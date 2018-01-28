خبيرة ألمانية تعرض وصفة محاربة التجاعيد

برلين – الزمان: قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إنه يمكن للمرأة محاربة التجاعيد بواسطة مستحضرات العناية المحتوية على الإنزيم المساعد «كيو 10» Q10، والذي يعرف أيضاً باسم «أوبيكينون».
وأوضحت هوبر أن هذا الإنزيم يتمتع بأهمية كبرى لجسم الإنسان نظراً لأنه يمثل جزءاً محورياً لأيض الطاقة في الخلايا، فضلاً عن أنه يندرج ضمن مضادات الأكسدة.
ويعمل الإنزيم المساعد Q10 على طرد ما يعرف بالجذور الحرة «Free Radicals»، التي تهاجم الخلايا وتعجل بشيخوخة البشرة. وبمعنى آخر، فإن غياب هذا الإنزيم تعاني البشرة من الشيخوخة وتظهر بها التجاعيد، وهو ما يتضح جلياً مع التقدم في العمر، عندما يتراجع محتوى الإنزيم في خلايا الجلد بشكل طبيعي.
لذا يستخدم الإنزيم المساعد Q10 في كريمات العناية بالوجه والبشرة والعيون، وكذلك الماسكات كمادة مضادة للشيخوخة.