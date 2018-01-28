الخفاجي لـ (الزمان): الحدود مؤمنة بالكامل ولا يمكن لأي داعشي التوغل

مجلس الأنبار يحذّر من خروقات في القائم

بغداد – محمد الصالحي

اكدت وزارة الدفاع تأمين الحدود السورية العراقية تأمينا كاملا بعد شروعها في تحصينها لمنع اي تسلل من الجانب السوري ، فيما حذر مجلس محافظة الانبار من اعتداء وشيك لتنظيم داعش على قضاء القائم على الحدود مع سوريا غربي المحافظة، فيما كشف قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري عن قرب تولي قوات الحشد الشعبي تأمين محيط المدينة، مشيرا الى ان الشرطة المحلية ستتسلم ملف الأمن في مدينة الموصل. وقال مدير الاعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة اللواء تحسين ابراهيم الخفاجي لـ (الزمان) امس ان (الحدود السورية العراقية مؤمنة بالكامل ولا يمكن للعصابات الارهابية تجاوزها مطلقا). واضاف ان (قوات الجيش تدعم حرس الحدود في تامين المنافذ والشريط الحدودي وقد منع تسلل العناصر الارهابية طوال الاشهر الماضية). وتابع الخفاجي ان (الحفاظ على النصر على تنظيم داعش يعتمد تامين الحدود بالكامل من اي تسلل ارهابي). الى ذلك قال عضو مجلس الانبار فرحان محمد الدليمي في تصريح امس إن (معلومات استخباراتية من داخل الاراضي السورية اكدت وجود تجمعات لعصابات داعش بالقرب من منطقة البو كمال السورية تمهيدا لشن هجوم وشيك على قضاء القائم القريب من الشريط الحدودي).واضاف ان (العناصر المسلحة لا يمكنها السيطرة على موطئ قدم في هجمتها الاجرامية الا انها اعدت انتحاريين لاستهداف القطعات العسكرية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا). واوضح، أن (داعش اتخذت مواقع لها بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من مواقعها التي كانت تسيطر عليها). موضحا أن (القيادات الامنية اتخذت تدابير امنية مشددة على طول الشريط الحدودي رغم ان مناطق هزين والسوسة والبارغول السورية القريبة من القاطع الغربي للمحافظة مازالت تشكل خطرا على القطعات العسكرية كونها خاضعة لسيطرة التنظيم).وقال مصدر امس ان (القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش طالت مناطق مختلفة من ناحية البغدادي بقضاء هيت ، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود مطلوبين للقوات الامنية).وأضاف أن (القوات الامنية اغلقت مداخل ومخارج المناطق المشمولة بالتفتيش ومنعت حركة السير لتامين الحماية اللازمة للقوة المقتحمة). مبينا أن (الحملة تأتي بعد ساعات من مجزرة ارتكبتها القوات الامريكية بحق اهالي تلك المدينة). الى ذلك قال قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في تصريح امس ان (الشرطة المحلية وافواج الطوارئ ستتسلم الملف الامني داخل مدينة الموصل، فيما سيكون الحشد الشعبي ضمن الخط الثاني بالاقضية والنواحي المحيطة بالمدينة، بينما الجيش العراقي ضمن محيط المحافظة).وأضاف أن (ذلك يأتي ضمن خطة جديدة لإعادة انتشار القوات العراقية في المحافظة). مؤكدا أن (المحافظة ومركزها الموصل تشهد استتبابا امنيا جيدا في عموم المحاور بعد القضاء على فلول داعش من المتسللين الى المحافظة واعلان المحافظ عن خلوها بالكامل من المتسللين الارهابيين).ولفت الى أن (قطعات الجيش والشرطة تمكنت من تحرير جميع الجزرات الوسطية التي كانت معاقل لداعش بجنوب الموصل). مبينا أن (الجزرات اصبحت خالية بشكل كامل من عناصر التنظيم من خلال عدة عمليات استباقية، اذ ان قائد العناصر الارهابية في تلك الجزرات ابراهيم ياسين قتل خلال العمليات المنفذة).

وفي ديالى أعلن قائد شرطة المحافظة اللواء الركن جاسم السعدي عن العثور على خمس حاويات لمادة السيفور شديدة الانفجار وتفكيك عبوة ناسفة مزروعة فضلا عن الكشف عن ستة قبور لعناصر داعش في قرية المخيسة والمناطق المحيطة بها في ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة وقال المكتب الاعلامي للسعدي في بيان تلقه (الزمان) امس ان (السعدي اشرف ميدانيا على تنفيذ عملية امنية لقرية المخيسة والمناطق المحيطة بها في ناحية ابي صيدا).

واضاف ان (العملية الامنية اسفرت عن تدمير مضافة لعصابات داعش تحتوي على خمس حاويات مملوءة بمادة السيفور وتفكيك عبوة ناسفة مزروعة في الطريق المؤدي الى المضافة كما تم كشف ستة قبور لعناصر داعش في مضافة تم قصفها بالطائرات في وقت سابق).

واشار البيان الى ان (القوات الامنية مستمرة في تنفيذ عملياتها الاستباقية والاحترازية لملاحقة وتعقب الخلايا النائمة لعصابات داعش ومنعهم من ايجاد ملاذات امنة لهم في مناطق المحافظة).