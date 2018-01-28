في شواية الواقع – نوزاد حسن

دعوني قليلا افكر كما اشاء،ودعوني اترك لتفكيري مجالا عريضا لرسم صوره كما يشاء. فانا شخص معدوم الضمير ولا اتحكم باعصابي الفنية ابدا. والان ستكتشفون ما اقول.

هل شاهد احدكم احد البائسين ممن نراهم في الفضائيات او من الذين نلتقي بهم في الشوارع؟

اعتقد انكم تعرفون عمن اتحدث.انا اتحدث عن طبقة من البشر لا اجد تسمية لها.اشخاص نحيلون عظام وجوههم بارزة، وعيونهم انطفأت لا من القراءة الليلية ولكن من البؤس،والكدح بلا جدوى.

انا اتحدث عن نوعية غريبة من الناس يبحثون عن منقذ، ويصرخون امام الكاميرات.واحيانا حين نمر بهم نسمعهم يتحدثون مع انفسهم، وينتقدون الوضع بشتائم.

ان مشكلة اولئك الناس هي عدم وجود عمل.لذا فهم يعملون ولا يعملون.الغالبية تعمل في نبش الازبال واكوام القمامة.وهم يتكاثرون وينتشرون في بيوت عشوائية.لذا يمكنني القول بانهم ضحايا وضع سياسي خطير.وانا اعترف ان هؤلاء البشر يذكرونني دائما بدوران صف من الدجاج امام موقد الشواية الهاديء النار.يدور صف الدجاج قليلا قليلا وهو ينضح دهنا يسيل على شكل قطرات تسقط في صحن اسفل الشواية المغلقة.

هكذا هم اصحاب المعاناة الذين يفقدون كرامتهم بسبب اخطاء السلطة. انهم اعني البشر المحرومون يدورون في شواية الواقع الرهيبة فيتساقط منهم لون العافية ليحل محله لو المرض والحرمان.اتذكرهم عند كل شواية مطعم.

بغداد