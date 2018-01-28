عمال ذي قار ومعلمو السليمانية يطالبون بمستحقاتهم

ذي قار – باسم الركابي

السليمانية – الزمان

تظاهر العشرات من العاملين بصفة الاجر اليومي امام مبنى محافظة ذي قار احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لأكثر من شهرين. وقال شهود امس ان (العشرات من العاملين بصفة الاجر اليومي خرجوا في تظاهرة امام مبنى المحافظة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ أكثر من شهرين مطالبين الحكومة المحلية بحل مشاكلهم العالقة كونهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة للغاية ما يتطلب ايجاد الحلول السريعة لإعانة عوائلهم)، واضافوا ان (المتظاهرين اعلنوا خلال التجمع انهم راجعوا دائرتهم لهذا الغرض، الا ان الدائرة ما تزال تبرر ان تأخير الرواتب بسبب عدم اقرار البرلمان للموازنة للعام الجاري وعدم وجود التخصيصات المالية وراء عدم صرف الرواتب)، مؤكدين انه (اذا لم يتحقق مطلبهم فيستثمرون في التظاهر دون توقف)

. وقاطع عدد غفير من المعلمين في محافظة السليمانية العملية التعليمية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم .وقالت مديرة تربية المحافظة نازدار احمد في بيان امس ان (عدم وجود وزارة التربية في جدول الرواتب يقلق المعلمين أكثر)، واضافت انه (مع ان المطالب بالمستحقات المالية من حق المعلمين، الا ان ايقاف الدوام ليس حلا جيدا ويضر بالطلبة)، واضافت ان (عدم ورود اسم التربية في جدول رواتب الشهر العاشر يقلق المعلمين اكثر، الامر الذي ادى الى احتجاج ومقاطعة الدوام من قبل كثير من المعلمين للمدارس بحدود المحافظة عدا طلبة المرحلة 12 اعدادي)، واشارت احمد الى ان (رواتب الوزارة من قبل الحكومة العراقية هي للشهر 12 الا ان جدول الرواتب الذي نشرته وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كردستان هو لشهر تشرين الاول وكان يجب ادراج اسم وزارة التربية في الجدول الجديد).