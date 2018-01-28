خبيرة ألمانية تعرض وصفة محاربة التجاعيد

برلين‭ – ‬الزمان‭: ‬قالت‭ ‬خبيرة‭ ‬التجميل‭ ‬الألمانية‭ ‬بيرجيت‭ ‬هوبر‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬للمرأة‭ ‬محاربة‭ ‬التجاعيد‭ ‬بواسطة‭ ‬مستحضرات‭ ‬العناية‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬الإنزيم‭ ‬المساعد‭ ‬‮«‬كيو‭ ‬10‮»‬‭ ‬Q10،‭ ‬والذي‭ ‬يعرف‭ ‬أيضاً‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬أوبيكينون‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬هوبر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الإنزيم‭ ‬يتمتع‭ ‬بأهمية‭ ‬كبرى‭ ‬لجسم‭ ‬الإنسان‭ ‬نظراً‭ ‬لأنه‭ ‬يمثل‭ ‬جزءاً‭ ‬محورياً‭ ‬لأيض‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬الخلايا،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬أنه‭ ‬يندرج‭ ‬ضمن‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭.‬

ويعمل‭ ‬الإنزيم‭ ‬المساعد‭ ‬Q10‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬ما‭ ‬يعرف‭ ‬بالجذور‭ ‬الحرة‭ ‬‮«‬Free Radicals‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬تهاجم‭ ‬الخلايا‭ ‬وتعجل‭ ‬بشيخوخة‭ ‬البشرة‭. ‬وبمعنى‭ ‬آخر،‭ ‬فإن‭ ‬غياب‭ ‬هذا‭ ‬الإنزيم‭ ‬تعاني‭ ‬البشرة‭ ‬من‭ ‬الشيخوخة‭ ‬وتظهر‭ ‬بها‭ ‬التجاعيد،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتضح‭ ‬جلياً‭ ‬مع‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬العمر،‭ ‬عندما‭ ‬يتراجع‭ ‬محتوى‭ ‬الإنزيم‭ ‬في‭ ‬خلايا‭ ‬الجلد‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭.‬

لذا‭ ‬يستخدم‭ ‬الإنزيم‭ ‬المساعد‭ ‬Q10‭ ‬في‭ ‬كريمات‭ ‬العناية‭ ‬بالوجه‭ ‬والبشرة‭ ‬والعيون،‭ ‬وكذلك‭ ‬الماسكات‭ ‬كمادة‭ ‬مضادة‭ ‬للشيخوخة‭.‬