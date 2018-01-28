توالي ردود الأفعال المندّدة بحادثة البغدادي

الأنبار تدعو الحكومة إلى تفعيل الإستخبارات والإستغناء عن الأمريكان

بغداد – محمد الصالحي

دعا مجلس محافظة الانبار الحكومة لتفعيل المنظومة الاستخبارية والاعتماد على القوات الامنية في ملاحقة عناصر داعش وعدم الاستعانة بالقوات الامريكية، فيما وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بحادثة ناحية البغدادي، التي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى جراء قصف طائرات تابعة للتحالف الدولي مجموعة من عناصر الأمن عن طريق الخطأ.

وقال عضو المجلس فرحان محمد الدليمي في تصريح امس إن (حكومة الانبار المحلية تطالب من القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي الى العمل على بناء منظومة استخباراتية تضاهي المنظومات العالمية لما يمتلكه منتسبو هذه المنظومة من خبرات متراكمة تجعلهم في مصاف خيرة جيوش العالم).

واضاف أنه (بعد حادثة مجزرة البغدادي ومارافقها من اخطاء وعدم التنسيق مع القيادات الامنية يجعلنا ان نشد العزم ونعمل سوية من اجل انشاء منظومة استخباراية يكون الاعتماد على منتسبيها فقط وتعطى كل الصلاحيات لمطاردة واعتقال اي شخصية متورطة بالارهاب او اي قضية يحاسب عليها القانون).

تفعيل جهد

ولفت الدليمي إلى أن (المرحلة الحالية تتطلب تفعيل الجهد الاستخباري بعد اعلان القضاء على مجرمي داعش ورصد حركة خلاياها النائمة).ونشر المكتب الإعلامي لمحافظ الأنبار، بياناً قال فيه إن ان ( وجه وعلى الفور بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قائد شرطة الأنبار وعضوية مدير الأمن الوطني والمعاون الأمني للمحافظ). وأوضح أن (تشكيل اللجنة يأتي للوقوف على ملابسات وأسباب حادثة استشهاد وإصابة عدد من منتسبي الحشد والمدنيين في ناحية البغدادي).

وقصفت مروحية أمريكية عدداً من العجلات المدنية والأمنية التي كانت تقل مدير ناحية البغدادي، شرحبيل العبيدي، ومدير شرطة الناحية، العقيد سلام العبيدي، خلال توجههم إلى منزل شيخ عشيرة العبيد بالناحية، الشيخ معدي العبيدي، مما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

تجمع قوات

وقالت مصادر اعلامية ان (القصف الجوي الأمريكي، بطريق الخطأ، لتجمع قوات الشرطة قرب قاعدة عين الأسد في الأنبار حيث تتمركز القوات الأميركية أعاد فتح موضوع القواعد العسكرية الأميركية في الأنبار).وبينت أنه (إضافة إلى قاعدة عين الأسد وقاعدة الحبانية في الأنبار، فإن القوات الأمريكية نشرت قوات، في إطار الحرب على داعش في قاعدة القيارة جنوب الموصل، وسد الموصل شمالها، وبلد في صلاح الدين، والتاجي شمال بغداد، وكي9 وألتون كوبري في كركوك).واشارت إلى (وجود قواعد أخرى في إقليم كردستان، استخدمت كلها كمراكز لإدارة العمليات المشتركة ضد داعش ولتدريب القوات وكمقرات لنحو 6 آلاف مقاتل أمريكي). وكشفت صحيفة هيرالد دسباتش الامريكية أن قائد منطقة هنغتون في فيلق المهندسين التابع للجيش الامريكي سيعود الى العراق لاعادة تأهيل سد الموصل مع فريقه المحلي. ونقلت الصحيفة عن الكولونيل فيليب أم سيكرت قائد منطقة هنغتون في فيلق المهندسين قوله، إنه (سأكون هذه المرة في العراق لمدة عام للمساعدة في اصلاح السد، فلدينا خبرة واسعة في هذا المجال قدر تعلق الامر بالسدود وهم بحاجة الى المساعدة هناك). واضاف (لقد تم نشري هناك في العراق لأول مرة عام 2003، وقمت بالكثير من اعمال البنية التحتية والان احصل على امتياز العودة للمساهمة في اعمال الصيانة).وتابع أنه (سأعمل مع موظفي السفارة الامريكية في بغداد ومع وزارة الموارد المائية التابعة للحكومة). مشيرا الى أنه (سيعمل مع القيادات في العراق بينما يقوم بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية الحكومية).