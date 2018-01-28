وطني والمصباح السحري

يقال ان المصباح السحري روايات تكتب وليس من المواقع وتشمل تسلية لاطفال وقد يكون الكبار في قائمة الرواة.

وهنا نحتاج في بعض الاحيان للتغيير وتحويل الاحوال من حال الى حال الى سحر المارد في المصباح وتحقيق الامنيات الصعبة المستحيلة الى امنيات تتحقق بكل سهولة وبسرعة هائلة لكي نتجاوز العقبات ولكي نصل الى المستوى الاجتماعي والاقتصادي الى شي نفخر به امام الدول ونصبح من الدول المتقدمة علميا وثقافيا بكل المجالات وخاصة التعليمي لان الاجيال القادمة هي من تحقق الاهداف ومن تعلم جيدا اصبح انسانا واعيا بعيد عن الحالات النفسية التي يتمتع بها بعض الطلاب والسبب التدريس المنخفض المستوى والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر.

كلها امنيات قد تتحقق او لا ونحن كشعب اصبح الحلم والامنيات من حياتنا اليومية وكلمة لو هي اساس كلامنا.

وهل المارد يحقق لنا الامنيات واذا لم يحققها سوف يبقى سجين المصباح ؟

اخلاص الوزان