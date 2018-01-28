ما كلفة تجديد ثلاجة الرئيس الامريكي؟

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وقعت‭ ‬عقدا‭ ‬بقيمة‭ ‬24‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬بوينغ،‭ ‬لتجديد‭ ‬أنظمة‭ ‬تبريد‭ ‬ثلاجات‭ ‬الأغذية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬الرئاسية‭.‬

ويدور‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬استبدال‭ ‬نظامي‭ ‬تبريد‭ ‬لثلاجتين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬5‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬‮«‬إير‭ ‬فورس‭ ‬وان‮»‬،‭ ‬المجهزة‭ ‬بإمكانات‭ ‬للتبريد‭ ‬لحفظ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬وجبة،‭ ‬وفقا‭ ‬المواصفات‭ ‬العسكرية‭ ‬للجيش‭ ‬الأميركي‭.‬

ويكفي‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬الوجبات‭ ‬لإطعام‭ ‬الرئيس‭ ‬و50‭ ‬من‭ ‬معاونيه‭ ‬المقربين‭ ‬3‭ ‬وجبات‭ ‬يوميا‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬أسابيع،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تجنب‭ ‬ترامب‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬المفضلة‭ ‬لديه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الغارديان‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬امس‭ ‬الاول‭ .‬

ورفضت‭ ‬بوينغ‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التكلفة‭ ‬التي‭ ‬سيتكبدها‭ ‬دافعو‭ ‬الضرائب‭. ‬ويعادل‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬تكلفة‭ ‬إقامة‭ ‬الرئيس‭ ‬ترامب‭ ‬في‭ ‬منتجع‭ (‬مار‭-‬لا‭-‬لاغو‭) ‬في‭ ‬فلوريدا‭ ‬8‭ ‬مرات،‭ ‬والذي‭ ‬زاره‭ ‬ترامب‭ ‬11‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬توليه‭ ‬الرئاسة‭.‬