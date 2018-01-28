تراشق بين النوّاب بشأن الشهادات الدراسية والإستجواب

البرلمان لـ (الزمان): الموازنة الحكومية خاوية وتتاجر في حقوق المواطنين

بغداد – داليا احمد

اتهم نواب في البرلمان، الحكومة بارسال موازنة خاوية للمتاجرة بحقوق المواطنين لاهداف انتخابية، مؤكدين ان وضع القانون في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة انتقالية يمر بها البلد. ويستأنف البرلمان جلسته اليوم الاثنين بعد فشله بتحقيق النصاب نتيجة حدوث تراشق بين النواب بشأن الشهادات الدراسية وملفات الاستجواب. وقال النائب مثال الالوسي لـ (الزمان) امس ان (الموازنة ارسلت من قبل الحكومة حتى لا تقر كونها لا تفي بحاجات المواطنين لخلوها من الدرجات الوظيفية للخريجين)، مشيرا الى ان (الحكومة تعمدت اعداد هذه الموازنة للمتاجرة بحقوق الشعب لاغراض انتخابية حتى تطلق يدها في شؤون صرف الاموال وسط غياب البرلمان، ما يمثل خطورة ويثير شكا) على حد قوله . مؤكدا ان (البنك الدولي مستاء من تلك الموازنة كونها اعدت بشكل مرتبك واهداف ضيقة)، داعيا الحكومة الى (تلافي الوضع وايجاد حلول لتلك الموازنة لتسهم في مساعدة المحافظات المنكوبة وايجاد فرص عمل ووظائف للعاطلين). بدوره ، دعا النائب جواد البولاني البرلمان الى فرض عقوبات على النواب المتغيبين عن جلسات مناقشة الموازنة تصل الى الفصل من البرلمان . وقال البولاني لـ (الزمان) امس ان (وضع الموازنة في قلب التجاذبات السياسية خطأ يتكرر في كل مرحلة سياسية انتقالية يمر بها البلد وهذا يعد تأخيرا لخطط التنمية والمصالح العامة للمواطنين)، مشددا على (ضرورة ابعاد القانون عن المشكلات السياسية كونها خطة سنوية للمشاريع والاهداف يتم العمل عليها لتعلقها بالوضع الاقتصادي وامور المجتمع وقضية الوظائف بالاضافة الى مواضيع ثروات البلد التي وصفها الدستور بأنها ملك لكل فرد)، مبينا ان (الهدف من عد الموازنة هو لترجمة تلك الثروات بما يحتاجه البلاد من مشاريع وخدمات وغير ذلك)، واوضح البولاني ان (حصر مواضيع الانتخابات والاستجوابات والخلافات مع الموازنة يسبب مشكلة كسر نصاب الجلسات)، مطالبا مجلس النواب بـ (الزام النواب على الحضور الى جلسات مناقشة الموازنة ومن يخالف ذلك يتعرض الى عقوبات تصل الى الفصل من المجلس). وبشأن ما حصل من تراشق بين النواب بشأن الشهادات الدراسية والاستجواب تابع البولاني انه (يجب على من يمثل المؤسسة التشريعية بوصفها طبقة نوعية ان يتحلى بالانضباط العالي والكفاءة لانها تمثل ضمير الامة والمدافعين عن الوطن). من جهتها رجحت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب صعوبة تمرير الموازنة لانشغال الكتل بالحملات الانتخابية . وقالت نجيب لـ (الزمان) امس انه من (الصعب تمرير الموازنة كونها لم تعالج مشكلات البطالة بالاضافة الى احتوائها على مخالفات دستورية لعدم وجود شفافية في الايرادات والنفقات المالية)، داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي الى (مناقشة الموازنة مع اللجان النيابية لوضع حلول ملائمة للمشكلات المالية). في غضون ذلك كشف النائب عن التحالف الوطني فرات التميمي عن قرار نيابي يقضي بمضاعفة الاستقطاع الخاص بغيابات النواب. وقال التميمي في تصريح امس إن (رئاسة البرلمان قررت مضاعفة استقطاع الغيابات من اجل الضغط على النواب لحضور الجلسات المقبلة). وعزا النائب عن ائتلاف دولة القانون كاظم الصيادي عدم انعقاد جلسة امس الاحد الى ان 40 نائباً كانوا في كافتيريا البرلمان وسفر آخرين إلى خارج العراق. وقال الصيادي في تصريح امس إن (اغلب الكتل السياسية التي تدعي محاربتها للفساد هي تساند الفاسدين) على حد قوله. واضاف ان (هناك اتفاقا على عدم تمرير الاستجوابات)، لافتا الى ان (عدد النواب الحاضرين جلسة امس 135 نائباً وكان في الكافتيريا 40 نائباً بالاضافة الى سفر 30 نائباً على حساب شركات الهاتف النقال) على حد تعبيره. وبشأن اخر دعا الصيادي رئيس الوقف الشيعي علاء الموسوي للحضور الى (جلسة الاستجواب للدفاع عن نفسه من ملفات الفساد). الى ذلك كشفت النائبة حنان الفتلاوي عن تحريض النواب على عدم دخول جلسة استجواب الفهداوي. واكدت الفتلاوي في تصريح امس ان (استجواب الفهداوي تأجل مرة أخرى بسبب مقاطعة ثلاث كتل بالاضافة الى جلوس احدى النائبات على باب القاعة تحرض النواب على عدم الدخول الى جلسة الاستجواب بالاضافة الى خروج بعض النواب الى الكافتريا ما ادى ذلك الى كسر النصاب). واكدت النائبة عن كتلة الأحرار زينب الطائي وجود عمليات ابتزاز يمارسها برلمانيون وأعضاء في مجالس المحافظات للحصول على وثائق دراسية. وكشفت الطائي في تصريح امس عن إن (هناك الكثير من الشهادات التي يحصل عليها اعضاء مجالس المحافظات ومجلس النواب بصورة غير قانونية اثناء توليهم المنصب) على حد تعبيرها. مشيرة الى ان (هذا يشكل خرقا للقوانين ويخالف قرار مجلس شورى الدولة الذي عد منح الشهادة اثناء الدورة غير قانوني)، مطالبة المفوضية بـ (التدقيق بتلك الشهادات وعلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ايضا التحقيق في الموضوع)، داعية الادعاء العام الى (رفع دعاوى قضائية على كل عضو مجلس محافظة او نائب حصل على الشهادة اثناء تسنمه للمنصب). ورفعت الوزارة دعوى أمام المحكمة الإتحادية للطعن بعدم دستورية الاستجواب الموجه لوزيرها عبد الرزاق العيسى من مجلس النواب .وقال بيان امس ان (الوزارة اقامت دعوى قضائية امام المحكمة ضد النواب الذين قاموا بالتشهير والإساءة اليها)، واضاف (ندرس تقديم طلبات للمفوضية بشأن منع بعض أعضاء البرلمان من الترشيح الى حين حسم الدعاوى الجزائية التي ستقام أمام القضاء).