الحبس أربع سنوات لمدير عام الخطوط الجوية

بغداد – شيماء عادل

اصدرت محكمة جنح الرصافة حكما بالحبس لمدة اربع سنوات بحق مدير عام الخطوط الجوية العراقية، فيما اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت، عن ضبط مسافر كويتي بحوزته خمسة صقور مخدرة بمنفذ سفوان الحدودي. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار في بيان امس ان (محكمة جنح الرصافة اصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة اربع سنوات على مدير عام الخطوط الجوية العراقية سامر كريم كبة). عازيا السبب الى (اخلاله بواجباته الوظيفية).واضاف ان (المتهم قام بتحرير كتاب خلافاً للسياقات والتعليمات القانونية المعمول بها بتاريخ قديم يقضي بالغاء امر بتعيين موظفين بصفة عقود). مشير الى ان (المحكمة اصدرت قرارها وفقا لاحكام المادة 330 من قانون العقوبات). يذكر ان كبة سبق ان صدر عليه حكم بالحبس لمدة سنتين من قبل محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة عن جريمة عرض رشوة. وأكدت المحكمة الاتحادية أن تعويض المرأة جراء طلاقها التعسفي لا يخالف الدستور والشريعة الإسلامية، مبينة أن ذلك يشكّل جبراً للضرر الذي أصابها. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقه (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية سبق لها ان اصدرت حكماً في عام 2015 بشأن الطعن في دستورية المادة 39/ 3 من قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959)

.وأضاف أن (تلك المادة تتعلق بتعويض المرأة مادياً عن تعسف زوجها في طلاقها، وقد طلب المدعي في دعواه الحكم بعدم دستوريتها). مشيرا الى ان (المحكمة وجدت أن تعويض المرأة جبراً للضرر جراء ايقاع الطلاق عليها تعسفياً، ومن ثَم أن المادة المطعون بعدم دستوريتها لا تتعارض مع ثوابت الاسلام المنصوص عليها في المادة (2/ أ) من الدستور).

ومن جانبها قالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان امس (تم ضبط مسافر كويتي بحوزته خمسة صقور مخدرة وأجهزة تعقب مختلفة إضافة إلى حيازته جوازي سفر وتأشيرتي دخول مزورتين ايضا). واضاف، (وقد احيل المسافر والمواد المضبوطة إلى القضاء).