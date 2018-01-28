الثلوج تعطّل الحياة والرحلات الجوية في طهران

الأيام المقبلة تشهد أجواءً باردة وسرعة الرياح

بغداد – تمارا عبد الرزاق

طهران – رزاق نامقي

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، أن يكون طقس الايام المقبلة غائما جزئياً وانخفاضا في درجات الحرارة الى 3 درجات مئوية مع تشكل الضباب خلال الصباح وخاصة في المنطقة الشمالية، فيما عطلت تساقط الثلوج بكثافة في العاصمة طهران حركة المواطنين والرحلات الجوية، وادت شدة استمرار فيضان نهر السين إلى تعطيل حياة الكثير من الفرنسيين في العاصمة باريس، مع استمرار فيضان النهر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تظل حالة الفيضان حتى الأسبوع المقبل. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار الاجواء الباردة اليوم الاثنين ففي المنطقة الوسطى سيكون الطقس بين غائم جزئي وأحياناً غائماً، مع تصاعد الغبار وفي الشمالية، غائماً جزئياً وأحياناً غائماً يتحول خلال الليل الى صحو، وفي الجنوبية بين غائم جزئي وأحياناً غائماً مع تصاعد الغبار)، واضاف ان (درجات الحرارة ستنخفض قليلا عن اليوم السابق فالعظمى في بغداد 18 مئوية والصغرى 3 مئوية وحركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ومدى الرؤية 8-10كيلو مترات وفي الغبار والمطر 5-7 كيلو مترات).

غائم جزئي

واوضح البيان ان (طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في الوسطى، غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، وفي الشمالية غائماً جزئياً يتحول تدريجياً الى غائم مصحوبا بتساقط أمطار خلال الليل مع فرصة لحدوث عواصف رعدية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويكون كثيفا في بعض الاماكن ثم يزول تدريجيا خلال النهار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي الجنوبية، بين غائم جزئي وأحياناً غائماً يتحول تدريجيا خلال الليل الى صحو، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق)، وتابع ان (طقس الاربعاء المقبل، سيكون في الوسطى، بين صحو مع قطع من الغيوم، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، وفي الشمالية، غائماً مع تساقط زخات مطر خفيفة متفرقة خاصة في أقسامها الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية، صحواً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق). وعلى صعيد اخر ادت شدة استمرار فيضان نهر السين إلى تعطيل حياة كثير من الفرنسيين في العاصمة باريس، مع استمرار فيضان النهر للأسبوع الثاني على التوالي، وسط توقعات بأن تظل حالة الفيضان حتى الأسبوع المقبل.وقال بيان امس انه (جرى إجلاء 86 مريضا من مركز طبي شمال غربي العاصمة، وفي المجمل فإن 1000 شخص جرى إجلاؤهم من منازلهم في منطقة باريس الكبرى وإن 1500 منزل أصبح بلا كهرباء نتيجة الفيضان، فيما بدأت البحيرات في الظهور في بعض الطوابق السفلى، وأجبر سكان بعض الضواحي على التنقل بالقوارب في الشوارع التي غمرتها المياه)، واضاف ان (الفيضان إلى توقف حركة النقل النهري في نهر السين فضلا عن إغلاق أنفاق وطرق قريبة من النهركما ان متاحف أورسيه وأورانجير ظلت في حالة تأهب قصوى بعد أن أغلقت أبوابها لمدة يومين، فيما أغلق اللوفر القسم الإسلامي فيه، الواقع في الطابق الأرضي على إحدى ضفتي نهر السين)، واوضح البيان ان (الفيضان ارتفع الى 11 سنتمرا ليصل إلى 4.3 امتار، وهو أعلى بأربعة أمتار من الوضع الطبيعي للنهر وتسبب هذا الأمر في جعل التنقل أمرا صعبا على السكان الذين يعيشون بالقرب من ضفتي النهر).ونقل البيان عن السلطات الفرنسية القول إنها (تتوقع أن يرتفع منسوب النهر الفائض إلى نحو 5.95 امتار الايام المقبلة، لكنها لن تصل إلى مستوى 6.1 عام 2016، عندما أجبر اللوفر على إغلاق أبوابه أربعة أيام متتالية). فيما إستمر تساقط الثلوج بكثافة في مناطق إيرانية عدة، ومنها العاصمة طهران، ويترافق مع تدني درجات الحرارة، في موجة برد غير مسبوقة منذ سنوات، أدت إلى تعطيل المدارس في طهران وغيرها، وإقفال مؤسسات في بعض المناطق. وقال بيان امس ان (الثلوج الكثيفة تسببت بقطع الطرقات داخل طهران، إضافة للطرق الرئيسة التي تصلها بمناطق ومدن ثانية، ما أدى لازدحام شديد، فضلاً عن ازدحام خانق داخل محطات مترو الأنفاق. كذلك علق عدد كبير من السائقين داخل سياراتهم ساعات طويلة، إلى أن استطاعت فرق الإنقاذ الوصول إليهم وفتح الطريق أمامهم). واضاف ان (الثلوج اوقفت الملاحة الجوية وأوقفت حركة الطائرات في مطاري العاصمة المحلي والدولي).

سقوط أمطار

مشيرا الى ان المدة من كانون الاول الماضي إلى كانون الثاني الجاري ثالث أكثر مدة تشهد سقوطا للأمطار منذ بدأ تسجيل بيانات بهذا الشأن في عام 1900)، ويتوقع الباريسيون ان (السيناريو الأسوأ هو فيضان كذاك الذى حصل عام 1910 عندما بلغ منسوب مياه السين 8،62 مترا، هو أمر مستبعد تماما مع التوقعات بأن تشهد الأيام القادمة طقسا أكثر جفافا).