التحالفات والإنتخابات.. بوصلة عراقية – سهام مصطفى

اربعة وعشرون مليون عراقي من المفروض ان يشاركوا في الانتخابات المقبلة بينهم 11 مليونا ممن حدثوا سجلاتهم حتى الان بعد ان وافقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على سبعة وعشرين تحالفا سياسيا للمشاركة في الانتخابات المحلية والبرلمانية المقبلة التي ستجرى في الثاني عشر من أيار المقبل .

المفوضية منحت إجازة تأسيس لمئتين وخمسة احزاب بينها مئة وثلاثة واربعون حزبا تجمعوا لتشكيل تحالفات انتخابية انضوى تحتها عدد كثير من الاحزاب ؛ فإئتلاف النصر الذي يرأسه حيدر العبادي يضم لحد الان اعلى رقم في عدد الاحزاب التي انضمت اليه الا وهو واحد وثلاثون حزبا اضافة الى تحالفات اخرى وصل عددها الى سبعة وعشرين تحالفا ينتهي بتحالفات عدد احزابها المنضوية تحته بإثنين فقط

تسميات للتحالفات متعددة هناك من يسمي تحالفه بتسمية للدلالة على انتمائه لديانة او محافظة او مدنية او قانونية وووووو تسميات تبهر القاريء والمتتبع.

الكل يمنح نفسه صفة او كنية ان توقفت عندها لقلت إنها المنقذ للبلد مما هو فيه !!!

وانا هنا أقف متسائلة كمواطنة عراقية هل أن كثرة الاحزاب والتسميات والتحالفات طريق صائب لادارة بلد تختلف فيه القوميات والاقليات والطوائف والمذاهب أم أن ذلك وبال عليه وعلى الناس ؟ فكل حزب يريد ان يكون هو المنتفع الاكبر من خيرات هذا البلد الذي ضاعت بين حانه ومانه كما يقول المثل الدارج.

اي بلد في العالم اعطوني ولو مثالا واحدا فيه هذا الكم الهائل من الاحزاب والتحالفات المدعية بالوطنية والولاء؛ والواقع انها احزاب وائتلافات منتفعة فقط.

فهل نجاح العملية السياسية يرتبط بمعادلة طردية اذ كلما زاد عدد الاحزاب تحسنت اوضاع البلد وصار ديمقرطيا قانونيا ام ان المعادلة عكسية تزداد الاحزاب ويسوء الوضع

وخير دليل على ذلك هو انه حتى الان ما زال الصراع قائما على موعد الانتخابات ؛ فهناك من يريد اجراءها وهناك من يريد تأجيلها حتى صدر قرار المحكمة الاتحادية بوجوب اجرائها في موعدها المحدد ولا سيما ان الاوضاع الامنية مع قرب الانتخابات في العراق بدأت تتأزم بدلالة المراقبين .وبدأت تتدهور مع بدء صراع الاحزاب فكل حزب يريد التسقيط السياسي للحزب الاقوى الذي يقف معه على كفة ميزان واحدة كصنو له كي يقول هو الفاعل .

اول الغيث مطر ؛ تسقيط لهذا العدد من الاحزاب هو ان نكون جميعا حزبا واحدا وانتماؤنا واحدا وجنسيتنا عراقية واحدة لا بديل لها وإبعاد كل مزدوجي الجنسية عن دخول الانتخابات فولاؤهم ليس خالصا للعراق؛ وثاني تسقيط لكل هذا العدد من الاحزاب هو ان يكون هناك نفس وطني حقيقي لا طائفية فيه ولا قومية ولا حزبية ؛ هذا النفس الذي ينفث نسائمه دون تمييز على جميع العراقيين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب ؛ ليعلمنا أن القضية ان كانت قضية مذهب او منطقة أو أقليم بل هي قضية صراع على السلطة وتجارة بدم الأبرياء لن تكون رابحة ابدا .

ليكن هناك قائد لا نقول اوحد بل هناك قائد عراقي حقيقي لا ينظر لنفسه انه عربي او كردي او تركماني او كلداني ولا يقول انه طائفي من هذه الطائفة الفلانية او المذهب الفلاني وليقل ان القانون العراقي يسري على الجميع سواسية دون تفريق كي نكون فعلا دولة قانون ؛ دولة حق ؛ دولة مساواة.

فكفانا كفانا قتلا وكرها و بغضا على اساس الدين او المذهب او المنطقة دعونا نجعل خيرات البلد للجميع دون سلب ونهب فالعراق عراقي وللجميع وليس العراق لحزب او طائفة او قومية او مذهب واحد دون الاخرين.

حينها وحين نجد من يحمل مؤهلات القيادة الحقة ويبتعد عن كل ما يفرق ويجعل إنسانيته قولا وفعلا ليربطنا مع العالم باسره بروابط محبة واحترام سنخرج حينها ونتوجه لصناديق الاقتراع كي ننتخب من هو منا وبنا لا يقل أنا مع الحكومة .. بل يقل انا مع الشعب اخرج ولكن :

لا انتخب حزبا معينا

لا انتخب طائفة معينة

لا انتحب مذهبا معينا

لا انتخب قومية معينة

بل اجعل جل ولائي للعراق فهناك من يريد شتاتنا وضعفنا فلنقل له

وكما قال الشاعر الكبير احمد الوائلي

وَمَشتْ تُصنِّــــفُنا يـــدٌ مسمـومةٌ

لُمُّوا الشبــــــاكَ فطيرُنا لا يُخْدَعُ

يا قـــــاصدي قتلَ الأخوَّةِ غيـــلةً

فامتدَّ واشتبــــكَتْ عليـــهِ الأذرُعُ

بغداد