رحيل الجندي الذي أطعم القطة وسط الحرب

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬توفي‭ ‬الجندي‭ ‬الأميركي‭ ‬صاحب‭ ‬الصورة‭ ‬الأيقونية‭ ‬عن‭ ‬الحرب‭ ‬الكورية‭ ‬الشمالية،‭ ‬التي‭ ‬دارت‭ ‬رحاها‭ ‬في‭ ‬خمسينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬وقادتها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬نتيجة‭ ..‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ديلي‭ ‬ميل‮»‬‭ ‬البريطانية،‭ ‬الأحد،‭ ‬أن‭ ‬فرانك‭ ‬برايتور‭ ‬توفي‭ ‬عن‭ ‬عمر‭ ‬ناهز‭ ‬90‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬نيو‭ ‬مكسيكو‭ ‬بعد‭ ‬معاناة‭ ‬مع‭ ‬المرض‭. ‬واكتسب‭ ‬برايتور‭ ‬شهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نشرت‭ ‬1700‭ ‬صحيفة‭ ‬أميركية،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬،‭ ‬صورة‭ ‬له‭ ‬وهو‭ ‬يطعم‭ ‬قطة‭ ‬رضيعة‭ ‬حليبا‭ ‬معلبا‭ ‬بواسطة‭ ‬القطارة‭ ‬الطبية‭. ‬ولجأ‭ ‬الجندي‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الطريقة‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قتل‭ ‬أحد‭ ‬زملائه‭ ‬القطة‭ ‬الأم‭ ‬بسبب‭ ‬صوت‭ ‬موائها‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يعجبه‭. ‬وأطلق‭ ‬برايتور‭ ‬على‭ ‬القطة‭ ‬اسم‭ ‬miss map لأنها‭ ‬ولدت‭ ‬‮«‬في‭ ‬المكان‭ ‬الخطأ‭ ‬والزمان‭ ‬الخطأ‮»‬‭. ‬وتقول‭ ‬مجلة‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬إن‭ ‬الصورة‭ ‬وثقت‭ ‬لحظة‭ ‬إنسانية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬حرب‭ ‬وحشية‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬الملايين‭.‬وأرسل‭ ‬الجندي‭ ‬إلى‭ ‬الجبهة‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬بوظيفة‭ ‬مراسل‭ ‬حربي‭ ‬يوثق‭ ‬أخبار‭ ‬الحرب،‭ ‬لكنه‭ ‬استغل‭ ‬الفرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الصور‭ ‬أيضا‭. ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬مرور‭ ‬الكرام‭ ‬على‭ ‬القضاء‭ ‬العسكري،‭ ‬إذ‭ ‬اخضع‭ ‬للمحاكمة‭ ‬لأنه‭ ‬نشر‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬ميدان‭ ‬القتال‭ ‬من‭ ‬”دون‭ ‬إذن‭ ‬مناسب‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خروجه‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬عمل‭ ‬برايتور‭ ‬صحفيا،‭ ‬وأسس‭ ‬شركة‭ ‬للإعلان‭ ‬والعلاقات‭ ‬العامة‭.‬

وكان‭ ‬الجندي‭ ‬الراحل‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬فتيات‭ ‬من‭ ‬شتى‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يطلبن‭ ‬فيها‭ ‬الزواج‭ ‬منه،‭ ‬بعد‭ ‬انتشار‭ ‬الصورة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشرت‭ ‬مجلة‭ ‬معهد‭ ‬البحرية‭ ‬الأميركية‭ ‬عام‭ ‬2009‭.‬