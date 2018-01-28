كردستان تبدأ بتقليص حكومتها إلى 11 وزارة والحديثي : العبادي ونيجرفان إتفقا في دافوس على تطبيق التفاهمات وفقاً للدستور

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء أن اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني في دافوس بسويسرا ركز على حل المشكلات الخلافية وفقا للدستور. ونقلت وكالة بترا عن المتحدث سعد الحديثي قوله إن اللقاء تضمن تفاهمات تتعلق بتجاوز النقاط الخلافية بين الطرفين بالاستناد الى الدستور، وتأكيد مبدأ بسط سيادة الدولة العراقية على جميع أراضيها، واحترام الصلاحيات الاتحادية الحصرية للحكومة في بغداد واحترام صلاحية الإقليم)، مضيفاً ان (العبادي تعهد بدفع رواتب موظفي الإقليم، على أن تخضع لتدقيق من جانب ديوان الرقابة المالية ببغداد، وبالوقت نفسه تمارس الحكومة الاتحادية دورها الكامل في ملف المنافذ الحدودية وعمل المطارات وتأمين أمنها).واضاف الحديثي ان(الطرفين اتفقا على ضرورة أن تستكمل اللجان الفنية المتخصصة إجراءاتها وتطبيق التفاهمات لحل المشاكل من اجل بلورة رؤية شاملة لتجاوز الخلافات وإنهاء الملفات العالقة). وكان نائب رئيس وزراء الاقليم قباد الطالباني قد نفى ما ورد في بيان مكتب العبادي بشأن موافقة أربيل على تسليم النفط الى بغداد مقابل صرف رواتب الموظفين والعاملين في الاقليم . وقال الطالباني في تصريح ان (وفد الاقليم لم يبحث تفاصيل الملف النفطي باي شكل من الاشكال مع العبادي في منتدى دافوس).

بدوره سارع البارزاني الى النفي ايضاً وقال ان (بيان مكتب العبادي تطرق لأمور لم نبحثها أصلاً، وقد عاتبناهم على ذلك). من جهة اخرى، اعلن مصدر في برلمان كردستان امس عن البدء بمشروع تقليص عدد الوزارات في الاقليم.وقال المصدر في تصريح ان (برلمان كردستان أنهى القراءة الاولى لمشروع اصلاحات الحكومة، ومن المقرر ان يتم التصويت على المشروع بعد القراءة الثانية له).وتابع ان(برلمان كردستان يدرس تقليص هيكلة حكومة الاقليم، حيث ارسل المشروع الى مجلس الوزراء)، مبينا ان (المشروع يشمل تقليص عدد الوزارات الى 11 وزارة). واعلنت حكومة الاقليم عام 2015 عن مشروع اصلاح وتقليص الهيكلة الحكومية، حيث تم تقليص نحو 4 آلاف دائرة ومديريات عامة بجميع محافظات كردستان.