رئيس الجمهورية يدعو لتعزيز التعاون مع البلدان الثلاثة

معصوم : نسعى للإستفادة من الخبرات البولندية والأيرلندية والنيجيرية

بغداد – صباح الخالدي

أكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم امس سعي العراق للاستفادة من الخبرات البولندية والايرلندية والنيجيرية في مختلف المجالات وتعزيز علاقات التعاون معها. وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) امس فقد تسلم معصوم في قصر السلام ببغداد صباح امس أوراق اعتماد سفيرة بولندا الجديدة لدى بغداد بياتا بينكسا التي نقلت إليه تحيات الرئيس البولندي أندجي دودا.بدوره رحّب معصوم بالسفيرة بينكسا وأعرب عن تحياته وشكره الى الرئيس البولندي، كما اشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين. وأكد معصوم سعي (العراق للتعاون مع بولندا في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة)، مشيراً الى ان العراق يولي (أهمية خاصة للاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين) . وتابع ان العراق يرغب بـ(الاستفادة من الخبرات البولندية في مجالات التعاون الصناعي والزراعي والنفطي والاستثماري والتدريب العسكري، فضلا عن تطوير مشاركتها في اعمار العراق). في المقابل جددت بينسكا (تهنئة بلادها للعراق بتحقيقه النصر على الارهاب واهتمامها بتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين). الى ذلك، أكد معصوم سعي العراق للاستفادة من الخبرات الايرلندية في المصالحة المجتمعية واحلال السلم الاهلي ومكافحة منابع الارهاب . وقال بيان رئاسي ثان تلقته (الزمان) امس ان معصوم تسلم صباح امس أوراق اعتماد السفير الايرلندي الجديد لدى بغداد جوزيف انتوني كوتر وتمنى له النجاح في اداء مهامه. ونقل البيان عن معصوم تأكيده (أهمية موقف ايرلندا الداعم للعراق لاسيما في الحرب ضد الارهاب)، مشددًا على (عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين وسعي العراق الحثيث لتطوير وتمتين هذه العلاقات لتشمل المجالات كافة فضلا عن الاستفادة الخاصة من الخبرات الايرلندية في المصالحة المجتمعية واحلال السلم الاهلي ومكافحة منابع الارهاب).

من جانبه نقل كوتر (تهاني بلاده للعراقيين بانتصارهم على الارهاب)، مؤكدا حرص (بلاده على المساهمة في إعادة الاعمار فضلا عن زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية). وتسلّم معصوم ايضاً أوراق اعتماد سفير نيجيريا الجديد غير المُقيم لدى بغداد الحاجي هارونا أنجوجو الذي نقل الى معصوم تحيات الرئيس النيجيري محمد بخاري وتهنئته بانتصار العراق على الارهاب. ورحب معصوم أنجوجو معرباًعن تحياته وشكره للرئيس بخاري. وبحسب البيان الذي تلقته (الزمان) امس فقد أكد معصوم اهتمامه بدعم جميع الخطوات التي من شأنها تطوير العلاقات بما يحقـق مصالح البلدين الصديقين. ودعا الى تعزيز التنسيق المتواصل في اطار اوبك وتطوير التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في اشارة الى ما يملكه البلدان من خبرات ثمينة في هذا الشأن. كما دعا الى تطوير وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين في المجالات كافة مبدياً ترحيبه بالاستفادة من الخبرات النيجيرية في تطوير الصناعات النفطية والتعليم العالي والكهرباء والمعلومات. في المقابل اكد أنجوجو رغبة بلاده بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ورفع مستوى وجودها الدبلوماسي في اقرب وقت.