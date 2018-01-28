هل بالإمكان إنشاء نسخة احتياطية كاملة في ويندوز 10

لندن‭ – ‬الزمان‭ : ‬يحتاج‭ ‬مستخدم‭ ‬نظام‭ ‬ويندوز‭ ‬10‭ ‬إلى‭ ‬إنشاء‭ ‬نسخة‭ ‬احتياطية‭ ‬كاملة‭ ‬يمكن‭ ‬الرجوع‭ ‬إليها‭ ‬بعد‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬في‭ ‬النظام،‭ ‬والتي‭ ‬يُمكنها‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬حلاً‭ ‬مناسباً‭ ‬لأغلب‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬المستخدم‭. ‬خطوات‭ ‬إنشاء‭ ‬صورة‭ ‬نظام‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬في‭ ‬‮«‬ويندوز‭ ‬10‮»‬‭: ‬اتجه‭ ‬إلى‭ ‬لوحة‭ ‬التحكم‭.‬

اختر‭ ‬النظام‭ ‬والأمان‭. ‬انقر‭ ‬على‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬والاستعادة‭ (‬ويندوز7‭). ‬قم‭ ‬باختيار‭ ‬إنشاء‭ ‬صورة‭ ‬نظام‭ ‬ستظهر‭ ‬لك‭ ‬خيارات‭ ‬لحفظ‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬الاحتياطية،‭ ‬حدد‭ ‬على‭ ‬القرص‭ ‬الثابت،‭ ‬ثم‭ ‬انقر‭ ‬على‭ ‬التالي‭.‬

‭ ‬قم‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬بدء‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬في‭ ‬الأسفل‭.‬

طريقة‭ ‬استرداد‭ ‬الحاسب‭ ‬باستخدام‭ ‬صورة‭ ‬نظام‭ ‬النسخ‭ ‬الاحتياطي‭ ‬لاستخدام‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬الحاسب‭ ‬عليك‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬الإعدادات،‭ ‬ثم‭ ‬اختر‭ ‬التحديثات‭ ‬والأمان،‭ ‬بعدها‭ ‬قم‭ ‬باختيار‭ ‬استعادة‭.‬

في‭ ‬قسم‭ ‬بدء‭ ‬التشغيل‭ ‬المتقدم،‭ ‬انقر‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬التشغيل‭ ‬الآن،‭ ‬وبعد‭ ‬إعادة‭ ‬تشغيل‭ ‬الحاسب‭ ‬قم‭ ‬بالذهاب‭ ‬إلى‭ ‬استكشاف،‭ ‬ثم‭ ‬قم‭ ‬باختيار‭ ‬خيارات‭ ‬متقدمة،‭ ‬بعدها‭ ‬عليك‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭.‬