر أشقر أو أبيض أو رمادي فاتح وعيون زرقاء وشعر فاتح لا تناسبها نظارة ضخمة وسوداء مثلاً، حيث ستبدو النظارة حينئذ «كما لو كانت ترافق صاحبتها». وبشكل عام، أكدت بوتنر على ضرورة اختيار النظارة الطبية تبعاً لسمات الشخصية، موضحة أن الشخصية المنطلقة والمتحررة يمكنها اللعب على وتر التباين، في حين أن الشخصية الهادئة والرصينة تناسبها الموديلات، التي تتحلى بالبساطة والرقة.